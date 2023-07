Doczekaliśmy się. Honor 90 i Honor 90 Lite oficjalnie w Polsce!

Powrót marki Honor do Polski to nie lada wydarzenie, dlatego blisko przyglądamy się kolejnym nowościom, które są wprowadzane na nasz rynek. Najświeższymi propozycjami chińskiego producenta są modele Honor 90 i Honor 90 Lite.

Honor 90 - specyfikacja

Charakterystyczną cechą modeli jest m. in. ekran Quad-Curved Floating Display. To wyświetlacz z poczwórną krzywizną, 6,7 cala przekątnej i rozdzielczości 2664 na 1200 pikseli. Wrażnie robi 100% pokrycie palety barw DCI-P3 oraz zapewnienie do 1,07 miliarda kolorów. Jasność maksymalna wynosi aż 1600 nitów i telefon oferuje oczywiście wsparcie dla materiałów HDR (certyfikatom wydany przez Netflix oraz

Amazon Prime Video). Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz.

W HONOR pragniemy dostarczać ludziom na całym świecie najlepsze technologie, które pozwolą im uchwycić chwilę i dzielić się swoją energią. Od wyjątkowych innowacji w zakresie aparatów fotograficznych i wyświetlaczy zaprojektowanych z myślą o użytkowniku, po niesamowitą wydajność – dzięki zastosowaniu najlepszych w swojej klasie podzespołów i naszego inteligentnego systemu MagicOS seria HONOR 90 zachwyci konsumentów, a w szczególności twórców treści, którzy szukają inteligentnego i niezawodnego partnera, z którym będą mogli uwiecznić swoje ekscytujące przeżycia. - George Zhao, CEO HONOR Device Co, Ltd.

Sercem telefonu jest procesor Snapdragona 7 Gen 1 do pary z 16 GB pamięci RAM. Wbudowana pamięć wynosi do 512 GB, a całość zasilana jest akumulatorem 5000 mAh. Na pokładzie znalazł się Android 13 i wsparcie dla 5G. Do dyspozycji użytkownika są trzy aparaty: główny 200 MP z matrycą 1/1,4 cala, ultraszerokokątny oraz makro 12 MP z polem widzenia 112° oraz aparatu z pomiarem głębi 2 MP. Przedni aparat oferuje 50 MP i będzie oczywiście głównie służyć do selfie.Co ciekawe, Honor przygotował rozwiązanie dla vlogerów - przy użyciu sztucznej inteligencji (AI) usuwane są zakłócenia dźwiękowe z wideo oraz sugerowane są optymalne tryby nagrywania. AI Vlog Assistant pozwala użytkownikom wygenerować od ręki 15-sekundowe wideo z myślą o mediach społecznościowych.

Honor 90 Lite - specyfikacja

Honor 90 Lite oferuje natomiast aparat główny o rozdzielczości 100 MP z przysłoną f/1.9, kamerę szerokokątną o głębokości 5 MP oraz kamerę makro 2 MP. Przedni aparat to matryca 16 MP z dodatkowymi funkcjami, jak portrety. Telefon napędzany jest procesorem MediaTek Dimensity 6020 5G z 8 GB pamięci RAM, a na dane użytkownika czeka 256 GB wbudowanej pamięci. Co ciekawe, pamięć RAM może być zwiększona w razie potrzeby do 13 GB (8 GB + 5 GB) dzięki technologii HONOR RAM Turbo.

Honor 90 i Honor 90 Lite - kolory, ceny i dostępność

Nowa seria HONOR 90, w skład której wchodzą modele HONOR 90 i HONOR 90 Lite, będzie dostępna w Polsce w dwóch kolorach: czarnym oraz zielonym. Informacje dotyczące szczegółowej daty premiery, ceny i kanałów sprzedaży dla serii HONOR 90 w Polsce zostaną ujawnione wkrótce.