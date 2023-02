Gwiazda The Last of Us komentuje falę negatywnych ocen serialu HBO

Bella Ramsey, aktorka wcielająca się w rolę Ellie w hitowym serialu The Last of Us, skomentowała falę krytyki związaną z serialem HBO.

Od rewelacji do mieszanych ocen

Pierwsze dwa odcinki The Last of Us zostały przyjęte niezwykle ciepło — i chociaż dalej wyniki oglądalności nie spadły, to opinie nie były już tylko pozytywne. Pierwsza kontrowersja pojawiła się w momencie, kiedy Ramsey przyznała, że identyfikuje się jako osoba niebinarna, a druga, kiedy w trzecim epizodzie pojawił się homoseksualny romans. Aspekty, które w żaden sposób nie wpływają na odbiór serialu, sprawiły, że część widzów poczuła oburzenie — i zdecydowała się na review bombing.

Kiepskie oceny pojawiły się głównie na Metacritic i Rotten Tomatoes — czyli na serwisach, na których najczęściej sprawdza się średnią ocenę danego dzieła. Całe szczęście, głosy widzów są oddzielone od głosów recenzentów, chociaż bez dwóch zdań bombardowanie negatywnymi ocenami może źle wpłynąć na całą produkcję i osoby w nią zaangażowane. Jak się okazuje, nie w tym przypadku.

Serial radzi sobie świetnie — podobnie jak sami aktorzy

Bella Ramsey postanowiła skomentować całą tę sytuację w wywiadzie dla brytyjskiego GQ. 19-letnia aktorka powiedziała:

Wiem, że ludzie będą myśleć, co chcą myśleć. Ale będą musieli się do tego przyzwyczaić. Jeśli nie chcesz oglądać serialu, ponieważ zawiera gejowskie wątki, ponieważ zawiera transpłciową postać, to twoja sprawa i to ty tracisz.

Transpłciowa postać odnosi się do Leva, którego mogliśmy spotkać w grze The Last of Us Part II — i postać jest już napisana w skrypcie pod względem drugiego sezonu. Ramsey jednocześnie zaznacza, że nie boi się hejtu — z tym spotkała się tuż po ogłoszeniu, że to właśnie ona wcieli się w rolę Ellie:

To nie sprawi, że się przestraszę. Myślę, że to kwestia buntu.

Źródło: GQ