O czym opowie BringBackAlice?

Byliśmy przekonani, że HBO Max prędzej zapowie debiut nowego sezonu "Odwilży", która pomimo cięć w Warner Bros. Discovery dostała zielone światło, a nie zupełnie nowy serial. #BringBackAlice jest produkcją młodzieżową, która zabierze nas to Trójmiasta. Na miejscu natrafiamy na historię o zaginionej influencerce, która po roku zostaje odnaleziona w dziwnych okolicznościach.

Alicja prawie nic nie pamięta i mało kto w to wierzy, tym bardziej że na jaw wyjdzie, iż w tym samym czasie stracono kontakt z inną nastolatką i ślad po niej po nie zaginął. Wery, bo tak ma na imię nieodnaleziona dziewczyna, poszukiwać będzie jej brat Tomek, który wierzy, że Alicja miała coś wspólnego z zaginięciem jego siostry. Co więcej, Alicja będzie musiała mierzyć się z nie lada problemami i konfliktami, które rosną w grupie jej najlepszych przyjaciół.

Obsada i twórcy BringBackAlice. Liczba odcinków

W serialu, oprócz Heleny Englert odgrywającej główną rolę, zobaczymy także Marietę Żukowską, Jowitę Budnik, Katarzynę Gałązkę, Marcela Opalińskiego, Milę Jankowską, Sebastiana Delę, Stanisława Linowskiego, Bartka Deklewę, Vitalika Havryla, Natalię Iwańską, Adama Cywkę, Marcina Steca i Sandrę Drzymalską. Całość liczy sześć odcinków - senariusz napisali Caleb Ranson, Marcin Kubawski i Miłosz Sakowski, a reżyserii podjął się Dawid Nickel. Procucentami wykonawczymi są Antony Root, Johnathan Young i Steve Mattheus.

BringBackAlice - data premiery

Wieści o zupełnie nowym projekcie HBO Max są dość zaskakujące, gdyż platforma miała odwrócić się od inwestycji w tego rodzaju seriale lokalne. Być może jednak #BringBackAlice był na tak zaawansowanym etapie produkcji, że tytuł zdołał uciec spod gilotyny szefostwa, które pozwoliło ukończyć serial i pokazać go widowni. HBO Max prawdopodobnie nie połączy się z Discovery+ ani w USA, ani na pozostałych rynkach, mimo że kierownictwo usługi zapowiadało to od dawna. Najwyraźniej firma cały czas weryfikuje i dostosowuje swoje działania do zmieniającej się sytuacji, ale to na pewno nie pomaga twórcom.

BringBackAlice zadebiutuje na HBO Max wiosną. Dokładny termin nie został jeszcze podany.