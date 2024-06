Hitowe słuchawki od Jabra nauczyły się nowej sztuczki. W sam raz na wakacje!

Słuchawki bezprzewodowe to rzecz, z ktrymi już się właściwie nie rozstajemy. To jednak produkty, które regularnie wymieniamy na nowszy model ze względu na kwestię... akumulatorów. Te po jakimś czasie najzwyczajniej w świecie tracą pojemność i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przesiąść się na nowszy model. Producenci doskonale zdają sobie z tego sprawę, a ponadto przygotowują dodatkowe wabiki by nas do tego zachęcić. Jabra właśnie zaprezentowała odświeżone modele swoich słuchawek Elite 10 oraz Elite 8 Active. Co wyróżni drugą generację słuchawek? Etui, które nauczyło się nowej sztuczki!

Jabra Elite 10 oraz Jabra Elite 8 Active Gen. 2 — teraz z etui wspierającym LE Audio

Odświeżone słuchawki Jabra teraz oferują etui, które wspiera technologię LE Audio. Co to oznacza w praktyce? Można podłączać je kabelkiem do zewnętrznych urządzeń (np. ekranu w samolocie), a dźwięk zostanie przekazany bezpośrednio do naszych słuchawek. Wszystko to przy wsparciu kodeka Bluetooth LC3, który ma zadbać o możliwie najmniejsze opóźnienia w przekazywaniu dźwięku. Mniejsze opóźnienie oznacza także większą efektywność w przypadku urządzeń gdzie ma to kluczowe znaczenie — jak chociażby konsole do gier.

Jeżeli zaś chodzi o same słuchawki: nic się nie zmieniło. To wciąż te same konstrukcje i te same rozwiązania za wyjątkiem poprawek związanych z technologią Dolby Atmos w Jabra Elite 10 oraz jeszcze lepszym trybem ANC. Firma nie wspomina niestety nic na temat poprawek związanych z lepszym działaniem mikrofonów: a szkoda. Bo to była największa piętą achillesową tych modeli jeżeli nie korzystaliśmy z nich w dość cichym środowisku.

Słuchawki są już dostępne w oficjalnym polskim sklepie Jabra. Za model Elite 10 Gen. 2 zapłacimy 1299 zł, zaś za Elite 8 Active Gen. 2 — 1099 zł.