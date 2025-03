Padła data premiery Nintendo Switch 2. Wiemy też ile konsola może kosztować

Według Bloomberga, oczekiwania w branży i wśród inwestorów są niezwykle wysokie — i trudno się dziwić po tym, jakim wielkim hitem okazała się obecna generacja hybrydowej konsoli. Nintendo udowodniło wszystkim, że w rynku smartfonów jak najbardziej jest jeszcze miejsce na mobilne granie. Robin Zhu z Sanford C. Bernstein potwierdza to, o czym mówi się już od jakiegoś czasu: że konsola trafi na rynek w czerwcu. Wszyscy spodziewają się analogicznych ruchów związanych z terminami i promocją, jak miało to miejsce w przypadku pierwszej generacji Nintendo Switch. Zhu szacuje, że Nintendo będzie miało od 6 do 8 milionów sztuk Switcha 2 gotowych na start i… już teraz można tak naprawdę spodziewać się problemów z dostępnością. Może nie w Polsce, ale nie mam złudzeń że scalperzy będą mieć pożywkę na rynkach takich jak Japonia czy Stany Zjednoczone, gdzie Nintendo jest znacznie mocniejszą marką.

Taka liczba konsol byłaby bezprecedensowa i prawdopodobnie doprowadziłaby do rekordowego startu konsoli. Nintendo sprzedało 2,7 miliona egzemplarzy Switcha w pierwszym miesiącu, podczas gdy Sony sprzedało 4,5 miliona konsoli PlayStation 5 w pierwszym kwartale. Serkan Toto przewiduje, że sprzedaż będzie napędzana przez silną ofertę gier: zarówno własnych, jak i od firm trzecich.

Cena Nintendo Switch 2: ile przyjdzie nam zapłacić za konsolę?

Oczywiście w takiej rozmowie nie mogło zabraknąć pytania o potencjalną cenę urządzenia. Wszyscy rozmówcy w tym temacie byli zgodni: Switch 2 będzie kosztować co najmniej 399 dolarów. Niektórzy uważają, że cena może być wyższa, sięgając nawet 449 lub 499 dolarów, z powodu kosztów komponentów i obaw związanych z wpływem amerykańskich ceł. Nie zmienia to jednak faktu, że firma od zawsze ma stałą politykę w temacie wyceny swoich konsol i w przeciwieństwie do rynkowej konkurencji: zarabia na nich od dnia pierwszego. Nie sprzedaje sprzętu poniżej kosztów produkcji.

Nintendo idzie na rekord

Wygląda na to, że japoński koncern naprawdę odrobił pracę domową i zachęcany wielkim sukcesem Switcha, jest gotowy przeciągnąć go w kolejną generację. Najważniejsze będą, oczywiście, gry które dostaniemy na start. Ale sami mają tyle mocnych marek, że na pewno na nudę narzekać nie będziemy. A patrząc na to jak sprzedaje się obecna generacja konsol, nie zdziwię się gdy na starcie wszyscy duzi gracze będą chcieli zaznaczyć tam swoją obecność i uszczknąć nieco z tego tortu.