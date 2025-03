3-fazowa premiera gier dla Nintendo Switch 2. Oto pomysł giganta na okienko startowe

Premiera gier w trzech fazach. Nintendo ma pomysł na dobry start Switcha 2

Premiera konsoli budzi ogrom emocji, ale nie da się ukryć, że w przypadku tego typu sprzętów to dopiero początek. Bo nawet najlepszy sprzęt nie da rady się obronić bez odpowiedniej bazy oprogramowania — czego byliśmy świadkami w przeszłości już... co najmniej kilka razy. Podczas GDC padły informacje, jakoby Nintendo przygotowywało się do trzech faz wypuszczania gier na swoim sprzęcie.

Gry first-party na premierę: w dniu premiery Switch 2 pojawią się przede wszystkim gry od Nintendo, co ma pozwolić przyciągnąć uwagę fanów... no i być najważniejszym wabikiem. Mocne marki które gigant ma w rękawie to asy, których konkurencja zazdrości im od zawsze. Wsparcie dla deweloperów zewnętrznych – druga fala gier pojawi się między październikiem, a listopadem, gdy zewnętrzne studia deweloperskie otrzymają odpowiednie zestawy do ich tworzenia. Rzekomo miałyby je dostać w okolicy czerwca. Sezon świąteczny – trzecia faza planowana jest na koniec roku, co ma zwiększyć dostępność gier w okresie świątecznym — bez wątpienia kluczowym dla sprzedaży konsol.

I choć patrząc na to wygląda to... logicznie, to jakoś trudno mi sobie wyobrazić, by Nintendo chciało udźwignąć premierę nowego sprzętu totalnie samodzielnie, bez wsparcia kogokolwiek z zewnątrz. Pytaniem pozostaje więc, kto ich w tym wesprze. Prawdopodobnie najwierniejsi partnerzy i najwięksi wydawcy? Informacje o rozesłaniu zestawów deweloperskich dopiero po premierze (?) szerszemu gronu jakoś by się z tym spięło. Liczę jednak, że mimo wszystkich perełek, które gigant z Kioto nam przygotowuje już teraz, to współpracuje on także z zewnętrznymi twórcami i wydawcami, by mieć na premierę coś więcej, niż tylko swoje maskotki.

Pierwsze testy Nintendo Switch 2 już za tydzień?

Serwis Insider Gaming twierdzi, że prasa i influencerzy w bardzo okrojonym gronie już w przyszłym tygodniu wezmą udział w zamkniętych testach Nintendo Switch 2. Tam będą oni mieli możliwość nie tylko przetestowania konsoli, ale także sprawdzenia w praktyce kilku tytułów startowych -- a całość ma mieć spore ograniczenia czasowe. Możliwe jednak, że nawet jeśli faktycznie takowe się odbędą, to na ich materiały przyjdzie nam trochę poczekać, bo mogą być one objęte embargo.

Nie zmienia to jednak faktu, że już na przyszły tydzień, a dokładniej środę, 2. kwietnia, Nintendo zaplanowało dokładniejszą prezentację swojego nowego produktu. To właśnie tam spodziewamy się usłyszeć więcej nie tylko na temat specyfikacji urządzenia i jego nowych możliwości, ale także poznać datę premiery konsoli oraz jej ceny.

A w międzyczasie pojawiły się również plotki na temat tego, że Nintendo miałoby niespodziewanie zaprosić nas na swoją prezentację Direct jeszcze w tym tygodniu. Czemu będzie ona poświęcona? To owiane jest tajemnicą. Jako że w przeszłości firma wielokrotnie serwowała nam już dość... hm, niecodzienny, marketing - chyba nikt nie byłby specjalnie zaskoczony takim obrotem wydarzeń. Może to być nowa aplikacja na telefon albo kolejny gadżet na miarę Alarmo. Z nimi nigdy nie wiadomo.