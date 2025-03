Tej aplikacji nie możesz przegapić. Prawdziwa gratka dla fanów gier

W ramach wczorajszej prezentacji Nintendo Direct, Japończycy zapowiedzieli aplikację mobilną, która ma być swoistym centrum informacyjnym o nowościach związanych z szeroko pojętym Nintendo. Co oferuje?

Nintendo Direct za nami. Choć zabrakło jakichkolwiek informacji o następcy Nintendo Switch, tak nie zabrakło zapowiedzi gier, które na obecną generację trafią w tym roku. A było tego naprawdę sporo – zarówno od samego Nintendo, jak i od twórców zewnętrznych. W ramach prezentacji firma przedstawiła nowe rozwiązania dotyczące współdzielenia i udostępniania gier innym, czyli Virtual Game Cards oraz nową aplikację mobilną, która właśnie trafiła na iOS i Androida. Co oferuje?

Reklama

Nintendo Today. Nowa aplikacja już dostępna

Nintendo Today to aplikacja dostarczająca codziennie nowinek ze świata Nintendo w oparciu o to, co lubią jej użytkownicy. W ramach apki dostępne są:

Animowany kalendarz – Śledź datę za pomocą animowanego kalendarza! Wybieraj spośród motywów obejmujących Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin i nie tylko.

– Śledź datę za pomocą animowanego kalendarza! Wybieraj spośród motywów obejmujących Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin i nie tylko. Codzienne aktualizacje – Codziennie otrzymuj aktualizacje aktualności na temat Nintendo Switch 2 oraz informacje o grach, filmy, komiksy i nie tylko.

– Codziennie otrzymuj aktualizacje aktualności na temat Nintendo Switch 2 oraz informacje o grach, filmy, komiksy i nie tylko. Harmonogram wydarzeń – Sprawdź harmonogram, aby dowiedzieć się o prezentacjach Nintendo Direct, premierach gier, wydarzeniach w grach i nie tylko.

– Sprawdź harmonogram, aby dowiedzieć się o prezentacjach Nintendo Direct, premierach gier, wydarzeniach w grach i nie tylko. Możliwość dostosowania wyglądu – Dodaj widżet kalendarza zawierający grafikę z Twojej ulubionej serii gier Nintendo.

Wszystko zaprezentowane w sposób czytelny i bardzo kolorowy, co z pewnością docenią fani japońskiej firmy. Nintendo Today jest już dostępne do pobrania w App Store i Google Play. Aplikacja nie ma żadnych ukrytych mikropłatności, a firma zapowiada, że w przyszłości pojawi się w niej jeszcze więcej możliwości. Jakich? Niewykluczone, że powiązanych w jakiś sposób z konsolą Nintendo Switch 2. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się najwcześniej 2 kwietnia podczas długo wyczekiwanej prezentacji Nintendo Direct skupiającej całą swoją uwagę na nowej generacji konsol!