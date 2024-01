Nie będzie gier w pudełkach. Wielka premiera dostępna wyłącznie cyfrowo

Wygląda na to, że coraz mniej gier będzie pojawiać się w wersjach pudełkowych.

Najpierw Alan Wake 2, teraz Hellblade 2

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Alan Wake 2 dostępny był wyłącznie w wersji cyfrowej — więc płyty w pudełku w fizycznym w sklepie nie kupimy. Alan Wake 2 był jedną z pierwszych gier AAA wydanych wyłącznie w cyfrze. To przełożyło się na cenę samej gry — podstawowa wersja na konsolach została wyceniona na 213 zł, a na komputerach osobistych z systemem Windows — 177,50 zł. Jest to naprawdę mało jak na dzisiejsze standardy, w których nowe gry tego rozmiaru w dniu premiery kosztują na konsolach około 349 zł. W przypadku kontynuacji jednego z najlepiej ocenianych survival horrorów nawet wersja Deluxe nie dorównuje tej kwocie — ta została wyceniona na 284 zł.

Było trochę kontrowersji, jednak finalnie twórcy zdecydowali się na ten krok. Mimo to, Alan Wake 2 został naprawdę doceniony. Przygody biednego pisarza, całkowicie pogrążonego w mroku, szaleństwie i paranoi, po wielu latach powróciły. Alan Wake 2 od samego początku wzbudzał mnóstwo emocji. Po pierwsze, kolejny hit od Remedy i THQ Nordic. Po drugie, każdy zwiastun gry ogromnie zachwycał grafiką, a pokazane materiały zdradziły, że w grze będzie więcej niż jedna grywalna postać. Trzynaście lat to wystarczająco, żeby zapomnieć o tym, co działo się w poprzedniej części naszego ulubionego serialu, filmu, książki czy… gry. Twórcy Alana Wake’a 2 wierzą jednak, że stworzyli grę tak dobrą, że nawet nie znający jedynki gracze będą chcieli jej doświadczyć. I z tym całkowicie zgodził się Tomasz Popielarczyk w swojej recenzji, pisząc, że ta produkcja jest unikatowym, finezyjnym i ocierającym się o psychodelię artystycznym doświadczeniem.

Teraz przyszedł czas na kolejny hit, który nie pojawi się w pudełkach

Dziś w nocy oficjalnie ogłoszono, że Senua’s Saga: Hellblade 2 to kolejna wielka gra, która ukaże się wyłącznie w wersji cyfrowej. Co prawda w przypadku tej serii pierwszy Hellblade również debiutował wyłącznie w cyfrze, a wersję pudełkową otrzymał dopiero dwa lata po premierze. Wtedy jednak sytuacja wyglądała całkowicie inaczej, gdyż studio deweloperskie odpowiedzialne za tę produkcję było dużo mniejsze i dopiero później rozpoczęło współpracę z wydawcą 505 Games.

W tej chwili jednak Ninja Theory to już dużo większe studio, które jest pod Microsoftem — a gigant z Redmond opiekuje się swoimi deweloperami. Wygląda więc na to, że Alan Wake 2 mógł rozpocząć nowy, spory trend. Warto jednak wspomnieć, że Hellblade 2 będzie na premierę dostępny w Game Passie, a dodatkowo — podobnie jak w przypadku nowego Alana — brak wersji pudełkowej przekłada się na niższą cenę w cyfrze. Hellblade 2 będzie wyceniony na 50 dolarów amerykańskich w dniu premiery.