Starfield rozpoczął złotą erę gier na wyłączność Microsoftu? Wielkie plany Xbox Game Studios!

Xbox coraz mniej cierpi na brak gier na wyłączność — i ma być tylko lepiej

Jeśli chodzi o gry na wyłączność, to nie ma wątpliwości, że sytuacja Sony wygląda dużo lepiej niż Microsoftu. Xbox cierpi na brak „swoich” gier, bo w ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy głównie Halo Infinite i Forzę Horizon 5. W ostatnim czasie portfolio to zostało rozszerzone o Redfall i Starfielda — i chociaż ta pierwsza gra średnio się udała, to nowe RPG Bethesdy jest sporym sukcesem. Jedna jaskółka jednak wiosny nie czyni (no dobra, może dwie, bo Hi-Fi Rush z niespodzianki okazało się naprawdę świetną produkcją) — i gigant z Redmond doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Zakupy Microsoftu jednak wreszcie przynoszą jakieś korzyści w tej kwestii i wygląda na to, że będzie tylko lepiej — a przynajmniej tak można wywnioskować z rozmowy Crystina Coxa i Petera Wyse’a z Xbox Game Studios.

Xbox Game Studios pracuje nad kilkunastoma grami!

Na kanale Microsoft Game Dev na YouTube pojawił się zapis wykładu, gdzie Cox powiedział, że w Xbox Game Studios trwają prace nad kilkunastoma projektami. Warto zaznaczyć, że nie znamy w tej chwili wszystkich tytułów, o których wspomniano; można się jednak domyślać, że chodzi przede wszystkim o grze Avowed od Obsidian Entertainment, South of Midnight od Compulsion Games czy tym nadal tajemniczym projektem Hideo Kojimy, który ma opierać się na technologii grania w chmurze. Cox mówił:

Jest więc sporo projektów, nad którymi obecnie pracujemy i mamy kilkanaście gier, nad którymi obecnie pracujemy. […] Każdy z tych projektów jest całkowicie wyjątkowy i podchodzimy do nich w bardzo indywidualny sposób.

Dodatkowo warto wspomnieć o deklaracji szefa Xbox Game Studios, Matta Booty’ego, z początku tego roku. Obiecał, że gry na wyłączność nabiorą tempa w 2024 roku, kiedy pojawi się Towerborne, Hellblade, Avowed, Flight Simulator 2024 i kilka innych rzeczy, o których jeszcze nie wspomniano. Cóż, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to warto zapatrzyć się w Xboksa lub peceta do grania… no, albo telewizor czy smartfon i abonament Xbox Game Pass.

Źródło: Panel Microsoftu na GDC

Grafika wyróżniająca: Microsoft