Cóż to było za show! Zobaczcie najgorętsze zwiastuny z The Game Awards 2023

The Game Awards to nie tylko nagrody. Oto najgorętsze zapowiedzi z wczorajszej konferencji!

The Game Awards to w tej chwili niewątpliwie największa ceremonia dla graczy. Nie chodzi o same nagrody — chociaż te elektryzują miliony graczy na całym świecie — lecz liczy się również kolosalna ilość gorących zapowiedzi nowych produkcji. Tej nocy odbyła się już tegoroczna ceremonia — sprawdźmy więc, jakie produkcje zostały zapowiedziane. Oto wszystkie najciekawsze zapowiedzi.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake (505 Games)

Brothers: A Tale of Two Sons to niezwykła gra przygodowa, która została wydana pierwotnie w 2013 roku. Gra wyróżnia się unikalnym podejściem do sterowania, ponieważ gracze kontrolują dwóch braci jednocześnie, przy użyciu dwóch analogowych gałek na kontrolerze lub klawiszy na klawiaturze. Gra opowiada poruszającą historię dwóch chłopców, którzy wyruszają w podróż, aby uratować swojego umierającego ojca. Podczas podróży gracze muszą rozwiązywać różne zagadki, pokonywać przeszkody i współpracować, aby osiągnąć swoje cele. Mocną stroną gry jest nie tylko unikalna mechanika sterowania, ale także głęboka narracja oparta na emocjonalnych przeżyciach bohaterów. Brothers: A Tale of Two Sons zdobyła uznanie za swoją artystyczną stronę wizualną, muzykę oraz zdolność wywoływania silnych emocji u graczy. Blisko dziesięć lat po premierze zapowiedziano remake tej gry, który trafi na konsole nowej generacji.

Pony Island 2: Panda Circus (Daniel Mullins Games)

Pony Island to naprawdę nietypowa i ekscentryczna gra logiczna, stworzona przez Daniela Mullinsa. W tej specyficznej przygodzie gracz jest zamknięty w fikcyjnej grze o nazwie "Pony Island", która zdaje się być uroczo-naiwną grą z kucykami, ale szybko staje się mrocznym i surrealistycznym doświadczeniem. Gra zaskakuje nieprzewidywalnymi zwrotami akcji, łamie granice między rzeczywistością i światem wirtualnym, oraz wymaga rozwiązywania intrygujących łamigłówek i zagadek. Dziś zapowiedziano, że to cudo doczeka się drugiej części! Premiera w 2025.

Połączenie dwóch uwielbianych indyków — Dave the Diver & Dredge

Dwa indyki, które zrobiły sporo namieszania w tym roku, łączą siły. Wszystkie stwory i postaci z Dredge wkrótce trafią do fenomenalnego Dave the Diver — gry łączą, a nie dzielą!

Exodus (Archetype Entertainment)

Exodus to nowa produkcja RPG osadzona w świecie science-fiction stworzona przez Archetype Entertainment — świeże studio założone przez byłych twórców z BioWare i zespołu Wizards of the Coast. Na zaprezentowanym zwiastunie mogliśmy zobaczyć głównego bohatera, znanego jako „Wędrowiec”, oraz cały kosmiczny klimat, do złudzenia przypominający serię Mass Effect. Tytuł zapowiada się naprawdę solidni, a fani „dobrych czasów” BioWare mają na co czekać.

Dodatek do God of War Ragnarök — oto Valhalla

God of War Ragnarök: Valhalla będzie epilogiem do wydarzeń z God of War Ragnarök, w którym gracze udadzą się w bardzo osobistą i refleksyjną podróż. Kratos, sprowadzony do tajemniczych wybrzeży Valhalli w towarzystwie Mimira, wkroczy w jej nieznane głębiny, aby stawić czoła echom swojej przeszłości. Valhalla oferuje nowe doświadczenia w walce, łącząc znane już mechaniki z elementami roguelite. Gracze będą eksplorować tajemnicze obszary Valhalli, stawiając czoła nowym wrogom i niespodziankom. Porażka nie jest definitywna, a każda próba przyniesie nowe zasoby, które można wykorzystać do trwałego ulepszania postaci. Dla osób posiadających God of War Ragnarök, dodatek będzie dostępny za darmo w PlayStation Store od 12 grudnia.

Masa przypominajek

Twórcy nie chcą, żebyśmy zapomnieli o ich produkcjach. Z tego względu podczas tegorocznego The Game Awards mogliśmy zobaczyć zwiastuny takich gier jak Prince of Persia: The Lost Crown, Senua's Saga: Hellblade 2, Avatar: Frontiers of Pandora, The Outlast Trials, Suicide Squad: Kill the Justice League, Skull and Bones czy Helldivers 2.

Mnóstwo kontynuacji kultowych serii od firmy SEGA i wiele japońskich rewelacji

SEGA na tegorocznym TGA rozpychała się łokciami, zapowiadając mnóstwo kontynuacji swoich kultowych serii. Mowa o takich produkcjach jak Jet Set Radio, Shinobi, Crazy Taxi, Golden Axe czy Streets of Rage. Do tego później Bandai Namco pokazało nową grę z uniwersum Smoczych Kul — Dragon Ball: Sparking Zero, a Square Enix pokazało Visions of Mana.

Nowa gra Hideo Kojimy — poznajcie OD

Długo oczekiwana kolaboracja między doświadczonym i legendarnym twórcą gier, Hideo Kojimą, a platformą Xbox (która została przez wielu nazywana zdradą) została ostatecznie zaprezentowana w dość nietypowym (jak na Kojimę przystało) zwiastunie, w którym różne osoby recytują tę samą kwestię w naprawdę różny sposób. Całość jest tajemnicza i delikatnie niepokojąca, czyli dokładnie taka, jak mogliśmy się spodziewać. Co więcej, w projekt o nazwie OD, lub też Overdose, zaangażowany był Jordan Peele, odpowiedzialny za takie filmy jak „Uciekaj!”, „NOPE” czy „To my”.

Sporo nowości ze świata Final Fantasy

Final Fantasy 7: Rebirth otrzymało statuetkę za najbardziej oczekiwaną grę — nie jest to żadne zaskoczenie, lecz gracze czekający na kolejną część stworzonego od zera hitu od Square Enix mogli zobaczyć również nowy materiał z tej produkcji. Do tego ogłoszono, że Apex Legends szykuje specjalny event we współpracy z FF7: Rebirth. Do tego zapowiedziano DLC Echoes of the Fallen & The Rising Tide do Final Fantasy 16. Co Wy na to?

Marvel's Blade… i to nie od Insomniac

Blade, najnowsza produkcja od studia Arkane Lyon, odpowiedzialnego za Deathloop i serię Dishonored, została zaprezentowana jako nowy projekt spod szyldu Marvela — więc tym razem nie trafiło to pod skrzydła Insomniac, jak Spider-Man czy Wolverine. Krótki zwiastun przedstawiał Blade’a, siedzącego na fotelu u barbera, zanim zewnętrzne strzały i inne dźwięki przerwały jego spokój. Całość wygląda interesująco i zapewne będzie brutalnie — w końcu to Blade — ale brakuje większych szczegółów.

Na koniec — Monster Hunter: Wilds

Na sam koniec konferencji pokazano nową odsłonę Monster Huntera o podtytule Wilds. Zwiastun prezentuje się naprawdę nieźle i całość wygląda zachęcająco — premiera już w 2025 roku. Która zapowiedź zrobiła na Was największe wrażenie? Dajcie znać w komentarzach!