True crime prosto z Polski. Zwiastun nowego dokumentu z naszego kraju

Chyba żadna inna platforma nie zyskała takiego rozgłosu dzięki programom true crime, co Netflix. Serwis produkuje, zamawia i nabywa licencje do wielu serii oraz filmów dokumentalnych o prawdziwych zbrodniach, a na przestrzeni lat widzieliśmy wiele bardzo dobrych i poruszających produkcji. Poznaliśmy wiele historii, o których mówił cały świat, ale omijaliśmy nasze własne podwórko, gdzie dochodziło nie raz do nie mniej makabrycznych wydarzeń. To właśnie o takich zbrodniach opowie seria "Tajemnice polskich morderstw", która zmierza na Viaplay. Platforma zapowiedziała, że 2 grudnia 6-odcinkowa seria pojawi się w serwisie.

Polskie true crime. Nowy serial nakręcony w naszym kraju

Według materiałów promocyjnych, nowy program Viaplay Documentary na nowo przygląda się sprawom, które możemy też znać z mediów. Zbrodnie ukazywane będą z innej perspektywy, niż mogliśmy je poznać w dotychczasowych relacjach i programach. Od podstaw analizowano wszystkie dostępne materiały, ustalenia biegłych, a także nagrano całe mnóstwo rozmów ze świadkami, śledczymi, policjantami operacyjnymi, profilerami, ekspertami w dziedzinie kryminologii i kryminalistyki, a także znajomymi i rodzinami ofiar. Prace nad każdą sprawą rozpoczynano od przyjrzenia się aktom sądowym i znajdującym się w środku dokumentom. Serial opatrzono wieloma dodatkowymi materiałami: zdjęciami, artykułami prasowymi oraz fragmentami relacji telewizyjnych z okresu, kiedy poszukiwano zaginionych, znaleziono ciała ofiar i aresztowano podejrzanych.

Tajemnice polskich morderstw to nowe spojrzenie na najbardziej przerażające zbrodnie w najnowszej historii Polski. W każdym z 6 odcinków serii staramy się szczegółowo przedstawić widzom detale policyjnych śledztw. Wprowadzamy widzów w akta spraw i wskazujemy ślady i dowody, dzięki którym udało się rozwikłać zagadki morderstw i schwytać zbrodniarzy. To nasza pierwsza produkcja dokumentalna z segmentu „True Crime”. W ofercie Viaplay znaleźć można wiele niezwykle interesujących produkcji tego gatunku, czas na pierwszą opowiadającą o wydarzeniach, które miały miejsce w naszym kraju – Barbara Wiśniewska-Grzesiak, Executive Producer Non-scripted Content, Viaplay Group

W programie przyjrzymy się, m. in., pracy jednego z pierwszych profilerów w naszym kraju. Mowa o Bogdanie Lechu - psychologu śledczym, biegłym sądowym z zakresu psychologii, specjaliście w dziedzinie

przestępstw związanych z użyciem przemocy oraz autorze książek o tej tematyce. Przed kamerą znalazły się też inne ważne postacie tego światka - poznamy bowiem znanego adwokata, pełnomocnika rodzin ofiar Jacka Dubois, dziennikarza i reportera sądowego Wojciecha Tumidalskiego, genetyka z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie doktora Tomasz Kupca oraz autorytet w dziedzinie lingwistyki kryminalistycznej, autorkę ponad 150 publikacji w zakresie badań komunikacji społecznej, profesor Jadwigę Stawnicką - czytamy w informacji prasowej.

Tajemnice polskich morderstw - zwiastun i data premiery

Premiera programu "Tajemnice polskich morderstw" na Viaplay juz 2 grudnia. wtedy na platformie pojawi się wszystkie 6 odcinków.