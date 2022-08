Najpierw nieoficjalne informacje ze sprawdzonych źródeł wzbiły kurz, by niedługo później fakt został potwierdzony przez studio. To wywołało komentarze członków ekipy oraz fanów, a także nowe przecieki, które odkryły m. in. szczegóły udziału Batmana w filmie, który miał być jedną z nowych produkcji w uniwersum DC. Włodarze podjęli jednak decyzję o całkowitym skasowaniu "Batgirl" - filmu, którego budżet przekraczał 70 mln dolarów, a dodatkowe koszty m. in. z powodu pandemii zwiększyły wydatki do 90 mln dolarów. Mimo to, produkcja trafia na półkę i nic nie wskazuje na to, byśmy mieli kiedykolwiek ją obejrzeć.

Dlaczego film Batgirl został skasowany?

Za powód takiej sytuacji oficjalnie podaje się okoliczności finansowe. Warner Bros. Discovery pod rządami nowego szefostwa tnie koszty, gdzie tylko może, czego efektem jest wstrzymanie lokalnych produkcji w Europie i nie tylko. Zasady działania wewnątrz np. HBO totalnie ulegają zmianie, a inne kanały telewizyjne (TNT i TBS) potraciły budżety na własne filmy i seriale. Decyzja o wycofaniu niemalże gotowe projektu ("Batgirl" była już w post-produkcji) jest o tyle zaskakująca, że film mógł trafić na HBO Max zgodnie z pierwotnymi zamiarami, zanim zdecydowano o wprowadzeniu go do kin.

Niektóre źródła mówią o tym, że film z Leslie Grace jako Batgirl nie radził sobie tak dobrze, jak się tego spodziewano po pokazach testowych (określano go nawet "beznadziejnym"), i to pomimo świetnego odbioru występów J. K Simmonsa w roli Gordona i Brendana Frasera jako czarny charakter Firefly. Wiedzieliśmy też, że w filmie wystąpił Michael Keaton jako Bruce Wayne/Batman powtarzając swoją rolę z "Batmana" z 1989 roku i "Powrotu Batmana" z 1992 roku.

Udział Batmana Michaela Keatona w Batgirl

Słynąca z dokładnych przecieków z projektów WB i DC @ViewerAnon na Twitterze, już po informacji o skasowaniu "Batgirl", upubliczniła informacje o udziale Keatona. Liczono, że to właśnie Batman wpłynie na karierę młodej Gordon, ale okazuje się, że jego występ nie był tak duży, jak się spodziewano. W sumie aktor zagrał w pięciu scenach, w tym w dwóch w usprawnionym stroju Człowieka Nietoperza z poprzednich filmów.

Co dalej z uniwersum DC?

Wszyscy zastanawiają się, jaki jest prawdziwy powód tej decyzji i oczywiście nie brakuje przeróżnych spekulacji i komentarzy. Jakąś rolę mogą odgrywać kwestie finansowe, bo wypromowanie tego filmu podniosłoby koszty o kolejne miliony dolarów, tym bardziej jeśli faktycznie brano pod uwagę wprowadzenie go do kin. Nie bez znaczenia może być jednak ogólna sytuacja projektów DC po zamieszaniu z Ezrą Millerem grającym główną rolę w "The Flash", ponieważ akcja "Batgirl" rozgrywała się właśnie po tamtym widowisku, w którym odwiedzano wiele uniwersów (co umożliwiło angaż Michaela Keatona jako Batman).

Możemy być pewni, że następne dni i tygodnie przyniosą nam kolejnych informacji - tych oficjalnych, jak i tych zza kulis. Być może wtedy poznamy szerszy obraz tego, co wydarzyło się nie tylko z filmem, ale jak wygląda plan dotyczący nadchodzących produkcji DC po tak ogromnych zawirowaniach, jakie spotkały DCEU w ostatnim czasie. Fuzja WarnerMedia z Discovery może okazać się najważniejszym wydarzeniem w całym tym uniwersum, gdyż nowe kierownictwo najwyraźniej będzie planować następne ruchy po swojemu. Trzeba jednak przypomnieć, że w ostatnim czasie pokazano zwiastuny "Shazam! Gniew bogów" i "Black Adama", które zmierzają do kin w tym roku.