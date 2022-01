HBO GO podzieliło się najchętniej oglądanymi filmami i serialami w 2021 roku i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie tytuł znajdujący się na czele rankingu. Nawet dla mnie jest to ogromne zaskoczenie.

Poprzedni rok był wyjątkowy pod wieloma względami i wielokrotnie nas zaskakiwał. Także pod względem oferty serwisów VOD był to okres specyficzny, bo w pewnym stopniu dosięgnęły nas trendy i działania gigantów zza wielkiej wody. Nawet na polskim rynku ukazało się wiele produkcji, na których (tak szybki) debiut nawet nie liczyliśmy. Na szczęście nasz rynek, najwyraźniej, staje się na tyle dojrzały i zauważalny, że największe platformy, przede wszystkim HBO, dostrzegają nasz potencjał. W efekcie 2021 przyniósł wiele niespodzianek oraz hitów, których się nie spodziewaliśmy, a TOP ranking HBO GO tylko to potwierdza.

Najpopularniejsze filmy na HBO GO w 2021

Spoglądając na pozycję nr 1 wśród filmów niektórzy będą przecierać oczy ze zdumienia. Najchętniej oglądanym filmem w całym roku okazała się "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera". Nowa-stara wersja hitu Warner Bros. w ramach uniwersum DC. Ta blisko 4-godzinna produkcja w nietypowym formacie obrazu wyprzedziła kompletne nowości, jak "Wonder Woman 1984" czy nawet popularny reunion "Przyjaciele: Spotkanie po latach".

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera Wonder Woman 1984 Przyjaciele: Spotkanie po latach Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) Harry Potter i kamień filozoficzny Mulan Spectre Na noże Coco Harry Potter i komnata tajemnic

Na wysokim, bo czwartym miejscu pojawiła się kolejna produkcja superbohaterska: "Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)", zaś pierwszą piątkę zamyka prawdziwa klasyka: "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". W drugiej połowie zestawienia są dwie animacje, dwa filmy z Danielem Craigem, a dziesiątkę zamyka... znów Harry Potter. Z jednej strony nie dziwi mnie przywiązanie widzów do tych filmów, bo jak wiemy, można je oglądać bez końca, ale naprawdę na przestrzeni roku oryginalne nowości HBO czy filmy na licencji nie zdołały przyciągnąć widzów?

Najpopularniejsze seriale na HBO GO w 2021

Wśród seriali sytuacja jest dosyć podobna. Pierwsze miejsce "Mare z Easttown" mnie nieco zaskoczyło, bo choć jest to produkcja fenomenalna i naprawdę chciałem, by zobaczyło jak najszersze grono widzów, to nie sądziłem, że tak się właśnie stanie. Kryminalny dramat z Kate Winslet nie wydawał się kandydatem do najchętniej oglądanych seriali, ale być może poczta pantoflowa i marketing HBO odniosły skutek. Druga pozycja należy do "Gry o tron", co pokazuje, że nawet po zakończeniu emisji, fantasy HBO jest ciągle powtarzane i/lub oglądane od nowa przez kolejnych widzów. Ci mogą też przygotowywać się do premiery spin-offa "Ród Smoka", który pojawi się w tym roku.

Mare z Easttown Gra o tron Opowieść podręcznej Rick i Morty Przyjaciele Czarnobyl Księga czarownic Sukcesja I tak po prostu… Nierealne

Widzowie HBO GO pokazali też, że cenią "Sukcesję" (8. pozycja), która wróciła z 3. sezonem - po cichu liczyłem na wyższą lokatę w rankingu - a także "Czarnobyl" z 2019 roku, który chyba wciąż wzbudza spore emocje i zainteresowanie, skoro dwa lata po premierze zdobywa wysokie 6. miejsce. Podium zamyka "Opowieść podręcznej", której premiery chyba nieco straciły na mocy, mimo nowe odcinki wciąż powstają (liczę, że pojawienie się HBO Max spowoduje podniesienie rozdzielczości do 4K, ponieważ w wielu innych krajach tak udostępniany jest ten serial). Czwarte miejsce należy do "Ricka i Morty'ego", który zapewne jest serialem na każdą okazję, podobnie jak "Przyjaciele" z miejsca piątego. Ranking zamykają "I tak po prostu...", czyli nowe odcinki "Seksu w wielkim mieście" oraz "Nierealne" - dwie produkcje HBO.