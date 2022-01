Nowe odcinki w ramach specjalnego sezonu "Dexter: New Blood" nareszcie trafią do Polski! Gdzie obejrzymy nowy sezon Dextera na VOD?

Niespodziewanie zapowiedziane nowe odcinki "Dextera" ominęły w Polsce. W USA i innych regionach serial (tzn. dodatkowy sezon określany mianem specjalnego wydarzenia) został wyemitowany w całości, gdy odcinki pojawiały się z cotygodniową przerwą. I dopiero teraz epilog(?) tej historii zawita do Polski, choć dochodzi do tego i tak wcześniej, niż osobiście sądziłem, bo uważałem, że Showtime zaczeka z premierą w Polsce do chwili debiutu nowej platformy, czyli SkyShowtime. Tak się nie dzieje, a nowe odcinki wraz ze wszystkimi poprzednimi pojawią się w Polsce na innej platformie.

Dexter: New Blood nareszcie w Polsce - kiedy i gdzie obejrzeć?

CANAL+ ogłosił dziś plan emisji na kanałach TV oraz dodania do katalogu usługi CANAL+ online wszystkich sezonów serialu "Dexter", a także nowych odcinków "Dexter: New Blood". Nastąpi to 9 marca i na cała szczęście CANAL+ potwierdził, że tego dnia w ofercie pojawią się wszystkie odcinki najnowszego sezonu, a nie tylko jeden, więc nie będziemy czekać kolejnych tygodni na wielki finał. Jeśli planujecie binge-watching, to możecie go rozpocząć już 9 marca.

Wszystkie sezony Dextera w Polsce na VOD - gdzie obejrzeć?

Serial "Dexter" opowiada o przesympatycznym analityku śladów krwi na komisariacie w Miami. Nikt jednak nie wie, że (najczęściej) nocami staje się kimś w rodzaju mściciela - obiera na celownik tych, którzy wymknęli się wymiarowi sprawiedliwości i eliminuje ich ze społeczeństwa na własną rękę. Całość obejmuje 96 odcinków w ramach 8 sezonów i bazuje na powieściach Jeffa Lindsay'a. W Dextera Morgana wcielił się Michael C. Hall, który powrócił do roli także w najnowszych odcinkach.

Taka decyzja mnie kompletnie nie zdziwiła, bo komu innemu niż odtwórcy głównej roli zależałoby na właściwym zamknięciu historii ulubionego seryjnego zabójcy całego świata. Finał 8. sezonu okazał się raczej rozczarowujący, więc dopowiedzenie tej historii wydawało się niezbędne. Czy tym razem ostatni rozdział okazuje się satysfakcjonujący? Wkrótce się przekonamy.

Yellowjackets i American Rust w Polsce na VOD - gdzie obejrzeć?

CANAL+ zapowiedział też, że do jego oferty wkrótce trafią takie seriale stacji Showtime, jak "Yellowjackets" oraz "American Rust". Zwiastuny poniżej.