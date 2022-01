W lutym na HBO GO pojawią się "King Richard: Zwycięska rodzina" z Willem Smithem, prequel "Rodziny soprano", czyli film "Wszyscy święci New Jersey" i 2. sezon "Wychowanych przez Wilki".

Premiery lutego na HBO GO

Luty na HBO GO zacznie się od premiery 2. sezonu serialu "Wychowani przez wilki", w którym dwójka androidów ma za zadanie wychować ludzkie dzieci na zupełnie obcej, dziewiczej planecie. W tym sezonie Matka i Ojciec, wraz z gromadką sześciorga swoich ludzkich dzieci, dołączają do nowo utworzonej ateistycznej kolonii zamieszkującej tajemniczą tropikalną strefę planety Kepler 22 b. Fani "Genialnej przyjaciółki" na pewno będą zadowoleni z powrotu 3. sezonu serialu przedstawiającego historię trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwiema kobietami.

Przed nami także ostatni, finałowy sezon "Obsesji Eve" oraz premiera 2. sezonu "Statusu związku" - uczciwego i pełnego humoru serialu o podejściu do złożonej natury relacji małżeńskich autorstwa Nicka Hornby’ego. Teraz w rolach głównych zobaczymy Patricię Clarkson i Brendana Gleesona. W lutym pojawi się też kolejny sezon "Snowfall" o narkotykowej epidemii paraliżującej życie Los Angelses w latach 80. Nie może być inaczej - wraca też "Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem", którego odcinki będą pojawiać się co tydzień.

Wśród filmowych nowości na pewno wyróżniają się "King Richard: Zwycięska rodzina" oraz prequel "Rodziny soprano", czyli film "Wszyscy święci New Jersey". W pierwszej produkcji zobaczymy okres dorastania Sereny i Venus Williams - dwóch legendarnych tenisistek, a we "Wszyscy święci New Jersey" ujrzymy młodość Tony'ego Soprano oraz historię wokół życia jego wuja, który ukształtował główną postać serialowego hitu HBO.

To nie koniec listy, bo zadebiutują także "Wcielenie", "Cry Macho", "Ci, którzy życzą mi śmierci" oraz "Moja cudowna Wanda". Zadebiutuje również dokument "Morderstwa w Fall River" opowiadający o sprawie z 1979 roku, kiedy to trzy młode kobiety zginęły w serii brutalnych morderstw w Fall River w stanie Massachusetts. Powodem miał być satanistyczny kult praktykujący składanie ofiar z ludzi, ale pojawiają się nowe dowody, które nie zgadzają się z dotychczas uznanymi za fakty wydarzeniami.

Nowe seriale i odcinki - luty na HBO GO

Wychowane przez wilki II (Raised by Wolves II) – drugi sezon Max Original opowiadającego o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na dziewiczej planecie; Matka i Ojciec, wraz z gromadką sześciorga swoich ludzkich dzieci, dołączają do nowo utworzonej ateistycznej kolonii zamieszkującej tajemniczą tropikalną strefę planety Kepler 22 b - premiera: 3 lutego, odc. 1-2, kolejne po jednym co tydzień

Genialna przyjaciółka III (My Brilliant Friend III) – trzeci sezon serialu opartego na cyklu powieści Eleny Ferrante przedstawiającego historię trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami - premiera: 7 lutego, odc. 1-2; kolejne po dwa co tydzień

Status związku II (State of the Union II) – drugi sezon uczciwego i pełnego humoru podejścia do złożonej natury relacji małżeńskich autorstwa Nicka Hornby’ego. W tym razem w rolach głównych Patricia Clarkson i Brendan Gleeson - premiera: 14 lutego, cały sezon

(State of the Union II) – drugi sezon uczciwego i pełnego humoru podejścia do złożonej natury relacji małżeńskich autorstwa Nicka Hornby’ego. W tym razem w rolach głównych Patricia Clarkson i Brendan Gleeson - premiera: 14 lutego, cały sezon Snowfall V – piąty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta - premiera: 14 lutego, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym

– piąty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta - premiera: 14 lutego, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym Folklor II (Folklore II) – drugi sezon antologii HBO Asia składającej się z opowieści inspirowanych mitami głęboko zakorzenionymi w azjatyckiej tradycji - premiera: 15 lutego, cały sezon

(Folklore II) – drugi sezon antologii HBO Asia składającej się z opowieści inspirowanych mitami głęboko zakorzenionymi w azjatyckiej tradycji - premiera: 15 lutego, cały sezon Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX (Last Week Tonight with John Oliver IX) – dziewiąty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver. W programie prezentuje on swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii - premiera: 25 lutego

Obsesja Eve IV (Killing Eve IV) – czwarty sezon serialu z Sandrą Oh oraz Jodie Comer w rolach agentki MI6 oraz zabójczyni, które łączy skomplikowana historia, ale przede wszystkim obopólna obsesja na swoim punkcie – premiera: 27 lutego, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym – premiera odcinków po godz. 10:00

Nowe odcinki seriali:

I tak po prostu… (And just like that…) – nowy rozdział w życiu bohaterek serialu Seks w wielkim mieście. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis), które poznaliśmy, kiedy próbowały radzić sobie ze skomplikowaną rzeczywistością, gdy miały po trzydzieści kilka lat, są teraz dwie dekady starsze, ale ciągle stają przed dobrze nam znanymi problemami – odcinek finałowy: 3 lutego

Pazury IV (Claws V) – czwarty sezon czarnej komedii opowiadającej o pięciu manikiurzystkach z salonu piękności na Florydzie – odcinek finałowy: 7 lutego

(Claws V) – czwarty sezon czarnej komedii opowiadającej o pięciu manikiurzystkach z salonu piękności na Florydzie – odcinek finałowy: 7 lutego Euforia II (Euphoria II) – drugi sezon nagradzanego serialu HBO; 17-letnia Rue musi odnaleźć nadzieję, balansując jednocześnie między presją wywoływaną przez miłość, stratę i uzależnienie – odcinek finałowy: 28 lutego

Prawi Gemstonowie II (The Righteous Gemstones II) – w drugim sezonie rodzina prawych Gemstonów musi zmierzyć się z zagrożeniem ze strony dawnych i obecnych znajomych, którzy chcą zniszczyć ich imperium – odcinek finałowy: 28 lutego

Ktoś, gdzieś (Somebody Somewhere) – główną bohaterką serialu komediowego HBO jest Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka. W roli głównej Bridget Everett – odcinek finałowy: 28 lutego

Pozłacany wiek (The Gilded Age) – nowy serial HBO autorstwa Juliana Fellowesa, który opowiada o amerykańskim czasie wielki fortun – tych zdobytych i utraconych. W rolach głównych między innymi: Cynthia Nixon i Christine Baranski

Superman i Lois II – drugi sezon serialu, w którym Tyler Hoechlin wciela się w najsłynniejszego na świecie superbohatera, a Elizabeth Tulloch w najbardziej znaną dziennikarkę rodem z komiksu i razem stają twarzą w twarz z jednym z największych wyzwań – stresem, presją oraz złożonością bycia pracującymi rodzicami w dzisiejszym świecie

Billions VI – szósty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą, w rolę którego wciela się Damian Lewis - premiera: 24 lutego

– szósty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą, w rolę którego wciela się Damian Lewis - premiera: 24 lutego Młody Sheldon V (Young Sheldon V) – piąty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu

Batwoman III – trzeci sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman

All American IV – czwarty sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera

– czwarty sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera Wampiry: Dziedzictwo IV (Legacies IV) – czwarty sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja Pamiętników wampirów oraz The Originals Wampiry

Nowe filmy - HBO GO luty 2022

Rango – sympatyczna animacja dla małych i dużych; kameleon Rango przybywa do zapomnianego przez boga i ludzi miasteczka na pustyni Mojave i postanawia zostać jego szeryfem – premiera: 5 lutego

– sympatyczna animacja dla małych i dużych; kameleon Rango przybywa do zapomnianego przez boga i ludzi miasteczka na pustyni Mojave i postanawia zostać jego szeryfem – premiera: 5 lutego King Richard: Zwycięska rodzina (King Richard)– opowieść o Richardzie Williamsie, niezrażającym się problemami ojcu, który wychował dwie najbardziej utalentowane sportsmenki wszechczasów - Venus i Serenę - i zmienił oblicze tenisa. Will Smith w roli głównej – premiera: 6 lutego

Wcielenie (Malignant) – Madison prześladują przerażające wizje brutalnych morderstw. Pewnego dnia kobieta uświadamia sobie, że koszmary, które budzą ją w środku nocy są obrazem rzeczywistości. Najnowszy film reżysera głośnego horroru Obecność Jamesa Wana – premiera: 12 lutego

(Malignant) – Madison prześladują przerażające wizje brutalnych morderstw. Pewnego dnia kobieta uświadamia sobie, że koszmary, które budzą ją w środku nocy są obrazem rzeczywistości. Najnowszy film reżysera głośnego horroru Obecność Jamesa Wana – premiera: 12 lutego Wszyscy święci New Jersey (The Many Saints Of Newark) – prequel kultowego serialu HBO Rodzina Soprano. Rywalizujący przestępcy umacniają swoją pozycję w półświatku, co zagraża pozycji mafijnej rodziny DiMeo, która kontroluje miasto naznaczone coraz bardziej widocznymi rasowymi podziałami – premiera: 20 lutego

(The Many Saints Of Newark) – prequel kultowego serialu HBO Rodzina Soprano. Rywalizujący przestępcy umacniają swoją pozycję w półświatku, co zagraża pozycji mafijnej rodziny DiMeo, która kontroluje miasto naznaczone coraz bardziej widocznymi rasowymi podziałami – premiera: 20 lutego Cry Macho (Cry Macho) – Mike Milo był kiedyś wielką gwiazdą rodeo. Na prośbę byłego szefa jedzie do Meksyku, żeby sprowadzić do domu jego syna. Clint Eastwood nie tylko za kamerą, ale także w roli głównej – premiera: 20 lutego

(Cry Macho) – Mike Milo był kiedyś wielką gwiazdą rodeo. Na prośbę byłego szefa jedzie do Meksyku, żeby sprowadzić do domu jego syna. Clint Eastwood nie tylko za kamerą, ale także w roli głównej – premiera: 20 lutego Ci, którzy życzą mi śmierci (Those Who Wish Me Dead) – Angelina Jolie jako strażaczka próbująca pomóc straumatyzowanemu dwunastolatkowi, którego ściga dwóch morderców – premiera: 27 lutego

Walentynki na HBO GO

Walentynkowa połówka (A Valentine’s Match) – gospodyni reality show pewnego dnia nieoczekiwanie zostaje zwolniona z pracy. W Walentynki wraca do swojego rodzinnego miasta, aby razem ze swoim byłym narzeczonym poprowadzić lokalną aukcję charytatywną – premiera: 10 lutego

(A Valentine’s Match) – gospodyni reality show pewnego dnia nieoczekiwanie zostaje zwolniona z pracy. W Walentynki wraca do swojego rodzinnego miasta, aby razem ze swoim byłym narzeczonym poprowadzić lokalną aukcję charytatywną – premiera: 10 lutego Miłość po sąsiedzku (Wild Mountain Thyme) – uparta Irlandka prowadzi własną farmę i jest od lat zakochana w swoim sąsiedzie, który nie jest świadomy jej uczuć. Kiedy kobieta postanawia w końcu wyznać mu miłość, ojciec mężczyzny oświadcza, że chce sprzedać rodzinną farmę bratankowi – premiera: 12 lutego

(Wild Mountain Thyme) – uparta Irlandka prowadzi własną farmę i jest od lat zakochana w swoim sąsiedzie, który nie jest świadomy jej uczuć. Kiedy kobieta postanawia w końcu wyznać mu miłość, ojciec mężczyzny oświadcza, że chce sprzedać rodzinną farmę bratankowi – premiera: 12 lutego Kolory miłości (Colors Of Love) – bibliotekarka nieoczekiwanie traci pracę i postanawia wrócić do swojego rodzinnego miasteczka. Na miejscu pomaga bratu uratować prowadzony przez niego kameralny hotel przed zakusami hotelarskiego potentata – premiera: 17 lutego

(Colors Of Love) – bibliotekarka nieoczekiwanie traci pracę i postanawia wrócić do swojego rodzinnego miasteczka. Na miejscu pomaga bratu uratować prowadzony przez niego kameralny hotel przed zakusami hotelarskiego potentata – premiera: 17 lutego Miłość pod drzewem oliwnym (Love Under The Olive Tree) – w dorocznym konkursie na najlepszą oliwę z oliwek startują dwie rodziny, które spierają się o granicę między swoimi polami. Która z nich zwycięży? – premiera: 24 lutego

(Love Under The Olive Tree) – w dorocznym konkursie na najlepszą oliwę z oliwek startują dwie rodziny, które spierają się o granicę między swoimi polami. Która z nich zwycięży? – premiera: 24 lutego Na zawsze w moim sercu (I Carry You With Me)– historia miłosna, której akcja toczy się przez wiele dziesięcioleci, a zaczyna się od przypadkowego spotkania dwóch mężczyzn na meksykańskiej prowincji. Nagroda Publiczności na festiwalu w Sundance – premiera: 27 lutego

Filmy ze świata w HBO GO luty 2022

Rose: Opowieść o miłości (Rose: A Love Story) – przejmujący film o parze mieszkających w lesie młodych ludzi, którzy muszą stawić czoła mającej gwałtowne objawy i przerażający przebieg chorobie – premiera: 4 lutego

(Rose: A Love Story) – przejmujący film o parze mieszkających w lesie młodych ludzi, którzy muszą stawić czoła mającej gwałtowne objawy i przerażający przebieg chorobie – premiera: 4 lutego Straszydło (Pugalo) – bohaterka filmu jest uzdrowicielką, pustelniczką i pijaczką, która wzbudza w ludziach strach. Wszyscy jej unikają, choć w środku nocy po kryjomu odwiedzają jej dom, bo tylko ona umie wyleczyć ich dolegliwości – premiera: 5 lutego

(Pugalo) – bohaterka filmu jest uzdrowicielką, pustelniczką i pijaczką, która wzbudza w ludziach strach. Wszyscy jej unikają, choć w środku nocy po kryjomu odwiedzają jej dom, bo tylko ona umie wyleczyć ich dolegliwości – premiera: 5 lutego Okupacja (Okupace (Aka. Occupation)) – członkowie teatralnego zespołu spotykają się po premierze w barze, gdzie wspólnie świętują swój sukces. Radosny wieczór zakłóca pojawienie się pijanego radzieckiego oficera, który próbuje sprzedać aktorom kanister benzyny – premiera: 6 lutego

(Okupace (Aka. Occupation)) – członkowie teatralnego zespołu spotykają się po premierze w barze, gdzie wspólnie świętują swój sukces. Radosny wieczór zakłóca pojawienie się pijanego radzieckiego oficera, który próbuje sprzedać aktorom kanister benzyny – premiera: 6 lutego Moja cudowna Wanda (My Wonderful Wanda) – 35-letnia Polka opiekuje się nestorem rodu w pięknej rodzinnej willi w Szwajcarii. Kobieta ma wgląd w intymne szczegóły życia wszystkich domowników. Tak intymne, że pewnego dnia niespodziewanie zachodzi w ciążę. Agnieszka Grochowska w roli głównej. Nagrody na festiwalach filmowych Tribeca i w Vancouver – premiera: 7 lutego

(My Wonderful Wanda) – 35-letnia Polka opiekuje się nestorem rodu w pięknej rodzinnej willi w Szwajcarii. Kobieta ma wgląd w intymne szczegóły życia wszystkich domowników. Tak intymne, że pewnego dnia niespodziewanie zachodzi w ciążę. Agnieszka Grochowska w roli głównej. Nagrody na festiwalach filmowych Tribeca i w Vancouver – premiera: 7 lutego Wokół Słońca (Around The Sun)– pewnego dnia szukający lokalizacji filmowych Bernard odwiedza chylący się ku upadkowi francuski zamek, gdzie niespodziewanie poznaje intrygującą kobietę – premiera: 9 lutego

Nocny lekarz (Night Doctor) – Mikaël jest lekarzem, który pracuje na nocnym dyżurze. Jego życie jest w całkowitej rozsypce i mężczyzna nie mając już żadnego wyboru, zmuszony jest w końcu wziąć sprawy w swoje ręce – premiera: 11 lutego

(Night Doctor) – Mikaël jest lekarzem, który pracuje na nocnym dyżurze. Jego życie jest w całkowitej rozsypce i mężczyzna nie mając już żadnego wyboru, zmuszony jest w końcu wziąć sprawy w swoje ręce – premiera: 11 lutego Ziemia swoich synów (The Land Of The Sons) – historia cywilizacji dobiega końca. Wśród ocalałych są Ojciec i Syn. Po śmierci Ojca, Syn postanawia wyruszyć w dół rzeki, żeby odnaleźć kogoś, kto będzie w stanie rozszyfrować pamiętnik zmarłego – premiera: 12 lutego

(The Land Of The Sons) – historia cywilizacji dobiega końca. Wśród ocalałych są Ojciec i Syn. Po śmierci Ojca, Syn postanawia wyruszyć w dół rzeki, żeby odnaleźć kogoś, kto będzie w stanie rozszyfrować pamiętnik zmarłego – premiera: 12 lutego Syn monarchów (Son Of Monarchs) – mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie musi stawić czoła traumom przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną tożsamością – premiera: 13 lutego

(Son Of Monarchs) – mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie musi stawić czoła traumom przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną tożsamością – premiera: 13 lutego Księżniczka z ulicy (Princess Of The Row) – historia dziewczynki, która ucieka z rodziny zastępczej. 12-letnia Alicia próbuje odnaleźć swojego bezdomnego, chorego psychicznie ojca, który po odejściu ze służby w wojsku żyje na ulicach Los Angeles – premiera: 14 lutego

Strach (Fear (Aka. Strah)) – w bułgarskiej wiosce nieopodal tureckiej granicy polująca w lesie wdowa wpada na migranta z Afryki, a spotkanie to zmienia raz na zawsze ich życie – premiera: 19 lutego

(Fear (Aka. Strah)) – w bułgarskiej wiosce nieopodal tureckiej granicy polująca w lesie wdowa wpada na migranta z Afryki, a spotkanie to zmienia raz na zawsze ich życie – premiera: 19 lutego Drabina (Scara (Aka. The Ladder)) – oparty na prawdziwych wydarzeniach zapis duchowej podróży wrażliwego młodego mężczyzny, który po upadku komunizmu jest świadkiem serii brutalnych wydarzeń w Rumunii – premiera: 20 lutego

(Scara (Aka. The Ladder)) – oparty na prawdziwych wydarzeniach zapis duchowej podróży wrażliwego młodego mężczyzny, który po upadku komunizmu jest świadkiem serii brutalnych wydarzeń w Rumunii – premiera: 20 lutego Czuła noc (Gracious Night)– podczas wprowadzonego w pandemii lockdownu trzech Finów przeżywa kryzys wieku średniego w pustym barze w Helsinkach – premiera: 21 lutego

Żona pilota (Copilot) – studentka Asli poznaje charyzmatycznego Saeeda i oboje zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Ich przyszłość maluje się w różowych barwach do czasu, gdy mężczyzna podejmuje decyzję, która wstrząsa światem – premiera: 26 lutego

(Copilot) – studentka Asli poznaje charyzmatycznego Saeeda i oboje zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Ich przyszłość maluje się w różowych barwach do czasu, gdy mężczyzna podejmuje decyzję, która wstrząsa światem – premiera: 26 lutego Mały motyl (The Butterfly Swing)– uparty hodowca świń i jego żona wydają na swojej farmie przyjęcie dla przyjaciół i krewnych z okazji 50. rocznicy ślubu. W ich rodzinie skrywanych jest wiele sekretów i podczas imprezy prawda zaczyna stopniowo wychodzić na jaw – premiera: 27 lutego

Nowe dokumenty na HBO GO