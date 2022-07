Sierpień w HBO Max zapowiada się gorąco i to już od pierwszych dni. A to za sprawą m.in. powrotu "Miasta na wzgórzu" - serialu kryminalnego z Kevinem Baconem oraz Aldisem Hodgem w rolach głównych. To także trzeci sezon serialu "Rodzice" z Martinem Freemanem oraz kolejne odcinki seriali, które cieszą się na platformie sporą popularnością.

W najbliższych dniach pojawią się również filmy o bardzo różnej tematyce i gatunku. Będą wśród nich "Ukryte działania", czyli nieznana szerszej publiczności historia elitarnego zespołu czarnych matematyczek pracujących w NASA. Dla fanów komedii dostępna będzie dawka humoru w serii "Zabójcza broń", w których Mel Gibson i Danny Glover wcielają się w dwóch gliniarzy podejmujących się niebezpiecznych zadań. Innymi nowościami będą też Jackass Forever czy Resident Evil: Witajcie w Raccoon City.

HBO Max nie zapomina o fanach dokumentów. To między innymi dwuczęściowa seria "Co się stało, Brittany Murphy?" ukazujący karierę oraz tajemnicze okoliczności tragicznej śmierci Brittany Murphy, aktorki i wschodzącej gwiazdy lat 90.

Nowości w HBO Max w sierpniu. Na co zwrócić uwagę?

Programy i seriale

Miasto na wzgórzu III (City on a Hill III) – trzeci sezon serialu kryminalnego; po odejściu z FBI i wrzuceniu swojej odznaki do wody, Jackie Rohr dostaje od losu nową szansę i zostaje zatrudniony jako ochroniarz zamożnej rodziny. Wszystko idzie dobrze do czasu, gdy tajemnice zaczynają wychodzić na światło dzienne - premiera: 1 sierpnia

I-III – trzymający w napięciu serial, którego akcja toczy się w bardzo niecodziennym miejscu - małym, górniczym miasteczku położonym za kołem podbiegunowym. Fortitude jest bardzo spokojnym i bezpiecznym miejscem. Wszystko zmienia się, kiedy jednym z najbezpieczniejszych miejsc na Ziemi wstrząsa brutalna zbrodnia - premiera: 1 sierpnia Branża II (Industry II) - drugi sezon serialu HBO o świecie wielkiej finansjery z perspektywy ambitnych dwudziestolatków. Spojrzenie na świat międzynarodowych finansów, oczami ambitnych dwudziestolatków walczących o swoją przyszłość - premiera: 2 sierpnia

I-II (Extras 1-2) + Statyści, wydanie specjalne – scenarzystami i reżyserami serialu są Ricky Gervais i Stephen Merchant, twórcy serialowego hitu Biuro. Tym razem zainteresowali się środowiskiem statystów, z definicji przyciągającym ludzi o wygórowanych ambicjach artystycznych, niekoniecznie popartych talentem - premiera: 2 sierpnia Gość z Ameryki (The American Guest) – czteroczęściowy miniserial przedstawiający historię imponującej podróży byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Theodore'a Roosevelta, próbującego zdobyć ostatnią nieodkrytą rzekę w Brazylii: River of Doubt. Podczas tej niebezpiecznej podróży Amerykaninowi towarzyszy brazylijski pionier i ekspert, pułkownik Cândido Rondon - premiera: 2 sierpnia

(Teenage Euthanasia) – animowany serial Adult Swim; historia osadzona w niedalekiej przyszłości na Florydzie. Trophy Fantasy, wraz z nastoletnią córką Euthanasią („Annie”), bratem Petem i matką Babą zarządza domem pogrzebowym Tender Endings – premiera: 3 sierpnia Rodzice III (Breeders III) – trzeci sezon serialu pokazującego paradoks, który zna każdy rodzic, chociaż nigdy się do tego nie przyzna – że jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też ochotę je zabić. W głównych rolach Martin Freeman oraz Daisy Haggard - premiera: 5 sierpnia

(The Pembrokeshire Mmurders) - w 2006 roku detektyw postanawia ponownie otworzyć dwie nierozwiązane sprawy morderstw z lat 80. XX wieku. Śledztwo łączy je z szeregiem włamań. Zespół śledczy musi znaleźć więcej dowodów, zanim sprawca zostanie warunkowo zwolniony - premiera: 5 sierpnia Sherlock I-IV - ulubiony detektyw świata wyłania się z mgły. Z błyskotliwym scenariuszem i niezapomnianymi występami aktorów wcielających się w role dwóch głównych bohaterów: Benedict Cumberbatch jako Sherlock Holmes oraz Martin Freeman jkao Dr. John Watson - premiera: 11 sierpnia

(House of the Dragon) – nowy serial HBO opowiadający o historię rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron. Serial na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew - premiera: 22 sierpnia Ostry dyżur VII-XII (ER VII-XII) – kultowy już serial opowiadający o pracy izby przyjęć fikcyjnego miejskiego szpitala County General i życiu jego oddanych lekarzy. W obsadzie m.in. Noah Wyle, Maura Tierney, Sherry Stringfield czy George Clooney – premiera: 28 sierpnia

(US) I-IX (The Office I-IX) – serial oparty na popularnej brytyjskiej komedii odcinkowej pod tym samym tytułem. Akcja Biura koncentruje się na Dunder Mifflin – firmie ze Scranton w Pensylwanii zajmującej się papierem. Przy pomocy stylu mockumentary, znanego z oryginalnego formatu, serial przedstawia zmagania z losem biedaków pracujących w społecznie dusznym środowisku pod kierownictwem szefa z urojeniami (w tej roli świetny Steve Carell) - premiera: 30 sierpnia Dziesięcioletni Tom (Ten Year Old Tom) – nowy serial animowany Max Original opowiada o wzlotach i upadkach zwykłego chłopca, który ciągle dostaje błędne wskazówki od otaczających go dorosłych, bo oni przecież „chcą dobrze” – data premiery wkrótce zostanie ogłoszona

Filmy

Ukryte działania (Hidden Figures) - nieznana szerszej publiczności historia elitarnego zespołu czarnych matematyczek pracujących w NASA, które były mózgiem jednej z największych operacji w historii - wyniesienia na orbitę astronauty Johna Glenna – premiera: 5 sierpnia

- seria filmów kryminalnych o dwóch gliniarzach z Los Angeles (w tych rolach Mel Gibson i Danny Glover), którzy podejmują się wielu trudnych i niebezpiecznych zadań -– premiera: 5 sierpnia Dom ślimaków (The House Of Snails) – szukający ciszy i spokoju do pracy pisarz odwiedza górskie miasteczko i zakochuje się w lokalnej piękności. Jednocześnie zaczyna odkrywać przerażające tajemnice mieszkańców osady – premiera: 5 sierpnia

(Spotlight) - oparta na faktach opowieść o pracownikach gazety Boston Globe, którzy ujawnili ogromny skandal dotyczący molestowania dzieci i tuszowania spraw w lokalnej archidiecezji katolickiej, wstrząsając całym Kościołem – premiera: 6 sierpnia Pielgrzymi (Pilgrims) – Indre i Paulius udają się do miasta, w którym Matas, brat Pauliusa i chłopak Indre, został zabity. Para próbuje prześledzić jego drogę z pobliskiego lotniska do bójki w barze – ale szybko przekonują się, że powrót do przeszłości nie jest łatwym – premiera: 7 sierpnia

(Miracol (Aka. Miracle)) – młoda zakonnica wymyka się ze swojego klasztoru, aby załatwić pilną sprawą i nigdy nie wraca. Śledztwo policyjne w jej sprawie przynosi różne wskazówki i rewelacje, które prowadzą do poznania prawdy i odkrycia cudu – premiera: 13 sierpnia Poniedziałek (Monday) – dwójka mieszkających w Atenach Amerykanów spotyka się podczas letniego weekendu. Kiedy pobyt Chloe w Grecji dobiega końca, kobieta postanawia sprawdzić czy łączące ich uczucie wytrzymać zderzenie z rzeczywistością – premiera: 14 sierpnia

(Medusa) – Mariana ma 21 lat i mieszka we wspólnocie wyznaniowej, gdzie stara się być idealną kobietą: piękną i posłuszną. Wieczorami ona i jej koleżanki wyrażają swoją religijność w inny sposób – polują na „rozwiązłe” kobiety i dają im nauczkę - premiera 14 sierpnia Gomorra (Gomorrah New Edition) – pięć przeplatających się ze sobą narracji dokumentujących życie Toto, Roberto, Pasquale, Marco i Ciro oraz ich złożone relacje z Camorrą – neapolitańską mafią, której okrutny i brutalny świat przestępczy zdominowany jest przez korupcję. Film oparty jest na książce dziennikarza Roberto Saviano, która z dnia na dzień stała się bestsellerem w 2006 roku – premiera: 22 sierpnia

(Jackass Forever) – ulubiona ekipa bohaterów powraca na kolejną rundę zabawnych, szalenie absurdalnych i często niebezpiecznych numerów. W filmie Johnny i jego towarzysze przesuwają granicę jeszcze dalej – premiera: 26 sierpnia Resident Evil: Witajcie w Raccoon City (Resident Evil: Welcome To Raccoon City) – niegdyś kwitnąca życiem siedziba giganta farmaceutycznego Umbrella Corporation, Raccoon City, jest teraz umierającym miastem... Grupa ocalałych musi współpracować, aby odkryć prawdę stojącą za tym upadłym miejscem - premiera 26 sierpnia

Dla dzieci

Teletubisie II – premiera: 13 sierpnia

II – premiera: 13 sierpnia Obóz na wyspie IV (Summer Camp Island IV) – premiera: 7 sierpnia

IV (Summer Camp Island IV) – premiera: 7 sierpnia Masza i niedźwiedź IV (Masha and the Bear IV) – premiera: 21 sierpnia

Filmy i seriale dokumentalne:

Co się stało, Brittany Murphy? (What Happened, Brittany Murphy) – dwuczęściowy serial dokumentalny badająca życie i karierę oraz tajemnicze okoliczności tragicznej śmierci Brittany Murphy, aktorki i wschodzącej gwiazdy lat 90. Serial wykracza poza teorie spiskowe i nagłówki gazet, prezentując nowe wywiady z osobami najbliższymi Brittany oraz nowe archiwalne materiały filmowe – premiera: 5 sierpnia

HBO Max na początek sierpnia. Premiery, powroty i nowe odcinki

A jak wygląda dokładna ramówka HBO Max dzień po dniu przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia? Na początku miesiąca pojawią się:

1 sierpnia

Miasto na wzgórzu III, odc. 1

Fortitude, odc. 1-12

Fortitude II, odc. 1-10

Fortitude III, odc. 1-4

Bob Costas II, odc. 1-2

Westworld IV, odc. 6

Anarchiści, odc. 4

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 18

3stopy

Bramkarz

Don kontra błyskawica

Drzemka

Flic Story

Gernika. Prawdziwa historia

Gotowe do złożenia

Jowisz

Kamień, papier, nożyczki

Kraina chwały

Myszka

Piosenka dla Marii

Roy

Zamieniłam się na zmiany

Żywa

2 sierpnia

Branża II, odc. 1

Statyści, odc. 1-6

Statyści II, oc. 1-6

Statyści, Christmas Special

Gość z Ameryki, odc. 1-4

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 8

3 sierpnia

Nastoletnia Euthanasia, odc. 1-7

Love Spells, odc. 1-10

Tuca i Bertie III, odc.

Co robimy w ukryciu IV, odc. 3

Kraniec ziemi, odc. 4

4 sierpnia

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny, odc. 4-5

Midnight Express

Fort Apache The Bronx

5 sierpnia

Rodzice III, odc. 1-10

Morderca z Pembroke, odc. 1-3

Co się stało, Brittany Murphy?, odc. 1-2

Primal II, odc. 4

Rap Sh!t, odc. 4

Chłopcy z ferajny

Dom ślimaków

Pielgrzymi

Północ, północny zachód

Ukryte działania

Zabójcza broń

Zabójcza broń 2

Zabójcza broń 3

Zabójcza broń 4

6 sierpnia

Próba generalna, odc. 4

Fantastyczni przyjaciele, odc. 5

Dawno temu w Ameryce

Luzzu

Spotlight

7 sierpnia

Obóz na wyspie IV, odc. 1-13

Hazardzista

Piraci!

8 sierpnia

Miasto na wzgórzu III, odc. 2

Anarchiści, odc. 5

Westworld IV, odc. 7

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 19

Szeregowiec Ryan

9 sierpnia

Branża II, odc. 2

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 9

10 sierpnia

Co robimy w ukryciu IV, odc. 4

Tuca i Bertie III, odc. 6

Uśmiechnięci przyjaciele, odc. 9

11 sierpnia

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny, odc. 6-7

Sherlock, odc. 1-3

Sherlock II, odc. 1-3

Sherlock III, odc. 1-3

Sherlock IV, odc. 1-3

12 sierpnia

Primal II, odc. 5

Rap Sh!t, odc. 5

Odzyskać noc

13 sierpnia

Fantastyczni przyjaciele, odc. 6

Próba generalna, odc. 5

Teletubisie II, odc. 1-60

Cud

Król komedii

14 sierpnia