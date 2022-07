Usuwane seriale i anulowane produkcje po fuzji Warnera z Discovery. Co dalej z HBO Max i Playerem?

Rotacja oferty w serwisach VOD to coś, do czego przywykliśmy. Są jednak przypadki, w których takie sytuacje nie są dla widza zrozumiałe i trudno je wytłumaczyć. HBO Max - obecne w Polsce od 8 marca tego roku - było długo wyczekiwane nad Wisłą, a wszystko dlatego, że połączenie pod jednym szyldem wielu marek oznaczało znaczne poszerzenie oferty pojedynczego serwisu. Lista tytułów była dość obszerna, ale dopiero gdy usługa weszła do Polski, okazało się, że na niektóre oczywiste tytuły będziemy musieli zaczekać. Od kilku tygodni HBO Max sukcesywnie uzupełnia katalog dodając archiwalne i klasyczne produkcje, co było świetną wiadomością, która dawała sporo nadziei, że w świetle wszystkiego co się dzieje podejmowane są właściwe decyzje. Niestety, zza oceanu i z innych regionów zaczęły docierać nas bardzo niepokojące wieści.

Seriale usuwane z HBO Max w wyniku fuzji WarnerMedia i Discovery

Dotyczą one usunięcia z katalogu produkcji własnych HBO, seriali TNT i TBS, a także międzynarodowych oryginalnych treści HBO Max. Nie jest to kwestia jednego czy dwóch rynków, lecz zdarzenie ma zasięg globalny i u nas również można zauważyć delikatne odchudzenie oferty. Dla przykładu, serial "Vinyl" również jest u nas niedostępny, a decyzje o takich działaniach zostały podjęte na samej górze. Dodatkowo, Variety potwierdza sporą restrukturyzację i plan zaoszczędzenia 3 miliardów dolarów przez nową spółkę Warner Bros. Discovery. Nowa strategia zakłada wstrzymanie produkcji wszystkich HBO Max Original w krajach nordyckich, centralnej Europie, Holandii, Turcji, a dodatkowo wycofa niektóre tytuły, by zyskać szansę na umowy licencyjne na dane treści.

Produkcja seriali HBO Max w Europie i innych rynkach wstrzymana

"Kontynuując prace nad połączeniem HBO Max i Discovery w jedną globalną usługę streamingową, prezentującą szeroki zakres treści w Warner Bros. Discovery, dokonujemy przeglądu obecnej propozycji w naszych usługach. W ramach tego procesu postanowiliśmy usunąć wybraną ilość oryginalnych programów z HBO Max, a także zaprzestać dalszych prac nad oryginalnymi programami dla HBO Max w krajach skandynawskich i Europie Środkowej. Zaprzestaliśmy także rozpoczętych w ubiegłym roku działań rozwojowych na nowszych terytoriach Holandii i Turcji. Nasze zaangażowanie na tych rynkach nie zmieniło się, będziemy nadal zamawiać treści lokalne w kanałach liniowych Warner Bros. Discovery w tych regionach i nadal będziemy nabywać znaczącą ilość lokalnych treści od stron trzecich do użytku w naszych usługach streamingowych." - czytamy w komunikacie (Variety).

Warner Bros. Discovery szuka oszczędności. Będzie licencjonować własne produkcje

Oznacza to, że produkcja rozwijanych projektów oraz tych, które dostały zielone światło, ale o nich oficjalnie nie mówiono, będzie kontynuowana. Ostatecznie mogą one jednak nie trafić na HBO Max ani na nową platformę, lecz będą sprzedane zewnętrznym usługom. Jedynymi krajami, gdzie dotychczasowe i przyszłe działania nie zostały dotknięte zmianami to Francja i Hiszpania. Działania nowego CEO Davida Zaslava są odzwierciedleniem zapowiedzi cięcia kosztów w trakcie pierwszych 24 miesięcy od momentu finalizacji fuzji. Nie wiadomo, jak daleko zabrną te zmiany i co czeka HBO Max oraz Playera (należącego do Discovery) w Polsce, ale nasze prognozy nie uwzględniające trzęsienia ziemi, jakim byłoby zamknięcie Playera oraz HBO Max, by ostatecznie uruchomić zupełnie nową platformę, mają coraz mniejsze szanse sprawdzenia się.