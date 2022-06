HBO Max nie chce, żebyśmy wyszli z domu. Oto nowości na lipiec!

Czy to po premierze Disney+ w Polsce, czy HBO Max od dawna szykowało taki worek nowości na lipiec? To nieistotne, bo oglądania będzie co nie miara - tylko popatrzcie na te premiery!

Nie, HBO Max nie zapowiedziało realizacji tak dużej liczby seriali, ale nareszcie uzupełnia katalog o tytuły, na które czekaliśmy oraz ma kilka solidnych niespodzianek. Pierwszą z nich jest "Alf", czyli kultowa komedia z kosmitą z planety Melmak. Mało kto wie, że nazywał się Gordon Shumway, ale serial nawet dzisiaj ma spore grono fanów. Wszystkie cztery sezony trafią na HBO Max już 10 lipca. Zaledwie tydzień później dodanych zostanie 6 sezonów "Ostrego dyżuru", który był obecny w ofercie giganta w innych krajach i nareszcie dociera do Polski. W obsadzie serialu przewinęła się cała plejada gwiazd i choć pod koniec emisji produkcja nie przypominała już siebie, to jest to jeden z najważniejszych seriali w historii telewizji.

Lipiec na HBO Max - oprócz hitowych seriali nadchodzą też głośne filmy

Na liście klasyków znalazły się też "Parks and Recreation", "Downtown Abbey" oraz "Nie z tego świata". Ten ostatni również należał do tytułów, na których debiut liczono w dniu premiery HBO Max w Polsce, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Wszystkie 15 sezonów zawita na platformę już 5 lipca, więc naprawdę niebawem. Wśród filmów warto zwrócić uwagę na zaplanowane pojawienie się "Obecności 2" już 4 lipca. "Dom Gucci" Ridley'a Scotta zostanie dodany 17 lipca, a 24 lipca pojawi się trzecia część Pogromców duchów z podtytułem "Dziedzictwo". Na przestrzeni miesiąca uzupełniana będzie oferta filmów z Człowiekiem Pająkiem, ponieważ najpierw trafią na HBO Max trylogia Sama Raimiego z Tobym Maguirem, dwie części z Andrew Garfieldem oraz animowany "Spider-Man: Uniwersum", a pod koniec lipca dołączą do nich "Spider-Man: Daleko od domu" i "Spider-Man: Bez drogi do domu".

Wybrane nowe filmy i seriale w lipcu na HBO Max

Mała doboszka (The Little Drummer Girl) - miniserial oparty na bestsellerowej powieści szpiegowskiej Johna le Carré o tym samym tytule. To trzymającą w napięciu i wybuchowa historia o szpiegostwie i międzynarodowej grze o wysoką stawkę. Florence Pugh, Alexander Skarsgård i Michael Shannon w rolach głównych – premiera: 1 lipca

Bajer z Bel-Air znowu razem (The Fresh Prince of Bel-Air Reunion) – program specjalny nagrany z okazji 30. rocznicy kultowego serialu Bajer z Bel-Air - premiera: 5 lipca

Nie z tego świata I-XV (Supernatural I-XV) – serial o dwóch braciach, Samie i Deanie Winchesterach, którzy w dzieciństwie stracili matkę w wyniku działań tajemniczej i demonicznej siły nadprzyrodzonej. Ich ojciec postanowił wychować ich na żołnierzy - premiera: 5 lipca, wszystkie sezony

ALF I-IV - przygody Gordona Shumway’a, kosmity z planety Melmak, który uciekł ze swojej planety, zanim ta została zniszczona, i wylądował na dachu garażu całkiem zwyczajnej rodziny Tannerów - premiera: 10 lipca, wszystkie sezony wraz ze specjalnym odcinkiem świątecznym

Co robimy w ukryciu IV (What We Do in the Shadows IV) – czwarty sezon opowieści o codziennym, a raczej conocnym, życiu trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island – premiera: 13 lipca

Tuca & Bertie III – trzeci sezon animowanego serialu komediowego Adult Swim o najlepszych ptasich przyjaciółkach - wolnomyślicielce Tuce i niepewnej Bertie, które podróżują razem przez zmienne koleje życia - premiera: 13 lipca

Rodzice III (Breeders III) – trzeci sezon serialu pokazującego paradoks, który zna każdy rodzic, chociaż nigdy się do tego nie przyzna – że jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też ochotę je zabić. W głównych rolach Martin Freeman oraz Daisy Haggard - premiera: 15 lipca

Ostry dyżur I-VI (ER I-VI) – kultowy już serial opowiadający o pracy izby przyjęć fikcyjnego miejskiego szpitala County General i życiu jego oddanych lekarzy. W obsadzie m.in. Noah Wyle, Maura Tierney, Sherry Stringfield czy George Clooney - premiera: 17 lipca, wszystkie sezony

Parks and Recreation I-VII – Leslie Knope to urzędniczka średniego szczebla z Departamentu zajmującego się parkami i rekreacją w Pawnee w stanie Indiana. Bohaterka próbuje upiększyć miasto, rozwijając przy okazji swoją karierę polityczną - premiera: 18 lipca, wszystkie sezony

Nastoletnia Euthanasia (Teenage Euthanasia) – animowany serial Adult Swim; historia osadzona w niedalekiej przyszłości na Florydzie. Trophy Fantasy, wraz z nastoletnią córką Euthanasią („Annie”), bratem Petem i matką Babą zarządza domem pogrzebowym Tender Endings – premiera: 20 lipca

Pani sprzątająca (The Cleaning Lady (USA)) – amerykańska wersja serialu; kambodżańska lekarka przyjeżdża do USA, aby uratować życie chorego syna. Kiedy system zawodzi i zmusza ją do ukrycia, staje się „sprzątaczką” dla organizacji przestępczej, wykorzystując przy tym swoją nieprzeciętną inteligencję - premiera: 21 lipca

Królowie wina (The Kings of Napa) – malownicza dolina Napa w Kalifornii, winnica, która należy do rodziny Kingów. Biznes winiarski przyniósł im sukces i uznanie. Jednak po nagłym odejściu z firmy głowy rodziny, trójka jego dzieci musi walczyć o władzę, bogactwo i dziedzictwo - premiera: 21 lipca

Downton Abbey I-VI – wielokrotnie nagradzany serial stworzony przez Juliana Fellowesa przedstawia życie członków rodziny Crawleyów i pracującej dla nich służby w przededniu wielkich zmian - wybuch I wojny światowej sprawia, że ustalony od pokoleń porządek i wielowiekowe tradycje ustępują drogi nowoczesności - premiera: 25 lipca, wszystkie sezony

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny(Pretty Little Liars: Original Sin) - serial Max Original to kolejna mroczna opowieść o nastolatkach, które mają swoje tajemnice i muszą zmierzyć się z zamaskowanym niebezpieczeństwem. Dwadzieścia lat po tragicznych wydarzeniach z Rosewood, nowe pokolenie zmuszone jest zapłacić za sekretnie popełnione grzechy… nie tylko swoje – premiera: 28 lipca

Primal II – drugi sezon animowanego serialu Adult Swim; historia jaskiniowca i dinozaura, dla których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w brutalnym, pierwotnym świecie – premiera w lipcu; data dzienna zostanie ogłoszona wkrótce

Annette – historia osadzona we współczesnym Los Angeles. Komik standupowy zakochuje się w światowej sławy śpiewaczce operowej. Tworzą namiętną i czarującą parę. Wraz z narodzinami ich pierwszego dziecka i ich życie wywraca się do góry nogami. Adam Driver i Marion Cotillard w rolach głównych - premiera: 3 lipca

Obecność 2 (The Conjuring 2) – Lorraine i Ed Warrenowie mierzą się z jedną z najbardziej przerażających spraw paranormalnych w ich karierze. Wybierają się do północnego Londynu, gdzie samotna matka wychowująca czwórkę dzieci, nękana jest przez złośliwe duchy - premiera: 4 lipca

Czarnoksiężnik z Krainy Oz (The Wizard Of Oz) – Dorothy Gale zostaje porwana przez tornado ze swojego domu w Kansas. Trafia do magicznej Krainy Oz i wyrusza na wyprawę ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Musi znaleźć Czarodzieja, który wyśle ją z powrotem do domu i pomoże jej nowym znajomym - premiera: 9 lipca

Dom Gucci (House of Gucci) - kiedy Patrizia Reggiani, outsiderka ze skromnego domu wżenia się w rodzinę Gucci, jej niepohamowane ambicje zaczynają odkrywać rodzinne dziedzictwo. Jej zachowanie uruchamia spiralę zdrady, zemsty, a ostatecznie… morderstwa. Obraz zainspirowany szokującą historią rodziny stojącej za włoskim imperium mody. W filmie występują m.in. Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto – premiera: 17 lipca

Pogromcy duchów: Dziedzictwo (Ghostbusters: Afterlife) – kontynuacja kinowego hitu. Kiedy samotna mama i jej dwójka dzieci przybywają do małego miasteczka, zaczynają odkrywać swoje powiązania z pierwotnymi pogromcami duchów i tajnym dziedzictwem pozostawionym przez ich dziadka – premiera: 24 lipca

Seria filmów o Spider-Manie: Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Niesamowity Spider-Man, Niesamowity Spider-Man 2 – premiera: 1 lipca Spider-Man Uniwersum – premiera: 2 lipca Spider-Man: Daleko od domu (Spider-Man: Far from Home) – premiera: 30 lipca Spider-Man: Bez drogi do domu (Spider-Man: No Way Home) – premiera: 31 lipca



Stado –najnowszy polski film dokumentalny Max Original; historia amatorskiej drużyny dziewczęcej woltyżerki, która podejmuje wyzwanie wejścia w sportowy świat profesjonalistów. Zawodniczki nie zdają sobie jednak sprawy, jak wiele poświęceń wiąże się z tą decyzją - premiera: 7 lipca