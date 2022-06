Netflix nie ma sobie w Polsce równych. Jakie inne VOD najchętniej oglądaliśmy w maju?

Wirtualne Media opublikowały dziś wyniki badania Mediapanelu, w którym przyglądają się platformom VOD dostępnym w Polsce. Mediapanel i jego wyniki często budzą w obawy, głównie ze wzglę∂u na to, że tam mierzona jest liczba wszystkich użytkowników odwiedzających serwisy / aplikacje co najmniej raz. Niekoniecznie płacą za dostęp do tamtejszych treści, nie muszą mieć tam nawet konta. Ale mimo wszystko patrząc na to, że takie badania przeprowadzane są z porównaniem do analogicznego okresu wcześniej - można odnieść się do tego, jak sprawy miały się raptem kilka tygodni wcześniej. Zaskoczeniem dla nikogo raczej nie będzie fakt, że królem w Polsce pozostaje Netflix... prawda?

Netflix na czele, za nim HBO Max. Którym platformom VOD poświęcamy najwięcej czasu?

W maju 2022 Netflix miał zanotować 13,44 miliona użytkowników, którzy średnio spędzali tam po około 5 godzin i 15 minut. Jeżeli chodzi o przyciąganie do siebie użytkowników — to na drugim miejscu jest TVP (3 godziny i 20 minut), dalej zaś Player (2 godziny i 52 minuty) i HBO Max (godzina i 36 minut). Jeżeli przyjrzymy się liczbie użytkowników, to Netflix nie ma sobie równych — mowa o ponad 13 milionach. Na drugim miejscu jest HBO Max (4,68 miliona), Player (4 miliony). Tuż za nimi zaś są Canal Plus, cda.pl, Polskat Box Go, TVP, wp.pl, Prime Video i ostatnie miejsce należy do Polsat Go.

Źródło: Wirtualne Media

I tak naprawdę przyglądając się badaniu platform z miesiąca na miesiąc — obserwujemy albo marginalne wzrosty (Player, Canal Plus), albo spadki — w niektórych przypadkach ogromne (Polsat Go z 2,4 milionów użytkowników na 1,38 mln; HBO Max z 5,95 mln na 4,68 mln). Mimo upływu lat - królem pozostaje Netflix, który globalnie boryka się ze sporymi problemami. Jak widać — nad Wisłą użytkownicy wciąż go kochają i średnio spędzają przy nim najwięcej ze wszystkich platform VOD. Ciekawe czy po wprowadzeniu planu z reklamami, spędzą przy nim jeszcze więcej czasu?

Źródło: Wirtualne Media