Po wybuchowym finale 2. sezonu "Sukcesji" widzowie zastygli w bezruchu, ale już niedługo będzie można wrócić do akcji dzięki nowym odcinkom serialu. "Sukcesja" wraca 18 października i podobnie jak dotychczas każdego tygodnia HBO będzie nam prezentować jeden nowy odcinek. Jak rozwinie się konflikt Logana z Kendallem? Na pewno jest na co czekać. Ponadto premierę będzie mieć nowy serial "Angela Black" z Joanne Froggatt i Michielem Huismanem w głównych rolach. Produkcja będzie opowiadać o kobiecie z poczuciem uwięzienia w małżeństwie. Zdążyła się z tym pogodzić, ale prywatny detektyw podzieli się z nią faktami, które będą mogły zmienić jej życie. Na HBO GO pojawią się też nowe sezony "We're Here" oraz "Pohamuj mój entuzjazm" Larry'ego Davida.

Z filmowych nowości na pewno warto wymienić "Gniazdo" z Judem Law, który gra odnoszącego sukcesy biznesmena decydującego się na powrót do rodzinej Anglii z USA. Pojawią się też "Zwierzęta nocy" oraz dwie części "Deadpoola", a także "Logan: Wolverine". Z komedii HBO GO zapowiada udostępnienie trylogii "Kac Vegas", "Kac Vegas 2", "Kac Vegas w Bankoku". Niezwykle ciekawie zapowiada się dokument "Być jak James Bond" opowiadający po krótce o roli Daniela Craiga jako agent 007 - materiał posiada sporo wypowiedzi i zdjęć zza kulis podczas kręcenia pięciu filmów.

Nowości w HBO GO - październik 2021

Nowe seriale i kontynuacje na HBO GO w październiku

Młody Sheldon V (Young Sheldon V) – piąty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu - premiera: 8 października

We’re Here II – drugi sezon serialu HBO podążającego za znanymi drag queens, Bob the Drag Queen, Eureką O'Harą i Shangelą, które kontynuują swoją podróż, dzieląc się miłością i pracując na umacnianie więzi w małomiasteczkowej Ameryce - premiera: 12 października

Batwoman III – trzeci sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman - premiera: 14 października

Sukcesja III (Succession III) – nowy sezon serialu o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Logan Roy, z zaskoczenia zaatakowany w finale drugiego sezonu przez zbuntowanego Kendalla, znajduje się teraz w trudnym położeniu. Trzeci sezon rozpoczyna się, gdy Logan próbuje zabezpieczyć swoje rodzinne, polityczne oraz finansowe zaplecze i sojusz - premiera: 18 października

All American IV – czwarty sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera - premiera: 26 października

Niepewne V (Insecure V) – piąty i finałowy sezon stworzonego przez Issę Rae i Larry’ego Wilmore’a serialu HBO, który opowiada o zmaganiach z życiem niepewnej siebie, młodej Afroamerykanki - premiera: 25 października

Pohamuj entuzjazm XI (Curb Your Enthusiasm XI) – jedenasty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny milioner i producent telewizyjny - Larry David - premiera: 25 października

Plotkara (Gossip Girl (2021)) – serial Max Original przedstawiający losy nowej generacji nastolatków zabiera nas z powrotem na Upper East Side, gdzie - dziewięć lat po wydarzeniach z poprzedniej wersji - śledzimy poczynania kolejnego pokolenia nastoletnich nowojorczyków z prywatnych szkół - premiera: 26 października, odc. 1-6

Plotkara I-VI (Gossip Girl I-VI) – kultowy już serial przedstawiający losy bogatych nastolatków z ekskluzywnej szkoły na Manhattanie, których każdy ruch śledzi bardzo dobrze poinformowana, anonimowa blogerka – premiera: 26 października, wszystkie sezony

Angela Black – serial opowiadający o pogodzonej ze swoim losem i poczuciem uwięzienia w małżeństwie kobiecie, z którą pewnego dnia kontaktuje się prywatny detektyw, by obnażyć przed nią kilka przerażających prawd dotyczących jej przemocowego męża - premiera: 26 października

Temple II – drugi sezon serialu opowiadającego o lekarzu po przejściach, który postanawia stworzyć w podziemiach Londynu niecodzienną klinikę. Podejmuje się tam leczenia przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków, którzy nie chcą korzystać z publicznej opieki medycznej - premiera: 28 października, cały sezon

Billions Vb – kolejne odcinki piątego sezonu serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (Damian Lewis) – odcinek finałowy: 4 października

Sceny z życia małżeńskiego (Scenes from a Marriage) – nowy miniserial HBO na podstawie klasycznej już historii autorstwa Ingmara Bergmana. Tym razem jednak historia opowiedziana jest z perspektywy współczesnej amerykańskiej pary – odcinek finałowy: 11 października

Work in progress II – dalsze koleje losy starzejącej się lesbijki. Drugi sezon rozpoczyna się po rozstaniu i gdy już Abby zaczyna dawać sobie radę, globalna pandemia zbiega się z nagłym zagrożeniem w rodzinie – odcinek finałowy: 11 października

Słowo na L: Generacja Q II (The L Word: Generation Q II) – kontynuacja kultowego serialu Słowo na L o grupie przyjaciół, z których większość to lesbijki; serial pokazuje ich miłości, złamane serca, seks, niepowodzenia i sukcesy w Los Angeles – odcinek finałowy: 12 października

Słowo na L: Generacja Q II (The L Word: Generation Q II) – kontynuacja kultowego serialu Słowo na L o grupie przyjaciół, z których większość to lesbijki; serial pokazuje ich miłości, złamane serca, seks, niepowodzenia i sukcesy w Los Angeles – odcinek finałowy: 12 października Roswell, w Nowym Meksyku III (Roswell: New Mexico III) – trzeci sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic” autorstwa Melindy Metz – odcinek finałowy: 19 października

Co robimy w ukryciu III (What We Do in the Shadows III) – trzeci sezon serialu dokumentującego codziennie (a raczej nocne) „życie” kilkorga wampirów mieszkających razem na Staten Island – odcinek finałowy: 29 października

Doom Patrol III – trzeci sezon czerpiącego garściami z komiksów serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów - Doom Patrol

Stargirl II – drugi sezon serialu obyczajowego CW z uniwersum DC przedstawia dalsze losy uczennicy liceum Courtney Whitmore i jej ojczyma Pata Dugana

https://www.youtube.com/watch?v=OCzxXrI9LRw&feature=youtu.be

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII (Last Week Tonight with John Oliver VIII) – ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki – nowe odcinki dodawane są po godz. 20:00

Wampiry: Dziedzictwo III (Legacies III) – trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja Pamiętników wampirów oraz The Originals

Nowe filmy na HBO GO w październiku 2021

Trylogia filmów Kac Vegas (Kac Vegas, Kac Vegas 2, Kac Vegas w Bankoku)– zaczyna się od tego, że czterech najlepszych kumpli wyrusza do Las Vegas, by świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Rano budzą się w hotelu z ogromnym kacem i uświadamiają sobie, że... nic nie pamiętają – premiera wszystkich trzech filmów: 1 października

Pomoc – historia relacji młodej opiekunki z pacjentem domu opieki, których życie na zawsze zmienia się wraz z nadejściem pandemii koronawirusa Covid-19. Jodie Comer w roli głównej – premiera: 1 października

Zwierzęta nocy (Nocturnal Animals) – dystyngowana kobieta otrzymuje manuskrypt książki od swojego byłego męża. W trakcie lektury zaczyna myśleć o swojej dawnej historii miłosnej z autorem, co zmusza ją do ponownej oceny wyborów, jakich dokonała. Amy Adams i Jake Gyllenhaal w rolach głównych, dwie nominacje do Złotego Globu za scenariusz i reżyserię – premiera: 3 października

I oto jesteś – komedia romantyczna przedstawiająca perypetie wdowy, który podczas podróży dookoła świata spotyka miłość – premiera: 7 października

oparte na komiksach Marvela filmy o niekonwencjonalnym superbohaterze - Deadpool oraz Deadpool 2. W obu produkcjach w rolę główną wciela się Ryan Reynolds – 9 października

Logan: Wolverine – Hugh Jackman powraca jako Logan, który w kryjówce na granicy z Meksykiem opiekuje się schorowanym Profesorem X. Jednak jego próby, aby ukryć się przed światem, kończą się niepowodzeniem, gdy pojawia się młody mutant ścigany przez mroczne siły - premiera: 17 października

https://www.youtube.com/watch?v=2pTzbo5Sbc8&t=7s

Głębia strachu – grupa naukowców usiłuje wydostać się ze zniszczonej przez trzęsienie ziemi podwodnej stacji badawczej znajdującej się na dnie Rowu Mariańskiego. Kristen Stewart oraz Vincent Cassel w rolach głównych – premiera: 17 października

Interstellar – historia Ziemi dobiega końca. Grupa astronautów wyrusza w międzygalaktyczną misję – muszą znaleźć planetę, która będzie nadawała się do zamieszkania przez ludzi. Oscar za efekty specjalne. W filmie występują: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain - premiera: 24 października

Gniazdo – odnoszący sukcesy biznesmen przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Jude Law w głównej roli – premiera: 31 października

Kamień, papier i nożyce (Argentyna) – rutyna dwójki rodzeństwa zostaje zakłócona, gdy ich przyrodnia siostra wraca z Hiszpanii odebrać należną jej część spadku po ojcu. Cztery nagrody na Fantaspoa International Fantastic Film Festival – premiera: 1 października

Mia pragnie zemsty (Rumunia) – młoda kobieta zostaje spoliczkowana przez swojego chłopaka. Postanawia od niego odejść i zaczyna planować zemstę, którą ma być nagranie seks wideo – premiera: 4 października

Masza (Rosja) - trzynastolatka dorasta między ringiem bokserskim a ulicami prowincjonalnego rosyjskiego miasteczka. Jej przyjaciółmi są faceci, którzy zabijają i rabują. Całe miasto ich nienawidzi, ale dla niej są jak rodzina. Nagroda na Sochi Open Russian Film Festival – premiera: 6 października

Jeszcze jest czas (Kanada) – John mieszka ze swoim partnerem i ich adoptowaną córką w południowej Kalifornii. Kiedy odwiedza ich jego starzejący się ojciec, nagle dochodzi do zderzenia dwóch zupełnie różnych światów. Viggo Mortensen w jednej z głównych ról – premiera: 10 październka

Jeszcze jest czas (Kanada) – John mieszka ze swoim partnerem i ich adoptowaną córką w południowej Kalifornii. Kiedy odwiedza ich jego starzejący się ojciec, nagle dochodzi do zderzenia dwóch zupełnie różnych światów. Viggo Mortensen w jednej z głównych ról – premiera: 10 październka Siostry w ogniu (Niemcy) – Rojda to młoda niemiecka żołnierka o kurdyjsko-irackich korzeniach, która od dzieciństwa mieszka w Niemczech. Kobieta zgłasza się na ochotnika do misji w Iraku. Nikt jednak nie wie, że faktycznie szuka swojej zaginionej siostry. Nagroda na MFF w Heartland – premiera: 10 październka

Wielki apetyt (Tajwan) – 30 lat. 105 kg wagi. Jiang Ying-Juan zmuszona mierzyć się z własną niepewnością i ocenami innych zaczyna kwestionować powszechne standardy piękna. Nagroda na MFF w Taipei – premiera: 11 października

Ten jedyny (Kanada) – Sara, pisarka przeżywająca właśnie kryzys twórczy, spotyka na swojej drodze intrygującego mężczyznę, który nieustannie zmienia swoją osobowość i alter ego, aby unikać kontaktu z rzeczywistością i poradzić sobie z przeszłością – premiera: 14 października

Syn (Bośnia i Hercegowina) – adoptowany w dzieciństwie osiemnastolatek nieustannie walczy ze swoimi demonami, jednocześnie starając się chronić z całych sił przybranego młodszego brata przed wyzwaniami współczesności – premiera: 16 października

Crescendo (Niemcy) – światowej sławy dyrygent próbuje stworzyć izraelsko-palestyńską orkiestrę. Musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i zasoby, aby przezwyciężyć podziały i zmusić muzyków do grania w harmonii – premiera: 17 października

Niepamięć (Grecja) – podczas pandemii ludzie muszą mierzyć się ze skutkami nagłej amnezji. Aris, mężczyzna w średnim wieku, trafia na leczenie, którego celem jest pomoc pacjentom w budowaniu nowej tożsamości – premiera: 18 października

Bracia we krwi (Belgia) – dwaj kuzyni wychowani na ulicach Filadelfii jak bracia, Peter i Michael, są dziećmi członków irlandzkiej mafii. 30 lat później, już jako dorośli, wpadają w niekończącą się rodzinną spiralę zemsty i zniszczenia – premiera: 22 października

Odpowiedzialność (Wielka Brytania) – oparty na faktach dramat przedstawiający historię 12-letniego chłopca, który był sądzony za morderstwo jak dorosły. Film poprowadzony w dwóch warstwach czasowych śledzi zarówno wydarzenia, które doprowadziły do morderstwa, jak i sam proces – premiera: 23 października

200 metrów (Palestyna) – kiedy zdesperowany palestyński robotnik dowiaduje się, że jego syn miał wypadek i przebywa w szpitalu, próbuje przedrzeć się nielegalnie przez mur oddzielający Izrael od Zachodniego Brzegu – premiera: 24 października

Noc pełna magii (Argentyna) – spokojną Wigilię przerywa złodziej, który włamuje się do domu. Mieszkająca w nim mała dziewczynka myli go ze Świętym Mikołajem i prosi go o spełnienie swojej świątecznej listy życzeń – premiera: 25 października

Przygotowania, żeby być razem przez czas nieokreślony (Węgry) – 40-letnia lekarka zakochuje się bez pamięci i postanawia zostawić za sobą błyskotliwą karierę w USA i wrócić do Budapesztu. Kiedy jednak odnajduje ukochanego, ten twierdzi, że nigdy wcześniej się nie spotkali. Nagrody na MFF w Chicago, Filadelfii i Dublinie – premiera: 28 października

Otto Barbarzyńca (Rumunia) – 17-letni punkowiec z Bukaresztu zostaje zaangażowany w śledztwo w sprawie samobójczej śmierci swojej dziewczyny. Nagroda na Transilvania International Film Festival – premiera: 30 października

Zapomniane drogi (Chile) – konserwatywna wdowa poznaje sąsiadkę, która zabiera ją w podróż prowadzącą do samopoznania i odkrycia prawdziwej miłości. Dwie nagrody na Huelva Latin American Film Festival – premiera: 31 października

Seriale i filmy dla dzieci - HBO GO październik 2021

Tom i Jerry Show IV – czwarty sezon programu, w którym odwieczni rywale znów zmierzą się na ekranie. Razem z Tomem i Jerrym widzowie odkryją nowe, fantastyczne miejsca – premiera: 1 października

Alice i Lewis – kolejne odcinki pierwszego sezonu serialu o sześcioletniej Alice. Dziewczynka ma magiczny klucz, który otwiera drzwi do Krainy Czarów. Tam poznaje uroczego królika o imieniu Lewis i szybko się z nim zaprzyjaźnia – premiera: 1 października

Królikula – serial animowany o przygodach Królikuli – wampirzego królika i jego przyjaciół: lojalnego psa Harolda i paranoicznego kota Czesława - premiera: 8 października

Ben 10 III – trzeci sezon serialu o dziesięcioletnim Ben Tennyson odkrywa tajemniczy kosmiczny zegarek – Omnitrix – dzięki któremu zyskuje moc przemieniania się w dziesięciu niesamowitych kosmitów – premiera: 10 października

Ben 10 IV, odc. 36-37 – dwa odcinki specjalne czwartego sezonu serialu o dziesięcioletnim Ben Tennyson odkrywa tajemniczy kosmiczny zegarek – Omnitrix – dzięki któremu zyskuje moc przemieniania się w dziesięciu niesamowitych kosmitów – premiera: 10 października

Niesamowity świat Gumballa VI – szósty sezon serialu o rodzinie Wattersonów: Nicole, Richardzie, Anais, Darwinie i Gumballu, który zmaga się z trudnościami i problemami znanymi każdemu dwunastolatkowi – premiera: 15 października

Victor i Valentino II – kolejne odcinki drugiego sezonu serialu opowiadającego o przyrodnich braciach Victorze i Valentino, którzy spędzają wakacje w niewielkim, ale wyjątkowo tajemniczym miasteczku – premiera: 22 października

Jaś Fasola: Serial animowany III – trzeci sezon animowanej wersji przygód przezabawnego Jasia Fasoli oraz jego pluszowego misia – premiera: 22 października

Steven Universe V – piąty sezon serialu animowanego o niezwykłym chłopcu, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem. Swoje magiczne moce czerpie z klejnotu znajdującego się w pępku – premiera: 29 października

Steven Universe: Film - po wielu niebezpiecznych przygodach Steven i Kryształowe Klejnoty są gotowi śpiewająco świętować swoje sukcesy – premiera: 29 października

Scooby-Doo i... zgadnij kto? II - kolejne odcinki drugiego sezon serialu – premiera: 29 października

Filmy i seriale dokumentalne na HBO GO październik

Być jak James Bond - szczere wspomnienia Daniela Craiga z jego 15-letniej przygody z rolą Jamesa Bonda. W materiale Craig dzieli się swoimi osobistymi wspomnieniami w rozmowie z producentami 007: Michaelem G. Wilsonem i Barbarą Broccoli – premiera: 1 października