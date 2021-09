Nowe seriale i filmy na Netflix w październiku

Długopisy w dłoń, bo przed nami sporo notowania. Netflix, podobnie jak inne platformy VOD, zamierza tej jesieni pokazać naprawdę wiele premier, dlatego nie będzie między nimi łatwo nawigować. A już teraz nieoficjalna i niepełna lista nowości zawiera sporo tytułów, które będzie warto obserwować. Nadchodzą bowiem niezwykle istotne dla Netfliksa premiery - to seriale, ikony amerykańskich sitcomów, czyli "The Office" oraz "Seinfeld". Jedna i druga produkcja to tytuły, których raczej nie należy przedstawiać, a szerokie grono fanów powinno być zadowolone, że znajdują one swoje miejsce w katalogu takiego giganta. Łatwiejszy dostęp do seriali powinien bowiem sprawdzić, że dotrą one do nowych widzów i żarty najbardziej hardcore'owych fanów będą rozumiane przez jeszcze więcej osób... ;)

Na samym początku października pojawi się 9 sezonów "Kronik Seinfelda", a trzy tygodnie później 23 października dodane zostaną wszystkie sezony amerykańskiego "Biura". Na tym nie koniec znanych produkcji na licencji, bo do katalogu zawitają także "Małe kobietki" oraz "Luce". Z klasyki warto wymienieni 2 części "Mad Maxa", a na fanów "Flasha" będzie czekał 6. sezon już od 1 października. Poszerzony zostanie także katalog polskich filmów o "Pitbull: Nowe Porządki " - również od samego początku przyszłego miesiąca.

Oryginalne filmy i seriale Netfliksa - październik

Jeśli chodzi o oryginalne produkcje Netfliksa, to tu wyszczególniane są mini-serial składający się z 10 odcinków "Sprzątaczka" inspirowany wspominaniami Stephanie Lard, a długo wyczekiwany 3. sezon "Ty" zawita na platformę z nowymi odcinkami 15 października. Nie wiemy dokładnie kiedy, ale na następny miesiąc zaplanowany jest powrót "Locke & Key". Świetnie zapowiada się amerykański remake duńskiego filmu "Winni" - za jego produkcję odpowiada Jake Gyllenhaal, który zagrał główną rolę. Reżserią zajął się Antoine Fuqua, który ma w swoim dorobku "Siedmiu wspaniałych" i dwie części "Bez litości".

Wspominane wcześniej "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" to kontynuacja nieźle przyjętego polskiego slashera sprzed roku. Premiera online okazała się na tyle udana, że bohaterzy filmu powrócą, a na Netfliksie pojawi się 27 października. Rozbudowywane uniwersum Zacka Snydera, które zapoczątkowała "Armia umarłych", będzie poszerzone o nowe postacie i wątki w "Armii złodziei" - premiera 29 października.

Wstępna lista premier na licencji Netflix - październik 2021

Kroniki Seinfelda: sezony 1-9 Seinfeld 01.10.2021 1989 Mad Max Mad Max 01.10.2021 1979 Mad Max 2 - Wojownik szos Mad Max 2 01.10.2021 1981 Mnich, który zszedł z góry Monk Comes Down the Mountain 01.10.2021 2015 The Flash: sezon 6 The Flash 01.10.2021 2014 Człowiek Tai Chi Man of Tai Chi 01.10.2021 2013 Przeklęta Cursed 01.10.2021 2005 Thunderbirds Thunderbirds 01.10.2021 2004 Austin Powers 2 - Szpieg, który nie umiera nigdy Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 01.10.2021 1999 Król Skorpion 3: Odkupienie The Scorpion King 3: Battle for Redemption 01.10.2021 2012 Dzika rzeka The River WIld 01.10.2021 1994 Legalna blondynka Legally Blonde 01.10.2021 2001 Legalna blondynka 2 Legally Blonde 2: Red, White & Blonde 01.10.2021 2003 Skandalista Larry Flynt The People vs. Larry Flynt 01.10.2021 1996 Pitbull: Nowe Porządki Pitbull. Nowe porządki 01.10.2021 2016 Prosta historia The Straight Story 01.10.2021 1999 Inwazja The Invasion 01.10.2021 2007 Luce Luce 02.10.2021 2019 Małe kobietki Little Women 06.10.2021 2019 Biuro: sezony 1-9 The Office 23.10.2021 2005

Netflix Originals - październik 2021 - premiery

Sprzątaczka Maid 01.10.2021 Miniserial Kocie wiedźmy A Sinister Sect: Colonia Dignidad 01.10.2021 sezon 1 Colonia Dignidad: Złowroga sekta Scaredy Cats 01.10.2021 sezon 1 Paik Jong-won: Smaki Korei Paik's Spirit 01.10.2021 sezon 1 Winni The Guilty 01.10.2021 The Seven Deadly Sins: Cursed by Light The Seven Deadly Sins: Cursed by Light 01.10.2021 Richie – król rapu Forever Rich 01.10.2021 Swallow Swallow 01.10.2021 Diana: Musical Diana: The Musical 01.10.2021 Scissor Seven Scissor Seven 03.10.2021 sezon 3 On My Block On My Block 04.10.2021 sezon 4 Escape The Undertaker Escape The Undertaker 05.10.2021 Technicy-cukiernicy Baking Impossible 06.10.2021 sezon 1 Miłość jest ślepa: Brazylia Love Is Blind: Brazil 06.10.2021 sezon 1 Zemsta pięciu sióstr The Five Juanas 06.10.2021 sezon 1 Sportowe przekręty Bad Sport 06.10.2021 sezon 1 Ktoś jest w twoim domu There’s Someone Inside Your House 06.10.2021 Terra Vision: Sprawa Google Earth Terra Vision 07.10.2021 sezon 1 Yakuza w fartuszku. Kodeks perfekcyjnego pana domu The Way of the Househusband 07.10.2021 sezon 2 Dom tajemnic: Śmierć w Burari House of Secrets: The Burari Deaths 08.10.2021 sezon 1 Strasznie mroczne historie A Tale Dark & Grimm 08.10.2021 sezon 1 Pokémon: Sekrety dżungli Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle 08.10.2021 Blue Period Blue Period 09.10.2021 sezon 1 Hometown Cha-Cha-Cha Hometown Cha-Cha-Cha 09.10.2021 sezon 1 Klub Opiekunek The Baby-Sitters Club 11.10.2021 sezon 2 Ty You 15.10.2021 sezon 3 My Name My Name 15.10.2021 sezon 1 Odnalezione Found 20.10.2021 Nocne kły Night Teeth 20.10.2021 8 Rue de l’Humanité Stuck Together 20.10.2021 Korporacja Konspiracja Inside Job 22.10.2021 sezon 1 W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 27.10.2021 Luis Miguel - Serial Luis Miguel – The Series 28.10.2021 sezon 3 Colin w czerni i bieli Colin in Black & White 29.10.2021 Miniserial Armia złodziei Army Of Thieves 29.10.2021 Locke & Key Locke & Key październik sezon 2 Hypnotic Hypnotic październik Fever Dream Fever Dream październik

