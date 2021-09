Netflix zmienił sposób zliczania odtworzeń i od pewnego czasu bierze pod uwagę dane po zobaczeniu dwóch minut. Statystyki, które widzicie poniżej dotyczą okresu do 28 dni od premiery, więc pod uwagę jest brany okres czterech tygodni. To całkiem sporo i jest to dość porównywalne do tego, jak zliczani są widzowie w kinach. Oczywiście tutaj sytuacja jest inna ze względu na to, że Netflix nie jest w stanie podać dokładnej liczby widzów, a jedynie kont, na których był odtwarzany dany tytuł - w seansie może przecież brać udział więcej osób przed jednym ekranem.

Najpopularniejsze filmy i seriale na Netflix

W czołówce seriali znajduje się "Bridgerton" z 1. sezonem, czyli kostiumowa produkcja Netflksa, której popularność po prostu wystrzeliła. W dalszej części listy obyło się raczej bez niespodzianek, bo na podium znalazł się 1. sezon "Lupina" i 1. sezon "Wiedźmina", a w czołówce są też "Sex/Life", "Stranger Things 3", a także 4. sezon "Domu z papieru". Wyniki wykręcane przez seriale sięgają 82 milionów - tyle uzyskał "Bridgerton", a kolejne dwa miały 76 milionów. Później liczby oscylują w granicach 67-62 milionów i stawkę zamyka "Emily w Paryżu" z 58 milionami.

W przypadku filmów liczby są znacznie większe, a ranking otwiera "Tyler Rake: Ocalenie" z 99 milionami, zaś drugi jest "Nie otwieraj oczu" z 89 milionami. Podium zamyka "Śledztwo Spensera" z 85 milionami, choć kolejne produkcje - "6 underground" oraz "Zabójczy rejs" - zbliżają się do czołówki z 83 milionami. W zestawieniu TOP są też "The Old Guard", "Enola Holmes", "Power" oraz "Fatherhood". Ten ostatni wykręcił 74 miliony.

Najchętniej oglądane filmy i seriale na Netflix

Netflix pokazał także sumaryczny czas oglądania - serialowi "Bridgerton" widzowie poświęcili w sumie 625 milionów godzin. Rodzynkiem w zestawieniu jest "13 powodów" z bardzo wysokim wynikiem dwóch pierwszych sezonów. Wśród filmów przoduje "Nie otwieraj oczu", a za nim znalazły się "Tyler Rake: Ocalenie" oraz "Irlandczyk".

Źródło: Code 2021/The Verge