Marvel rozwija 31 projektów - oto filmy i seriale, o których wiemy

Nadchodzi aż 31 nowych filmów i seriali Marvela

Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że w obecnych okolicznościach określenie projekt może odnosić się także do produkcji zmierzających na platformę Disney+, która stała się jednym z głównych kanałów dystrybucji projektów nie tylko Marvela, ale całego Disney'a. Screenrant, powołujący się na tweet hiszpańskiej stacji 221 Radio, donosi że Marvel pracuje teraz nad 31 projektami, a skoro do końca 2021 roku Marvel będzie mieć w swoim portfolio w sumie 32 produkcje, to przed nami bardzo urodzajny okres. Wygląd bowiem na to, że w najbliższych latach liczba premier każdego roku miałaby się podwoić.

To bardzo dobrze korespondowałoby właśnie z ekspansją Disney+, bo platforma będzie wkraczać do nowych krajów, w tym do Polski, więc nacisk na nowe, oryginalne produkcje będzie jeszcze większy. A jednocześnie Marvel nie zrezygnuje z kinowych premier swoich hitów, bo to największe źródło przychodu dla całej marki.

Jakie filmy i seriale Marvela zobaczymy?

O jakich projektach wiemy już teraz? Jest ich około 20, ponieważ przed nami jeszcze dziewięć filmów 4. fazy MCU, wiemy o dwóch filmach 5. fazy MCU (Kapitan Ameryka 4 i Blade), a także dziewięciu serialach zmierzających do Disney+. To oznacza, że może istnieć ponad 10 projektów, które nie zostały ujawnione. Jak wygląda na tę chwilę kalendarz ostatnich i nadchodzących premier kinowych?

Black Widow - 9 lipca, 2021

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - 3 września, 2021

Eternals - 5 listopada, 2021

Spider-Man: No Way Home - 17 grudnia, 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 marca, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 maja, 2022

Black Panther: Wakanda Forever - 8 lipca, 2022

The Marvels - 11 listopada, 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 lutego, 2023

Guardians of the Galaxy, Vol. 3 - 5 maja, 2023

Za nami także debiuty seriali "WandaVision", "Falcon i Zimowy Żołnierz", "Loki" oraz "What If...". Lada moment na Disney+ pojawi się natomiast "Hawkeye".