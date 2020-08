Seriale „Gracze” i „Niepewne” znikną z HBO GO10

Rotacja treściami na VOD to zupełnie normalna sprawa i podobnie, jak do nowych tytułów w ofercie, tak i do znikających produkcji z katalogu zdążyliśmy przywyknąć. Dobrze jednak trzymać rękę na pulsie, by nie umknęły nam produkcje warte uwagi lub te, które sami odłożyliśmy na późniejszy seans. Na całe szczęście tym razem z żadnej z wymienionych usług nie znikają dziesiątki tytułów, choć z drugiej strony za niektórymi serialami część widzów będzie tęsknić (zanim nie pojawią się z powrotem w tym samym miejscu lub w innej usłudze).

Do takich tytułów należy na pewno serial „Gracze” na HBO GO z The Rockiem, czyli Dwaynem Johnsonem. Nie jest to najpopularniejsza produkcja, ale ma grono wiernych fanów, którzy regularnie śledzą losy bohaterów będących aktualnymi lub byłymi gwiazdami futbolu amerykańskiego. Ich mentorem pragnie zostać były legendarny zawodnik Spencer Strasmore, gdy tylko zakończył karierę. Seriale doczekał się aż 5 sezonów – wszystkie są nadal dostępne na HBO GO. Podobny los może spotkać serial „Niepewne”, czyli w oryginale „Insecure”. Jest to tytuł o podobnej rozpoznawalności, co „Gracze” – powstały już 4 sezony, ale nie jest to hit z pierwszej strony serwisu. Mimo to, jego widzowie woleliby zapewne, żeby serial nie zniknął z oferty, ale na to się niestety zanosi.

Do dziś całkiem miło wspominam także pierwsze odcinki serialu „Hostages”. Tytułowymi zakładnikami są chirurg i jego rodzina – nie jest to jednak przypadkowy wybór, ponieważ lekarz przygotowuje się do operacji na premierze. Jak z patowej sytuacji wybrnie zagrożona rodzina i chirurg, który otrzymuje zlecenie zabicia premiera pod groźbą odebrania życia jego żonie i dzieciom? Późniejsze odcinki nie były już tak emocjonujące i angażujące, ale dla niektórych widzów mogą okazać się ciekawe.

Wkrótce z Netfliksa zniknie także film „Ocean’s 8”, czyli czwarty film z serii Ocean,tym razem nakręcony z kobiecą obsadą.

Filmy i seriale, które znikną z HBO GO i Netflix:

National Bird National Bird Netflix 2016 05 sie 2020 Blockers Strażnicy cnoty Netflix 2018 05 sie 2020 Ever After High Ever After High Netflix 2013 05 sie 2020 Wildlife Kraina wielkiego nieba HBO GO 2018 06 sie 2020 The Black Room The Black Room Netflix 2016 06 sie 2020 Thoroughbreds Panny z dobrych domów Netflix 2018 08 sie 2020 Black Site Delta Black Site Delta Netflix 2017 08 sie 2020 The Most Unknown The Most Unknown Netflix 2018 08 sie 2020 Alive and Kicking Alive and Kicking Netflix 2017 09 sie 2020 Pray for Rain Módl się o deszcz Netflix 2017 11 sie 2020 Ballers Gracze HBO GO 2015 12 sie 2020 Insecure Niepewne HBO GO 2016 12 sie 2020 Truth or Dare Prawda czy wyzwanie Netflix 2018 12 sie 2020 Ocean’s Eight Ocean’s 8 Netflix 2018 14 sie 2020 Empresses In The Palace Empresses In The Palace Netflix 2011 31 sie 2020 Skin Wars Skin Wars Netflix 2014 31 sie 2020 Highway Thru Hell Highway Thru Hell Netflix 2012 31 sie 2020 Strawberry Shortcake’s Berry Bitty Adventures Strawberry Shortcake’s Berry Bitty Adventures Netflix 2010 31 sie 2020 The Road to Calvary The Road to Calvary Netflix 2017 31 sie 2020 Maggie & Bianca Fashion Friends Maggie i Bianca Netflix 2016 31 sie 2020 Hostages Hostages Netflix 2013 31 sie 2020

