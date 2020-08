Sam interfejs jest dość wygodny w obsłudze i w pewnym stopniu pokrywa się z tym, czym dysponujemy na stronie www HBO GO. Przewijane poziomo listy z kategoriami nie są najlepszym rozwiązaniem, ale można się do tego przyzwyczaić. Za to seriale i filmy posiadają duże okładki, dzięki czemu nawet na mniejszych ekranach znalezienie szukanego tytułu nie powinno być problemem. Odtwarzacz pozwala na szybką zmianę języka audio i napisów, ale nie oferuje niestety żadnych więcej udogodnień. W ustawieniach (sekcja Urządzenia) znalazło się miejsce na PIN do szybkiej weryfikacji innych aplikacji (na smart TV), co jest bardzo dobrym pomysłem, by uniknąć wprowadzania loginu i hasła do usługi lub sięgania po stronę www.

Amazon Prime Video na Androida i iOS