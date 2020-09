Wśród nich widnieje informacja, jak długo jeszcze plik będzie dostępny na urządzeniu oraz jak wiele miejsca zajmuje w pamięci urządzenia. Jeden odcinek (około 50 minut) serialu „Dzień trzeci” zajmuje 755 MB. Co ciekawe, lista jest rozwijana, więc wszystkie pobrane odcinki danego serialu można zsunąć pod jeden tytuł. Dodatkowymi opcjami jest funkcja filtrowania treści dla dzieci oraz szybka edycja pozwalająca na usuwanie wielu pozycji na raz.

Uważajcie – macie 48 godzin na dokończenie seansu

Pewną nowinką może być dla niektórych komunikat informujący o dostępnym czasie na dokończenie seansu. Zgadza się, nie możemy rozpocząć oglądania i dokończyć kiedykolwiek chcemy na przestrzeni 30 dni, gdy jest pobrany do pamięci urządzenia. Po tym, jak zainicjujemy odtwarzanie, zostaną nam tylko 2 dni (48 godzin) na to, by obejrzeć dostępny offline odcinek lub film.

HBO robi porządki. Czy HBO GO zniknie także w Polsce? Mam ogromną nadzieję, że tak

HBO GO dość późno udostępnia funkcję trybu offline w swoich aplikacjach i to w dodatku na raty. Wcześniej mieli to Netflix i Prime Video, pojawiło się też w Ipli i Playerze. Czego jeszcze brakuje? HBO GO nadal nie oferuje wyboru profilu użytkownika, który będzie oglądał, więc mam nadzieję, że to następna pozycja na liście nowości od HBO GO.