Będzie co oglądać jesienią. Znamy pierwsze nowości na Netflix w październiku

Nowe seriale Netflix w październiku

Już na samym początku października doczekamy się nowego serialu „Dobrego dnia, Veronico”, który zabierze nas do Sao Paulo. Tam będziemy śledzić losy Veronici Torres – żony, matki dwójki dzieci i policjantki w wydziale zabójstw. Nie odchodzi jednak od biurka, trzymając się na bezpieczny dystans od zagrożeń. Na jej oczach dochodzi jednak do samobójstwa, co wytrąca ją z równowagi. Na dodatek na jej barki spada kilka innych spraw zawodowych, którymi będzie chciała się osobiście zająć. Na szali położy własne życie i bezpieczeństwo swojej rodziny. Doczekamy się też 2. sezonu antologii Nawiedzonego dworu, który będzie nosi podtytuł „Nawiedzony dwór w Bly”. Pod koniec października zobaczymy też serial „Rebeka” z Armie Hammerem i Lily James.

„Dystans społeczny” to antologia licząca 8 odcinków, której akcja toczy się w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19. Oficjalny opis mówi o zróżnicowane i ze wszech miar ludzkie historie, ma w założeniu stanowić tak bardzo potrzebne w tych trudnych czasach katharsis, a także zapis tego niezwykłego okresu w dziejach ludzkości.

Jakie nowe filmy w październiku na Netfliksie?

Z filmów na Netflix w październiku wiemy o premierze „Zajmiesz się nim?”, który pokaże życie rodziny, gdzie pnąca się po szczeblach kariery kobieta nie ma w planach macierzyństwa, a mężczyzna chce za wszelką cenę zostać ojcem. „Hubie ratuje Halloween” to film z Adamem Sandlerem, którego zadaniem będzie ochrona najbliższej okolicy w święto Halloween. Czy dopilnuje porządku i spokoju?

„Proces Siódemki z Chicago” to drugi napisany i wyreżyserowany film przez Aarona Sorkina („The Social Network”, „The Newsroom”). Organizatorów protestu w 1968 roku, wśród których znaleźli się Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale, oskarżono o spisek w celu wywołania zamieszek. Proces, który był konsekwencją tego oskarżenia, okazał się jednym z najsłynniejszych w historii. Bez dokładnej daty wśród nowości wymieniany jest też film „Poradnik łowczyni potworów” oparty na pierwszym tomie serii popularnych książek „A Babysitter’s Guide to Monster Hunting” autorstwa Joego Ballariniego.

Netflix z mnóstwem dokumentów w październiku

Październik przyniesie też dokumenty: „Song Exploder” oparty na podcaście o tej samej nazwie. Program ukazuje kulisy powstawania największych hitów muzycznych. Wystąpią w nim m. in. Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda oraz Ty Dolla $ign. „Dick Johnson nie żyje” to produkcja ukazująca wiele sposobów na uśmiercenie ojca Kirsten Johnson – pomysłodawczynią jest jego własna córka. „„Dick Johnson nie żyje” to niezwykle kreatywny i pełen czarnego humoru wyraz miłości córki do ojca” – czytamy w opisie.

„David Attenborough: Życie na naszej planecie” to natomiast dokument przedstawiający komentarz znanego prezentera na temat aktualnego stanu natury i wyzwań przed którymi stoją przyszłe generacje. „40-letnia raperka” śledzi zmagania „Radhy” na przełomie światów hip-hopu i teatru. Seria „Ciche studia” ukaże nam działania niewielkiej grupy pozbawionych słuchu studentów na uniwersytecie Gallaudet. „BLACKPINK: Light Up the Sky” zapreentuje wywiady na wyłączność i niepublikowane wcześniej nagrania z udziałem członkiń zespołu BLACKPINK. „Grand Army” skupi się na pięciu uczniach największej publicznej szkoły średniej na Brooklynie próbuje odnaleźć się w naszym pełnym chaosu świecie.