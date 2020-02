Ale się postarali! Na te nowości w Player.pl i IPLA długo czekaliśmy

Niestety, aplikacja nie wyświetla informacji ile mamy czasu na obejrzenie pobranych odcinków i filmów, a jedynie pozwala na ich odtworzenie lub usunięcie. W ustawieniach znalazłem jedynie opcję ograniczenia pobierania treści za pomocą sieci komórkowej, co może pozwolić uniknąć przekroczenia Waszego limitu transferu. Czego zabrakło? Wyboru miejsca na pobrane pliki w przypadku Androida: pamięć telefonu lub karta pamięci.

Ipla na Apple TV

Drugą z nowinek jest pojawienie się aplikacji Ipla na Apple TV, która jest pierwszą polską aplikacją w App Store. Aplikacji nie znajdziecie w sklepie wpisując jej nazwę, bo jedynym sposobem jest dotarcie do niej z listy już przypisanych do konta wcześniej aplikacji pobieranych na iPhonie. Aplikacja działa responsywnie i nie stwarza żadnych problemów, ale nie do końca dopasowano jej interfejs do systemu tvOS. Dodatkowo nie pokuszono się o integrację aplikacji z systemowymi funkcjami, jak wyświetlanie treści sugerowanych wewnątrz platformy.

Jest to jednak pewien krok naprzód, bo rodzime serwisy VOD nie spieszą się z przygotowaniem swoich aplikacji dla Apple TV. Player, nc+ Go, Cineman czy VOD.pl omijają platformę Apple. Najprędzej do Ipli dołączy prawdopodobnie myCanal od CANAL+ przy okazji premiery serwisu, do czego może dojść jeszcze w tym roku.