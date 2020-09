Gwiezdne Wojny znikną z HBO GO

Fani Gwiezdnych Wojen mieli niebywałą okazję powtórzyć i pokazać swoim bliskim/znajomym wszystkie odsłony sagi oraz spin-offy Gwiezdnych Wojen, dzięki obecności filmów na HBO GO w ramach abonamentu. Niestety, z końcem miesiąca przestaną one być dostępne, więc jeśli macie ochotę na jeszcze jeden seans albo chcecie przekonać się, dlaczego inni tak się nimi zachwycają, to macie jeszcze kilkanaście dni. Wśród filmów są oczywiście do obejrzenia obydwie trylogie: klasyczna oraz prequele oraz najnowsze odsłony powstałe już za czasów Disney’a. Do tego należy doliczyć również dwie historie: „Hana Solo” oraz „Łotra 1”, które uzupełniają uniwersum Star Wars, podobnie jak film animowany „Wojny Klonów”.

Jakie filmy będą usuwane z HBO GO?

HBO GO we wrześniu straci także takie filmy jak „Armageddon” z 1998 roku – jeden z największych blockbusterów tamtego okresu, a także oryginalnego „Króla Lwa” – animację Disney’a, o której miejmy nadzieję nie zapomną młodsi widzowie, po tym jak doczekaliśmy się wersji aktorskiej/cgi. Niezależnie od wieku widza, zdecydowanym faworytem wśród wszystkich produkcji na liście jest dla mnie film „Spider-Man: Uniwersum”, który łączy w sobie wszystko, co najlepsze w postaci i przygodach Człowieka Pająka. Ponadto możecie zwrócić uwagę na „Strzelca” z Matem Damonem, „Frankenweenie”, „Anabelle” (uniwersum Obecności)

Jakie seriale będą usuwane z HBO GO?

Na tych filmach nie kończy się jednak lista wartych uwagi produkcji, bo na HBO GO zabraknie także dwóch dobrych seriali: „Californication” z Davidem Duchovnym oraz „Dextera”, którego finałowe sezony zepsuły opinię całego serialu. Mimo wszystko, ten przyjazny zabójca ma sporo dobrych odcinków i na pewno warto się z nim zapoznać. Z HBO GO znikną także seriale „Kłamstwa na sprzedaż” oraz „Rodzina Borgiów” – jeden z wyżej ocenianych tytułów na HBO GO.

Filmy i seriale, które znikną z HBO GO

What Men Want Czego pragną mężczyźni 2019 18 wrz 2020 Ladies In Black Ekspedientki 2018 19 wrz 2020 A Dog’s Way Home O psie, który wrócił do domu 2019 24 wrz 2020 Instant Family Rodzina od zaraz 2018 25 wrz 2020 London Fields Pola Londynu 2018 27 wrz 2020 Idle Hands Zręczne ręce 1999 29 wrz 2020 Hanna Hanna 2011 29 wrz 2020 Laugh or Die Życie za śmiech 2018 30 wrz 2020 Stan & Ollie Stan & Ollie 2018 30 wrz 2020 Escape Room Escape Room 2019 30 wrz 2020 Dexter Dexter 2006 30 wrz 2020 Horton Hears a Who! Horton słyszy Ktosia 2008 30 wrz 2020 The Chosen Wybrańcy 1981 30 wrz 2020 The Citizen Obywatel 2017 30 wrz 2020 1985 1985 2018 30 wrz 2020 Star Wars: Episode IV – A New Hope Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja 1977 30 wrz 2020 Star Wars: Episode I – The Phantom Menace Gwiezdne wojny: Część I – Mroczne widmo 1999 30 wrz 2020 Morning Glory Dzień dobry TV 2010 30 wrz 2020 Holiday Wakacje 2018 30 wrz 2020 The Reports on Sarah and Saleem Sprawa Sary i Salima 2018 30 wrz 2020 Inside No. 9 Pod numerem 9 2014 30 wrz 2020 Octav Octav 2017 30 wrz 2020 Star Wars: Episode II – Attack of the Clones Gwiezdne wojny: Część II – Atak klonów 2002 30 wrz 2020 Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi Gwiezdne wojny: Część VI – Powrót Jedi 1983 30 wrz 2020 Black Rain Czarny deszcz 1989 30 wrz 2020 Audition Gra wstępna 1999 30 wrz 2020 The Lion King Król Lew 1994 30 wrz 2020 Beast Pod ciemnymi gwiazdami 2018 30 wrz 2020 Multiplicity Mężowie i żona 1996 30 wrz 2020 Once Upon a Time in the West Pewnego razu na Dzikim Zachodzie 1968 30 wrz 2020 The General’s Daughter Córka generała 1999 30 wrz 2020 Armageddon Armageddon 1998 30 wrz 2020 Pretty Bird Latający biznes 2008 30 wrz 2020 The Usual Suspects Podejrzani 1995 30 wrz 2020 Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back Gwiezdne wojny: Część V – Imperium kontratakuje 1980 30 wrz 2020 Solo: A Star Wars Story Han Solo: Gwiezdne wojny – historie 2018 30 wrz 2020 Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi Gwiezdne wojny: Część VIII – Ostatni Jedi 2017 30 wrz 2020 Shooter Strzelec 2007 30 wrz 2020 All Nighter Nocna jazda 2017 30 wrz 2020 Star Wars: The Clone Wars Gwiezdne wojny: Wojny klonów 2008 30 wrz 2020 House of Lies Kłamstwa na sprzedaż 2012 30 wrz 2020 Edie Edie 2017 30 wrz 2020 Rogue One: A Star Wars Story Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie 2016 30 wrz 2020 Frankenweenie Frankenweenie 2012 30 wrz 2020 Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith Gwiezdne wojny: Część III – Zemsta Sithów 2005 30 wrz 2020 Carmen & Lola Carmen i Lola 2018 30 wrz 2020 Spider-Man: Into the Spider-Verse Spider-Man: Universum 2018 30 wrz 2020 Star Wars: Episode VII – The Force Awakens Gwiezdne wojny: Część VII – Przebudzenie Mocy 2015 30 wrz 2020 The Meg Meg 2018 30.wrz.20 Californication Californication 2007 30.wrz.20 Annabelle Annabelle 2014 30.wrz.20 Summer of 84 Lato 84 2018 30.wrz.20 The Borgias Rodzina Borgiów 2011 30.wrz.20 Zoolander Zoolander 2001 30.wrz.20 The Good Neighbor Dobry sąsiad 2016 30.wrz.20 Bomb City Bomb City 2017 30.wrz.20 Daughter of Mine Moja córka 2018 30.wrz.20 The Secret Life of Couples Sekretne życie par 2017 01.paź.20

Źródło: Upflix.pl