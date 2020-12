Sonda Hayabusa 2 zbudowana przez japońską agencję kosmiczną JAXA jest jednym z bardziej ambitnych i skomplikowanych projektów w historii eksploracji kosmosu. Jej konstrukcja jest rozwinięciem projektu wcześniejszej sondy Hayabusa 1, która badała asteroidę Itokawa, ale utraciła większość zebranego materiału w wyniku awarii kapsuły z próbkami (odzyskano tylko kilkadziesiąt mikrogramów).

Sonda została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną 3 grudnia 2014 r. przy pomocy japońskiej rakiety H-IIA. Sokół wędrowny, tak brzmi polska nazwa tej sondy, przy pomocy mocnych silników jonowych dotarł na orbitę Ryugu 27 czerwca 2015 r. i rozpoczęła serię badań.

Pierwszym etapem było zrzucenie na powierzchnię dwu łazików MINEVA-II-1A i B, które wykonały zdjęcia i nagrania z powierzchni asteroidy, przemieszczając się skokami wywoływanymi przez zmianę położenia masy wewnętrz sond. Jedna z nich przetrwała na powierzchni aż 36 ziemskich dni.

Drugi etap okazał się tylko częściowo udany. Kolejny łazik zdołał wykonać kilka pomiarów z orbity Ryugu, ale z powodu awarii ostatecznie rozbił się na jej powierzchni. Następnie na powierzchnię dostarczono niemiecki lądownik MASCOT z największą ilością instrumentów badawczych, który przez 17 godzin przemieszczał się po jej powierzchni przy pomocy odbić. Zebrane dane o strukturze, składzie mineralogicznym powierzchni i właściwościach magnetycznych przekazał za pośrednictwem sondy na Ziemię.

Następnie do bezpośredniego działania przystąpiła główna sonda, która wykonała dwa lądowania na powierzchni asteroidy. Przy pierwszym podejściu sonda pobrała próbki z powierzchni Ryugu, dwa miesiące później przy pomocy 2,5 kg impaktora wybiła krater na powierzchni i pobrała próbki z wnętrza kosmicznej skały. Operacja uderzenia była też rejestrowana przez kamerę i sensory sondy i ma dostarczyć danych mogących pomóc naukowcom ocenić właściwości powierzchni asteroidy.

Każda z próbek została osobno zabezpieczona i umieszczona w kapsule powrotnej, po czym w listopadzie 2019 sonda rozpoczęła podróż w kierunku Ziemi. Kluczowy manewr, gdy w odległości 2,2 miliona kilometrów od naszej planety odpalenie głównego napędu skierowało ją na kurs na 10-kilometrowe okno powrotne (choć właściwie należałoby napisać podawcze) nad australijską Strefą Zakazaną Woomera naukowcy JAXA porównali do trafienia w biedronkę (owada, nie sklep oczywiści ;) ) z odległości kilometra.

Photographs of the fireball captured on-site. Welcome back.

