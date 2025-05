Gwiezdne Wojny wracają do Fortnite. I to z przytupem

Fortnite zaprasza fanów „Gwiezdnych Wojen” na najważniejsze wydarzenie ostatnich lat. To sezon pełen nawiązań do kultowej sagi i gratka dla wszystkich, którzy kochają postaci z Odległej Galaktyki.

Fortnite startuje z największą atrakcją dla fanów Star Wars w ramach sezonu „Galaktyczne Starcie”, który rozpoczyna się 2 maja 2025 roku i potrwa do 7 czerwca 2025. To pięciotygodniowa saga, gdzie uniwersum Gwiezdnych Wojen przenika całą wyspę Battle Royale. Sezon wprowadza szereg nowości, które wykraczają poza dotychczasowe kolaboracje i wydarzenia specjalne. Na mapie pojawiają się zupełnie nowe, tematyczne lokacje inspirowane kultowymi miejscami z sagi, a na niebie dostrzeżemy Gwiazda Śmierci, która z każdym dniem zbliża się do wyspy, zapowiadając wielki finał. Gracze mogą eksplorować obszary takie jak Posterunek-enklawa, bazy Ruchu Oporu i Imperium, czy Samotnia Vadera Samuraja, a także odkrywać mniejsze lokacje, jak restauracja urządzona w rozbitym AT-AT.

Jednym z najważniejszych elementów sezonu jest możliwość pilotowania legendarnych myśliwców, takich jak X-Wingi i TIE, co pozwala na powietrzne starcia i szybkie przemieszczanie się po mapie. Wprowadzono także nowe mechaniki związane z Mocą – gracze mogą korzystać z umiejętności takich jak Błyskawica Mocy, czy Pchnięcie Mocy, a ich dostępność zależy od wybranych postaci i broni. Cały arsenał został zastąpiony bronią charakterystyczną dla Gwiezdnych Wojen, w tym różnymi modelami blasterów i mieczy świetlnych.

Gwiezdne Wojny dominują Fortnite. Co czeka graczy?

Wśród atrakcji najnowszego sezonu, gdzie to Gwiezdne Wojny są głównym punktem, znajduje się specjalny karnet bojowy Star Wars z pięcioma skórkami – trzy z nich to kultowe postacie z filmów (m.in. Imperator Palpatine, Poe Dameron, General Grievous), a dwie to oryginalne wariacje na temat bohaterów Fortnite, jak Jedi uczennica Evie i maskotka Wookiee Team Leader. Każdy tydzień przynosi nowe motywy: od Imperialnego Przejęcia, przez pojawienie się Mandalorian i Chewbaccy, aż po bombardowanie przez Gwiezdny Niszczyciel i wielki finał – Sabotaż Gwiazdy Śmierci, który odbędzie się podczas narracyjnego wydarzenia na żywo 7 czerwca.

Każdy tydzień sezonu przynosić ma nowy motyw fabularny, od Inwazji Imperium, przez Zew Mocy i Powstanie Mandalorian, aż po Natarcie Niszczyciela Gwiezdnego i Sabotaż Gwiazdy Śmierci, który wieńczy sezon podczas narracyjnego wydarzenia na żywo 7 czerwca. Wydarzenia te wprowadzić mają nie tylko nowe wyzwania i zwroty akcji, ale także świeże elementy rozgrywki i kolejne nawiązania do różnych epok sagi. Gracze mogą liczyć na cotygodniowe aktualizacje, nowe skórki, zmieniające się lokacje oraz dynamicznie rozwijającą się fabułę, która pozwoli im poczuć się jak uczestnicy galaktycznego konfliktu!