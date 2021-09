17 milionów złotych zaległych tantiem?

Sprawa nie jest całkowicie świeża, ale teraz nabiera multimedialnego rozpędu z powodu aktywności Sebastiana Wątroby. Batalia byłego policjanta trwa od 8 lat, bo wtedy złożono pierwszy pozew. W imieniu artystów występuje ZASP (Związek Artystów Scen Polskich), ale zdaniem Wątroby organizacja podejmowała działania zbyt wolno, by doprowadzić do przedawnienia sprawy. Z wyliczeń miało wynika, że chodzi o kwotę nawet 17 milionów złotych za 14 lat pracy kilku artystów, a na odcinek przypada około 5 tysięcy złotych. Na rozprawie w zeszłym tygodniu była pracowniczka ZASP miała zeznać, że organizacja robi wszystko, by roszczenia artystów uległy przedawnieniu. Wyglądałoby więc na to, że ZASP miał działać na korzyść TVN, a w centrum zdarzeń był dyrektor Andrzej Gajewski.

W11 jest dostępne na Player.pl, a w telewizji emitowane są powtórki

ZASP w ogniu krytyki

Do tych słów odniósł się sam Gajewski, który twierdzi, że ma dziesięciu świadków na to, że nigdy tak się nie wypowiadał i do tego rodzaju działań podczas zebrań Komisji ds. Repartycji Tantiem ZASP nie dochodziło. Podkreśla, że ZASP wytoczył pozew przeciwko TVN i organizacja pilnuje, by stacja wypłacała wszystkie należne środki za emisję utworów audiowizualnych. Tutaj natrafiamy jednak na największą przeszkodę w całej sprawie, bo TVN nie uznaje paradokumentów, które kręci od lat, za materiały podlegające regulaminom i zasadom w kwestii tantiem.

Sprawa toczyła się w pierwszej instancji, apelacji, apelacja cofnęła do pierwszej instancji. Zmieniła się podstawa prawna, na podstawie której państwo żądają od ZASP odszkodowania. ZASP toczy też spór z TVN. Nawet jest pozew złożony przeciwko TVN o zapłatę wynagrodzeń za filmy paradokumentalne od roku 2004. Kiedy ten proces się skończy? Nie mam pojęcia. Jeżeli uda się przed sądem uzyskać wynagrodzenie dla osób występujących w paradokumentach, również artyści występujący w W11 otrzymają należne im wynagrodzenie - komentuje całą sytuację Andrzej Gajewski.

Sebastian Wątroba nie jest aktorem?

ZASP podkreśla, że osoby występujące w paradokumentach mogą ubiegać się tantiem od 1 stycznia 2016 roku. Nastąpiło to po podjęciu decyzji specjalnej komisji, która dojrzała rosnącą wartość artystyczną takich programów. Wygląda jednak na to, że tantiemy dotyczą tylko Polsatu, TVP i TV Puls, a TVN i TTV nie zamierzają ich honorować. Krzysztof Szuster, prezes zarządu głównego ZASP twierdzi jednak, że Sebastian Wątroba (w domyśle także inni) podpisał niekorzystną dla niego umowę, w której zrzekł się wszelkich praw i roszczeń, a w dodatku bez wykształcenia w szkole teatralnej. Zdaniem Szustera, gdyby Wątroba zdał egzamin eksternistyczny, mógłby nazywać się aktorem i dochodzić roszczeń. W przeciwnym razie nie jest to sprawa dla ZASP.

Poprosiliśmy TVN o komentarz w tej sprawie. Gdy pojawi się odpowiedź, zaktualizujemy wpis.

Zdjęcie: Instagram Sebastiana Wątroby, informacje: Wirtualne Media