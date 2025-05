GTV VI nadchodzi! Znamy oficjalną datę premiery

Grand Theft Auto VI to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Pierwotnie premiera miała odbyć się jesienią tego roku, ale przed chwilą Rockstar ogłosił smutne wieści dla wszystkich fanów serii. Zagramy dopiero za rok.

Dopiero w maju przyszłego roku – twórcy przepraszają za opóźnienia

Rockstar to jeden z tych developerów, który gry na rynek wypuszcza rzadko, ale gdy już to robi, to przez lata mówi o nich cała branża. Premiera GTA VI miała być najważniejszym wydarzeniem gamingowym tego roku, ale gracze będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: Rockstar

Twórcy poinformowali, że gra ukaże się na rynku dopiero 26 maja 2026 roku. Rockstar przekazał, że ekipa odpowiedzialna za GTA VI potrzebuje więcej czasu na odpowiednie dopieszczenie gry, dziękując przy tym fanom za wsparcie, cierpliwość i zaangażowanie.

Cóż, z jednej strony nie ma się co dziwić, bo GTA VI ma być naprawdę ogromnym projektem, który przyćmi skalą dotychczasowe hity studia. Z drugiej jednak strony poprzednia odsłona ukazała się – sam jestem w szoku – 12 lat temu, więc cierpliwość społeczności znów wystawiona jest na poważną próbę. Miejmy nadzieję, że tym razem jest to już sztywna data.