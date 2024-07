GTA VI z funkcją, za którą tęsknili fani. Co to będzie?

Do premiery GTA VI jeszcze daleka droga, a samo studio nie jest zbyt wylewne na temat tego, czego się możemy spodziewać po najnowszej odsłonie najpopularniejszej serii gier wideo. W tym zadaniu twórców wyręczają internauci udostępniający w sieci kolejne plotki i przecieki. Najnowszym przeciekiem jest to, że GTA VI oferować będzie coś, co pokochali fani serii w GTA: San Andreas. Chodzi tu o dynamicznie zmieniającą się sylwetkę głównych bohaterów. Pamiętacie siłownie z San Andreas? CJ mógł na nich trenować, poprawiając swoje statystyki związane z tężyzną fizyczną. CJ mógł także przybierać na wadze jedząc odpowiednio dużo, co nawet wpływało na samą rozgrywkę i niektóre misje, których główny bohater nie mógł wykonywać jeśli jest... zbyt duży.

Siłownie i inne aktywności mają powrócić do GTA VI, o czym informuje GTA 6 Countdown z serwisu X, powołujący się na różne źródła i przecieki związane z grą. W kilku klipach udostępnionych wcześniej w sieci, jeden z dwójki głównych bohater, Jason, ma bardziej atletyczną sylwetkę, niż w innych, a w plikach źródłowych mających pochodzić z GTA VI wynika, że będzie kilka różnych wersji siłowni – w tym także na plaży. Bohaterowie będą mogli odwiedzać również ring do wrestlingu, choć nie wiadomo, czy będą mogli brać udział w starciach z innymi postaciami.

GTA VI z mechaniką, którą pokochali gracze. Wracają siłownie!

Rockstar bardzo oszczędnie dawkuje informacje na temat swojej największej dotychczas gry, a pierwszy zwiastun miał swoją premierę w grudniu ubiegłego roku. Choć niektórzy czekali na nowe materiały już tego lata (w ramach tzw. Summer Game Fest), nic takiego się nie stało. Wciąż pozostajemy w sferze plotek, przecieków i domysłów, choć twórcy puszczają oczko w stronę fanów udostępniając po cichu, skromne, ale interesujące nawiązania do GTA VI. Najnowszym odniesieniem do tej gry jest przedmiot kosmetyczny, który gracze mogą kupić w GTA Online w ramach najnowszej aktualizacji: Bottom Dollar Bounties. Jest nim naszyjnik, który do złudzenia przypomina ten, który Lucia nosi w zwiastunie do GTA VI. Nic wielkiego, ale czujni fani dopatrują się w tym startu kampanii marketingowej dla najbardziej wyczekiwanego tytułu ostatnich lat.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.