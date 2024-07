5 gier najlepszych do zagrania ze znajomymi

Wybranie gry kooperacyjnej, która zaskoczy ciekawym podejściem do gatunku wcale nie jest łatwym zadaniem. Zwłaszcza że na Steamie panuje przesyt powtarzalnych produkcji, niewprowadzających nic nowego. Przygotowałem dla was listę gier kooperacyjnych, przy których możemy bawić się ze znajomymi. Każdy z nich jest teraz w niższej cenie, dzięki trwającej na platformie letniej wyprzedaży.

Na samym końcu tego tekstu przygotowałem natomiast małą niespodziankę.

Sons of the Forest

Fot. Endnight Games

W grze od Endnight Games wcielimy się w agenta, szukającego zaginionego w tajemniczych okolicznościach miliardera. Niestety bardzo szybko nasz los ulega zmianie, helikopter, w którym się znajdujemy zostaje zestrzelony. Poza samym bohaterem przeżywa jeszcze jedna osoba. Obie postaci szybko muszą zaakceptować nową rzeczywistość, chroniąc się przed czyhającymi w ciemnościach zagrożeniami.

Te w moim odczuciu stanowią fundament całej rozgrywki. Zwierzęta, które mogłyby posłużyć nam jako danie główne nie pozwolą się tak łatwo upolować. Z kolei lokalna ludność może przyprawić człowieka o gęsią skórkę. Podobnie, a nawet bardziej jest z humanoidalnymi istotami mieszkającymi na wyspie. Nieraz miałem sytuację, że po zauważeniu ich moje tętno znacznie przyspieszyło.

Jak można się domyślić, podstawą gry jest przetrwanie, co wymaga budowania schronienia, eksploracji, zbierania surowców oraz tworzenia użytecznych przedmiotów. W tym samym czasie należy także zadbać o podstawowe potrzeby, jak zaspokojenie głodu i pragnienia. Mimo iż gra posiada tryb jednoosobowy, to największą frajdę przyniesie, jeśli gramy z przyjaciółmi.

Coś, co również zasługuje na pochwałę, to możliwości graficzne Sons Of The Forest. Osoby grające na najwyższych ustawieniach mogą nacieszyć się gęstymi lasami, pięknym zachodem słońca oraz realistycznym wodospadem. Sprawia to, że produkcja wyróżnia się pod tym względem wśród konkurencji.

Tytuł od Endnight Games możecie nabyć za 93,12 złotych (-33%).

Escape the Backrooms

Fot. Fancy Games

To gra z gatunku survival horror oferująca graczom tryb jednoosobowy oraz współpracy do czterech osób. Escape the Backrooms jest bardzo bliskim odzwierciedleniem internetowej strasznej historii o tytułowych Backroomsach. Pomysł polega na tym, że wcielamy się w przypadkową osobę, która trafia do fikcyjnego wymiaru. Jej celem jest wydostanie się z niego, unikając wielu niebezpieczeństw.

To, co sprawiło, że spędziłem w niej prawie trzynaście godzin to sposób, w jaki twórcy podeszli do projektowania lokacji. Każda z nich wyróżnia się zupełnie innym podejściem, mimo że wciąż skupiamy się na ucieczce. Poruszając się między ciekawymi poziomami nieraz napotykałem nowe, ciekawe mechaniki.

Na chwilę uwagi zasługują także ścigające graczy byty. Na szczęście autorzy podeszli do tematu na tyle kreatywnie, że dodali im wiele wyróżników. Oznacza to, że potwór numer jeden nie będzie zachowywał się, jak stwór numer 2. To wszystko w połączeniu z klimatycznymi lokacjami przyspiesza tętno.

Escape the Backrooms to jednak nie tylko niebezpieczeństwa, wiele razy napotkałem tam poziomy, na których można było poczuć się bezpiecznie. Twórcy więc zadbali również o odpowiednie dawkowanie emocji. Tytuł znajdziecie na Steam za 28,79 złotych (-20%).

A Way Out

Fot. EA

Na szczęście pośród występujących na platformie Steam klonów, można od czasu do czasu znaleźć prawdziwe perełki. Jedną z nich jest A Way Out z 2018 roku, które nawet po tylu latach, wciąż uznawane jest za jeden z najlepszych tytułów tego typu.

Aspektem innym od konkurencji jest rozgrywka nastawiona tylko i wyłącznie na dwie osoby. Oferuje ona wiele aktywności i mechanik, wymagających od graczy współpracy. Warto też zwrócić uwagę na to, że jeśli postaci nie znajdują się obok siebie, ekran zostaje podzielony na dwie osobne części.

Historia tej produkcji opowiada o dwójce bohaterów: Vincencie oraz Leo, którzy jako skazańcy, o różniących się od siebie osobowościach, muszą znaleźć sposób na ucieczkę. Jak można się domyślić wraz z przebiegiem fabuły i wieloma niespodziewanymi wydarzeniami, relacja między bohaterami się pogłębia.

Ze względu na spoilery o samych mechanikach opowiem jedynie powierzchownie, odsłaniając tylko rąbek tajemnicy. Tak jak wspominałem na początku, gra nastawiona jest na wiele różniących się od siebie aktywności. Cała zabawa w zależności od postępu będzie oferowała odmienne doświadczenie.

A Way Out przejdziecie w niecałe siedem godzin. Gra może i nie jest długa, ale na pewno zapewni wam wiele emocji, a już zwłaszcza pod sam koniec. Tytuł ten kupicie na Steamie za 23,98 złotych (-80%). Co ciekawe, zakup wiąże się bezpośrednio z otrzymaniem przepustki dla znajomego. Udostępnia ona darmowy dostęp do drugiej wersji gry, pozwalając zagrać z przyjacielem w coopie.

Wizard with a Gun

Fot. Zrzut ekranu z gry

Wizard with a Gun umożliwia wcielenie się w tytułowego czarodzieja z bronią palną. Celem głównym gry jest uratowanie świata przed zagładą. Aby misja mogła zostać spełniona, konieczne jest cofnięcie się w czasie.

Choć rozgrywka skupia się na powtarzaniu schematów, to regularne odblokowywanie nowych części świata całkowicie wyzbywa się monotonności. Wraz z pojawieniem się zróżnicowanych terenów, poznajemy również nowe typy przeciwników. Aktywnością, która pozwoli osiągnąć główny cel jest zbieranie kół zębatych, które wypadają z “mini bossów” rozmieszczonych na planszy. Maksymalnie podczas jednej rozgrywki można napotkać ich od 2 do 4. Zebrane zębatki przydadzą się w ulepszaniu machiny czasu. To z kolei doprowadzi do popchnięcia fabuły w przód i odblokowania kolejnych regionów.

Dzięki proceduralnemu generowaniu poziomów, gracze bez żadnych przeszkód mogą na nowo stworzyć świat, używając wspomnianej machiny czasu. Pozwala to ciągle cieszyć się odkrywaniem lokacji i zbieraniem surowców. Zasoby stanowią fundament do poznawania świata i wytwarzania różnych typów magicznej amunicji. Gracze mogą w ten sposób zmierzyć się z coraz bardziej wymagającymi oponentami.

W izometrycznego survivala dla maksymalnie czterech osób zagracie, kupując go na Steamie za 57,49 złotych(-50%).

Overcooked 2

Fot. Team 17

To gra, w której bawiłem się świetnie zarówno grając z przyjaciółmi. Proste zasady oraz intuicyjne sterowanie sprawiają, że każdy, niezależnie od wieku, może szybko dołączyć do zabawy.

Motyw fabularny jest bardzo prosty. W Cebulowym Królestwie przeprowadzono eksperyment, a niedługo później na całym jego terenie rozprzestrzeniły się drożdżo-zombie. Jaki jest ich główny cel? Pożreć wszystko, co najsmaczniejsze. Gracze wcielają się w postaci kucharzy, którzy jak najszybciej muszą zdobyć doświadczenie potrzebne do rozprawienia się z hordami przeciwników.

W ten sposób przez kilkanaście poziomów zmagamy się z unikalnymi wyzwaniami oraz charakterystycznymi dla danego regionu kuchniami. Sam proces gotowania, choć nie jest skomplikowany, wymaga od graczy planowania i wspierania się nawzajem. Dylemat na zasadzie: “kto pokroi warzywa, a kto usmaży mięso” są w Overcooked 2 na porządku dziennym.

Osoby czujące niedosyt mogą także zakupić kilka dodatków wprowadzających kolejne poziomy i zupełnie nowe przepisy. Wersję podstawową Overcooked 2 kupicie już od 22,49 złotych (-75%).

Czujecie niedosyt? W takim razie spójrzcie na to

To jeszcze nie koniec niespodzianek, jakie dla was przygotowałem. Sklep Steam jest rozległy i można znaleźć na nim naprawdę wiele ciekawych tytułów. W związku z tym, że letnia wyprzedaż kończy się dopiero 11 lipca o godzinie 19:00, wyodrębniłem kilka dodatkowych produkcji wieloosobowych.

Oto lista gier, które również zasłużyły na wyróżnienie: