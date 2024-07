Apple od kilkunastu dobrych miesięcy dość aktywnie próbuje forsować swoją wizję smartfona jako poważnego systemu dla miłośników cyfrowej rozrywki. Mamy już za sobą kilka głośniejszych premier, a dziś dołącza do niej kolejna. Resident Evil 7.

Resident Evil 7 już dostępny na iPhone'a i inne sprzęty Apple

Capcom coś ochoczo wydaje swoje kolejne konsolowe tytuły w obrębie ekosystemu Apple. Przez lata japoński koncern dość mocno odznaczał swoją obecność w App Store serwując zarówno porty rozmaitych hitów z innych sprzętów, jak i skrojone pod mobilki produkcje. Tym razem jednak coraz więcej widzimy tam produkcji AAA. Kilka miesięcy temu zadebiutowały Resident Evil Village oraz Resident Evil 4. A teraz na iPhone'a, iPada i komputery Mac trafia inna duża odsłona ukochanego horroru — Resident Evil 7.

Resident Evil 7 na iPhone'a i iPada. Na jakich modelach zagramy w RE7?

Zgodnie z oczekiwaniami — lista modeli obsługujących Resident Evil 7 jest niezwykle ograniczona. Ze smartfonów załapał się wyłącznie iPhone 15 Pro (a także jego większy wariant — iPhone 15 Pro Max) — czyli modele korzystające z układu A17 Pro. Jeżeli zaś chodzi o iPada — tam do wyboru jest znacznie więcej modeli, bo wszystkie z układami Apple Silicon — czyli M1 i nowsze. Podobnie sprawy mają się z komputerami Mac — dodatkowym wymaganiem jest tam również aktualizacja systemu do macOS 13 lub nowszego.

Resident Evil 7 pobierzemy w App Store za darmo. Jednak jest to wersja demonstracyjna. Odblokowanie całej gry to koszt 89 złotych — drugie tyle wyniesie nas zakup pełnego pakietu dodatków. Jeżeli macie ochotę, to smacznego — warto jednak mieć na uwadze, po to jest. Ale ciekawi mnie jak długo jeszcze Apple będzie usilnie promować konsolowe tytuły AAA na smartfonach, skoro tak marnie się sprzedają.