Gta VI pozamiatało. A do premiery jeszcze daleko

GTA VI to bez wątpienia jedna z najważniejszych gier ostatniej dekady. I choć jeszcze nie trafiła do sprzedaży, cieszy się ogromną popularnością. Zainteresowanie jest gigantyczne, a przed twórcami trudne zadanie sprostania oczekiwania graczy.

Zainteresowanie GTA VI jest ogromne – o czym świadczą wyniki oglądalności drugiego zwiastuna, który na YouTube zadebiutował we wtorek, może pochwalić się liczbą ponad 84 mln wyświetleń. Studio Rockstar w komunikacie przesłanym do redakcji Hollywood Reporter wskazuje, że na wszystkich platformach, na których trailer jest dostępny, 2,5-minutowy materiał przekroczył liczbę 475 mln obejrzeń. O które to platformy chodzi? Nie do końca wiadomo – zapewne o media społecznościowe, w tym X, Instagram, czy TikTok.

Sukces drugiego zwiastuna GTA VI, który możecie obejrzeć powyżej, przekłada się też na inne sukcesy. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się utwór „Hot Together” amerykańskiego zespołu The Pointer Sisters. Jak informuje Spotify, odtworzenia tej piosenki wzrosły w ostatnich dniach o 182 tys. procent do poziomu 250 tys. odsłuchań. To świetny wynik jak na utwór z 1986 roku, o którym raczej nie słyszano zbyt wiele w ostatnich latach.

GTA VI już stało się hitem. Choć na grę wciąż musimy nieco dłużej poczekać

A wszystko to na długo przed premierą. Oficjalnie, GTA VI zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S 26 maja 2026 roku. To wciąż ponad rok, w którym twórcy chcą dopracować swoją najnowszą produkcję do perfekcji. Czy to się uda? Niewykluczone, że Rockstar Games przesunie premierę jeszcze dalej. Przed ekipą ogromne zadanie i sprostanie wyśrubowanym oczekiwaniom graczy, którzy na kontynuację uwielbianej serii czekają już 12 lat. Grand Theft Audio V debiutowało w 2013 roku na PS3 i Xbox 360. Aż nie chce się wierzyć, że na nową część musieliśmy czekać aż dwie generacje konsol! Oby było warto.

Pececiarze muszą uzbroić się w cierpliwość. Wiadomo, że GTA VI na PC zadebiutuje dopiero po konsolowej premierze. Jak długo? Niewykluczone, że właściciele komputerów, którzy chcą zagrać w najnowszą produkcję studia Rockstar Games, będą musieli poczekać do początku 2027 roku. Czy wystarczy im cierpliwości?