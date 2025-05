Apple zmieni zasady gry? Ta nowość wywróci rynek do góry nogami

W branży technologicznej stosunkowo rzadko zdarzają się przełomy, które jednocześnie wpływają na funkcjonalność oraz design urządzeń. Jednak wszystko wskazuje na to, że Apple przygotowuje się do wprowadzenia takiej właśnie innowacji. Według najnowszych przecieków które pojawiły się na łamach chińskiego serwisu społecznościowego Weibo, modele iPhone 18 Pro oraz iPhone 18 Pro Max mogą jako pierwsze doczekać się kamer Face ID ukrytych pod ekranem. To oznaczałoby pożegnanie się z kombinacjami w postaci niesławnego zakola (notcha) czy Dynamic Island.

Apple NARESZCIE ukryje Face ID pod ekranem?

Informacje te mają pochodzić od wiarygodnego źródła, którego informacje już wielokrotnie się potwierdziły: Digital Chat Station. Od lat zajmuje się on analizują łańcucha dostaw Apple. I właśnie tą ścieżką dotarł do danych, które rzekomo mają potwierdzać istnienie zaawansowanego systemu 3D rozpoznawania twarzy umieszczonego pod powierzchnią wyświetlacza. To rozwiązanie ma trafić wyłącznie do modeli iPhone 18 Pro i Pro Max, które trafią na rynek w przyszłym roku. Pozostałe wersje: iPhone 18 oraz iPhone 18 Air, nadal mają wykorzystywać dotychczasowe wycięcia w ekranie. Raczej nikt nie powinien być zaskoczony: Apple od lat chce wyróżnić swoje topowe smartfony czymś ekstra, a dopiero po jakimś czasie serwuje je sprzętom z niższej półki cenowej. Kto obserwuje działania giganta z Cupertino, ten prawdopodobnie doskonale o tym pamięta. Tak zresztą sprawy miały się chociażby z Dynamic Island, która to zadebiutowała w iPhone 14 Pro oraz Pro Max, a rok później trafiła także do "zwykłych" iPhone 15.

Ukrycie systemu Face ID pod wyświetlaczem to nie tylko kwestia estetyki – to złożony problem inżynieryjny. Technologia Apple wykorzystuje projektor kropek oraz skaner podczerwieni, które muszą działać przez warstwę OLED bez utraty dokładności czy szybkości działania. Rozwiązanie tego problemu to dla Apple wyzwanie na poziomie fundamentalnym i konieczne może być przeprojektowanie sposobu działania Face ID.

Zmiana której użytkownicy wypatrują od lat

Choć idea Face ID pod ekranem pojawia się w przeciekach od lat, jej wdrożenie było już wielokrotnie przekładane. Początkowo zakładano, że nowość pojawi się już w tegorocznych iPhone'ach 17, jednak raporty z końcówki 2023 roku sugerowały przesunięcie wielkiej premiery „po 2026 roku”. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że iPhone 18 Pro może być pierwszym urządzeniem Apple bez widocznych sensorów na przednim panelu. Wprowadzenie technologii Face ID pod ekranem może stać się jednym z najbardziej widowiskowych ruchów Apple ostatnich lat. Dla użytkowników oznacza to smartfona z jeszcze większym, nieprzerwanym ekranem, a dla rynku: nowy standard w dziedzinie biometrii i estetyki. I choć wielu producentów ukrywało już czytniki i aparaty fotograficzne pod ekranem, to warto mieć na uwadze dwie kwestie. Nie tylko polegli na estetyce (sensory wyróżniały się na ekranie i nie wyglądało to zbyt estetycznie), ale też same sensory były znacznie mniej zaawansowane.