Xbox: a komu to potrzebne? Kultowa seria wkrótce na PlayStation 5!

Gears of War to seria gier, która była jednoznacznie kojarzona ze sprzętami Microsoftu - Xboksem oraz Windowsem. Teraz seria pierwszy raz trafi także na konsolę Sony. Tak, oczy was nie mylą: Gears of War: Reloaded wydane zostanie także na PlayStation 5!

Jak powszechnie wiadomo, strategia Microsoftu w temacie jest jest w ostatnich latach dość... zaskakująca. Można już chyba oficjalnie przyznać, że gigant poddał się w temacie forsowania Xboksa (przynajmniej w rozumieniu jako konsola) i próbie wyniesienia go na piedestał. Dlatego też coraz więcej gier które dotychczas były kojarzone z tą właśnie platformą znajduje sobie miejsce na PlayStation. Wczoraj gigant z Redmond ogłosił, że po blisko dwóch dekadach seria Gears of War trafi na sprzęty Sony. Gears of War: Reloaded, czyli remake pierwszej odsłony brutalnej i kultowej serii Gears of War, trafi na PlayStation 5 i to już niebawem.

Gears of War: Reloaded na PlayStation 5. Co wiemy o nadchodzącej premierze?

Gears of War zadebiutowało w roku 2006 i na dobre zdefiniowało gatunek trzecioosobowych strzelanek. To właśnie tamtejszy innowacyjny system osłon w połączeniu z trzymającą w napięciu fabułą i niezapomnianą atmosferą tak rozkochały w sobie graczy. Wersja Reloaded, zapowiedziana na lato tego roku, trafi na konsole Xbox Series X/S, komputery oraz - co okazało się zaskoczeniem dla wszystkich - PlayStation 5. Premiera została zaplanowana na 26. sierpnia 2025, a gra wyceniona została dość znośnie - na 39,99 dolarów. Posiadacze subskrypcji Game Pass Ultimate lub PC Game Pass będą mogli cieszyć się dostępem do gry już od premiery bez dodatkowych opłat.

Gears of War: Reloaded. Kiedy klasyka spotyka się z nowoczesnością

Nowa wersja została gruntownie odświeżona pod kątem graficznym i wydajnościowym. Jak zapowiadają twórcy, gracze już teraz mogą zacierać rączki, bowiem odświeżony klasyk zaoferuje:

rozdzielczość 4K;

60 klatek na sekundę w kampanii;

nawet 120 FPS w trybie wieloosobowym;

wsparcie dla Dolby Vision i Dolby Atmos (7.1.4);

technologię HDR oraz dźwięk przestrzenny 3D;

superszybkie ładowanie (a raczej jego brak – kampania ma być kompletnie pozbawiona ekranów ładowania);

odświeżone tekstury i efekty wizualne;

VRR i ulepszone cieniowanie.

No i cóż - jeśli faktycznie te obietnice zostaną spełnione, to będzie to bez wątpienia najlepiej wykonane w historii Gears of War. Ponadto marka otwiera się na różne platformy w wielu aspektach. Gears of War: Reloaded w pełni obsłuży rozgrywkę międzyplatformową i wspólne postępy w grze, niezależnie od tego, czy będziemy cieszyć się przygodą na Steamie, Xboxie, w chmurze czy PlayStation 5. Microsoft potwierdził, że gracze na konsoli Sony będą musieli zalogować się na konto Microsoftu, co umożliwi zapraszanie znajomych niezależnie od ich platformy. Co więcej! Jeśli kupiłeś cyfrową wersję Gears of War: Ultimate Edition z 2015 roku (wydaną tylko na Xboxa i PC), twórcy zaoferują ci zupełnie darmowy upgrade do nowej wersji.

