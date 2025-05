Potwierdził się najgorszy scenariusz. GTA 6 tylko na konsole!

Drugi trailer GTA 6 przyniósł nie tylko nowe sceny z gry, ale i smutną wiadomość dla milionów graczy. Wszystko wskazuje na to, że premiera długo oczekiwanego tytułu obejmie tylko konsole do gier.

Nie dla psa kiełbasa. GTA 6 zadebiutuje tylko na konsolach!

Nowy zwiastun GTA 6 to nie tylko pokaz fabularnych smaczków i cieszącej oczy grafiki. Dla wielu graczy najważniejsza informacja kryje się… na końcu filmu i na oficjalnej stronie gry. Rockstar po raz pierwszy oficjalnie potwierdził platformy, na które trafi nowa odsłona Grand Theft Auto. I tu czeka nas rozczarowanie. Premiera przewidziana na 26. maja 2026 roku obejmie tylko konsole PS5 i Xbox Series X/S. Gracze PC, podobnie jak w przypadku GTA V i Red Dead Redemption 2, będą musieli uzbroić się w cierpliwość i poczekać kilka miesięcy dłużej.

Reklama

GTA 6 na PC? Nie tym razem. Konsolowcy zagrają pierwsi!

Drugi trailer GTA 6 wzbudził emocje nie tylko fabularnymi i wizualnymi smaczkami, ale również tym, co tak naprawdę nie zostało głośno wypowiedziane. Wraz z udostępnieniem nowego materiału promocyjnego i uruchomieniem oficjalnej strony gry, Rockstar poniekąd potwierdził platformy, na które trafi produkcja. I nie ma tu dobrych wieści dla graczy PC. Na ekranie i stronie widnieją wyłącznie logotypy PS5 oraz Xbox Series X/S.

Choć nie padło oficjalne oświadczenie, wszystko wskazuje na to, że GTA 6 zadebiutuje wyłącznie na konsolach nowej generacji. Posiadacze pecetów będą musieli uzbroić się w cierpliwość — tak jak miało to miejsce przy GTA V i Red Dead Redemption 2. Rockstar od lat stosuje taktykę „najpierw konsole, potem PC”, co pozwala lepiej zoptymalizować premierę i dodatkowo podkręcać sprzedaż w dwóch falach. Wszystko wskazuje na to, że w przypadku GTA 6 nie będzie wyjątków.

Dla pececiarzy to oczywiście rozczarowanie, ale i pewna nadzieja. Wiem, że marne to pocieszenie, ale opóźniona premiera gry w wersji na PC może wiązać się z dodatkowymi usprawnieniami graficznymi i poprawieniem błędów. Nie mówię, że będzie tak na pewno, ale zawsze to jakieś światełko w tunelu. Na ten moment wiemy jedno – w 2026 roku pierwsze kroki w Vice City postawią gracze konsolowi.