Trailer, pojawiający się na około rok przed planowaną premierą gry, rzuca nowe światło na to, czego możemy spodziewać się po jednej z najbardziej pożądanych produkcji w historii elektronicznej rozrywki. Najnowszy zwiastun GTA 6, kontynuuje budowanie napięcia i rzuca nieco więcej światła na fabułę i atmosferę gry. Choć Rockstar Games tradycyjnie dawkuje informacje, możemy spodziewać się jeszcze piękniejszej oprawy graficznej, wykorzystującej pełnię mocy konsol nowej generacji i nowoczesnych komputerów PC. Trailer zawiera faktyczną rozgrywkę z konsoli PS5 jeśli wierzyć dopiskowi na końcu filmu, co musi robić ogromne wrażenie.

Dlaczego GTA 6 jest tak wyczekiwane?

Seria Grand Theft Auto (GTA) to prawdziwy fenomen w świecie gier. Od swoich skromnych początków w 2D, seria ewoluowała w rozbudowane, trójwymiarowe otwarte światy, oferujące graczom niemal nieograniczoną swobodę działania. Gry z cyklu GTA słyną z wciągającej fabuły, często inspirowanej kinem gangsterskim, pełnej charyzmatycznych postaci, dynamicznej akcji i charakterystycznego, satyrycznego humoru, który bezlitośnie punktuje absurdy współczesnego społeczeństwa. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawiła, że każda kolejna odsłona serii biła rekordy popularności i sprzedaży, zyskując status kultowej.

Hype wokół Grand Theft Auto 6 narasta od lat, a powodów jest co najmniej kilka. Po pierwsze, poprzednia część serii, GTA V, wydana pierwotnie w 2013 roku, okazała się gigantycznym sukcesem, sprzedając się w setkach milionów egzemplarzy i wciąż ciesząc się ogromną popularnością dzięki trybowi sieciowemu GTA Online. Gracze są spragnieni nowej, świeżej historii i jeszcze bardziej zaawansowanego technologicznie świata.

Po drugie, Rockstar Games słynie z dopracowywania swoich produkcji do perfekcji, co przekłada się na długie cykle produkcyjne. Przerwa między GTA V a GTA 6 jest jedną z najdłuższych w historii serii, co tylko potęguje oczekiwania i spekulacje na temat tego, co twórcy szykują tym razem. Po trzecie, dotychczasowe, skąpe informacje i pierwszy zwiastun rozbudziły apetyty graczy, sugerując powrót do słonecznego Vice City (fikcyjnego odpowiednika Miami) oraz wprowadzenie nowych mechanik i być może nawet dwójki grywalnych bohaterów, w tym po raz pierwszy w historii serii – kobiety.

Pojawienie się drugiego zwiastuna na mniej więcej rok przed przewidywaną premierą to ważny sygnał od deweloperów, potwierdzający, że prace nad grą idą pełną parą i zbliżają się ku końcowi. Dla milionów graczy na całym świecie oznacza to jedno – odliczanie do premiery GTA 6 właśnie nabrało realnych kształtów, a najbliższe miesiące upłyną pod znakiem gorączkowych dyskusji i rosnącego podekscytowania.