GTA VI jeszcze w tym tygodniu? Czas skończyć męczyć graczy

GTA 6 to jedna z tych gier, na którą czekają praktycznie wszyscy - nawet niedzielni gracze. Odsłona z numerkiem “5” w tytule spotkała się z tak ogromną popularnością, również za sprawą fenomenalnego GTA Online, że miliony graczy na całym świecie z wypiekami na twarzy czeka na Grand Theft Auto VI. O samej grze wiemy już całkiem sporo - głównie przez ogromny wyciek, który był konsekwencją wykradzenia poufnych informacji z serwerów studia. Nie mamy jednak żadnych oficjalnych komunikatów poza tym, że gra powstaje. To ma się zmienić w tym tygodniu.

Źródło: YouTube @12th Hour

Jak informuje Jason Schreier z redakcji Bloomberga, Rockstar i Take-Two mogą zaprezentować światu GTA VI już w tym tygodniu. Takich informacji mają udzielać anonimowe źródła zbliżone do studia, które od lat pracuje nad następcą jednej z najbardziej dochodowej gry w historii, która pamięta czasy generacji konsol PlayStation 3 i Xbox 360. Dziś, 10 lat po premierze, GTA V wciąż cieszy się ogromną popularnością i wciąż się sprzedaje. Kiedy poznamy pierwsze szczegóły GTA VI? Nie brakuje sygnałów, że stanie się to jeszcze dzisiaj - wydawca Take-Two na dziś zaplanował podsumowanie wyników finansowych za ostatni kwartał.

GTA VI oficjalnie jeszcze w tym tygodniu? Kiedy zwiastun?

Jednak na konkrety nie ma co liczyć - więcej informacji poznamy w przyszłości. Zwiastun GTA VI, według zapowiedzi Bloomberga, zaprezentowany zostanie dopiero na tegorocznej odsłonie The Game Awards - corocznej imprezie, na której przyznawane są nagrody dla najlepszych gier. Jason Schreier zwraca też uwagę, że udostępnienie trailera może być częścią świętowania 25-lecia studia Rockstar Games, które założone zostało w grudniu 1998 r.

Oficjalna zapowiedź GTA VI bez żadnych konkretów wydaje się dość zaskakująca, tym bardziej, że studio już potwierdziło, że pracuje nad kolejną odsłoną najpopularniejszej serii gier. Nie da się jednak ukryć, że nawet najdrobniejsza informacja rozpali graczy do czerwoności, którzy już nie mogą doczekać się premiery. A kiedy GTA VI pojawi się w sklepach? Najnowsze plotki mówią o przyszłym roku - i może być coś na rzeczy, gdyż nawet CEO Take-Two (wydawcy) w jednej z ostatnich wypowiedzi dał do zrozumienia, że rok fiskalny 2025 ma być dla firmy przełomowy. Chodzi tu o okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. To właśnie w tym czasie GTA VI ma największe szanse na debiut.

Jak będzie w rzeczywistości? Do końca tygodnia mamy jeszcze kilka dni. Patrząc jednak na to, że przez ostatnie kilkanaście tygodni mówiło się, że to już ten moment na oficjalne zaprezentowanie GTA VI, a nic takiego się nie stało, do tych informacji podchodziłbym nieco z dystansem. Gracze sami się nakręcają, doszukują się znaków, tam gdzie ich nie ma. Rockstar i Take-Two umieją to wykorzystać, gdyż im więcej się mówi o GTA VI, tym większe zainteresowanie w skali globalnej. Można jednak mieć pewność, że najnowsza odsłona sprzeda się w rekordowych liczbach - chyba, że dojdzie do daleko idących, kontrowersyjnych zmian, że gracze poczują się oszukani i odwrócą się plecami od studia. W to akurat nie wierzę...