GTA 6 zachwyci, a GTA Online 2 rozczaruje? Gracze mają mieszane uczucia

Grand Theft Auto VI to temat, który pobudza wyobraźnię i jest naprawdę elektryzujący dla graczy. Społeczność Reddita oraz insiderzy co chwilę dostarczają nam nowych informacji na temat nadchodzącego tytułu Rockstar Games, jednak zazwyczaj informacje te skupiają się na głównych bohaterach, fabule, trybie online lub nowych technologiach czy rozwiązaniach wykorzystywanych w „szóstce”. Te są faktycznie imponujące, ale — jak to zazwyczaj bywa — nie może być zbyt kolorowo.

Niezwykle długie podróże po świecie w GTA 6? Mapa może być większa, niż się wydaje

Jak mogliśmy już zobaczyć na projektach społeczności graczy i wielu przeciekach, mapa Grand Theft Auto VI jest naprawdę ogromna i niewykluczone, że nowy hit Rockstara ustanowi nowy rekord pod względem wielkości całego świata. Mamy tutaj mieć słoneczne Vice City w towarzystwie Wyspy Weneckiej, w tym gigantyczne lotnisko, wielką plażę, a do tego dochodzą nawet galerie handlowe czy porty. To prezentuje się już naprawdę nieźle... a na tym ma się nie kończyć. Poza cyfrową wersją Miami możliwe, że odwiedzimy również niektóre rejony Ameryki — mówiło się o Brazylii, Kubie oraz Meksyku.

Teraz gracze doszli do tego, że możliwe, że gracze zobaczą zdecydowanie więcej, niż tylko Florydę — bo właśnie tam znajduje się Vice City. W klipie wykradzionym przez nastoletniego hakera można zauważyć coś, co wygląda jak więzienie. Ludzie na forach GTA zrobili małe śledztwo i dowiedzieli się, że jest to więzienie Augusta State Medical Prison w Georgii.

Wygląda więc na to, że zwiedzimy sporą część Stanów Zjednoczonych — wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, jak daleko jest to więzienie od głównego miejsca rozgrywki. Do tego w plikach gry, które wyciekły, możemy znaleźć informacje o „górzystym regionie” Georgii, a nie tylko jednej lokacji. Pytanie tylko, czy znajdziemy się tam tylko na chwilę, w ramach jakiejś misji — i będzie to zamknięta lokacja — czy będziemy mogli w dowolnej chwili tam pojechać i zwiedzać inne rejony USA. Jakkolwiek by to jednak nie wyglądało, gracze mają powody do radości.

Obawy graczy o GTA Online 2. Mikrotransakcje sprawią, że ta gra będzie bez sensu?

Nie jest tajemnicą, że Grand Theft Auto VI będzie kosztować fortunę. Produkcja Rockstar Games oraz Take Two Interactive ma mieć największy budżet w historii — ten według przecieków ma wynosić około 2 miliardy USD. To oczywiście jest wynikiem tego, ile w te 10 lat zdołało zarobić GTA 5 — a właściwie GTA Online, które okazało się kurą znoszącą nawet nie złote, a wręcz diamentowe jaja. GTA 5 w końcu jest grą, która pokazała się już na trzech generacjach konsol, do dziś sprzedaje się świetnie i gra w nią mnóstwo osób, a sporo ludzi decyduje się na zakup wyłącznie dostępu do gry online.

Gracze jednak zaczęli się obawiać, że paradoksalnie może okazać się to sporym problemem. Społeczność fanów GTA Online nie ukrywa, że w ostatnim czasie mikrotransakcje stały się sporym problemem sieciowej produkcji. Ze względu na kolosalny budżet nadchodzącej odsłony serii Grand Theft Auto, gracze boją się o stan mikrotransakcji w GTA Online 2 — wtedy może być ich prawdziwy zalew, a do tego nie można wykluczyć, że ceny cyfrowej waluty nie pójdą w górę. W związku z tym mnóstwo osób pisze, że to jest wielka próba dla firmy z wielkim R i gwiazdką w logo — jeśli nie będą nadwyrężać portfeli graczy, wszystko będzie w porządku. W innym wypadku ma to być ostatnia gra Rockstara, którą społeczność GTA Online będzie zainteresowana.

Do tego pozostaje kwestia przeniesienia postępów i wielu innych rzeczy z obecnego GTA Online, co martwi wielu graczy — ale o tym pisałem nieco więcej w artykule Czy GTA 6 wykończy GTA Online? Przed Rockstarem ważna i trudna decyzja.

Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?