GTA: The Trilogy - The Definitive Edition oficjalnie. Ale jest też zła wiadomość

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition okazało się faktem. Dzisiaj Rockstar Games oficjalnie zapowiedziało kompilację, która jeszcze w tym roku trafi w ręce graczy.

O tym że trylogia GTA z ery PlayStation 2 nadchodzi ponownie - wiedzieliśmy już od kilku dobrych tygodni. Z jednej strony: ogrzewany kotlet po raz kolejny, z drugiej strony - to przecież ulubieniec publiczności, więc trudno się dziwić ekscytacji. Ale to co wcześnie było bardzo wiarygodną plotką, teraz staje się faktem - a Rockstar Games oficjalnie zapowiada powrót Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas w formie kompilacji GTA: The Trilogy The Definitive Edition oficjalnie.

GTA: The Trilogy The Definitive Edition - co wiemy o kolejnym wcieleniu trylogii GTA?

Na oficjalnej stronie Rockstar Games pojawiła się oficjalna zapowiedź, że z okazji zbliżającej się 20 rocznicy premiery GTA III, kultowy tytuł przenoszący markę w trzeci wymiar doczeka się specjalnej kompilacji.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition pojawią się pod koniec roku na platformach obecnej generacji, czyli PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch oraz Rockstar Games Launcher na PC. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition we wszystkich trzech grach wprowadza szeroki wachlarz ulepszeń graficznych oraz współczesnych usprawnień rozgrywki, zachowując jednocześnie klasyczny wygląd i atmosferę oryginałów. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że w nadchodzących tygodniach będziemy mogli wreszcie wyjawić więcej informacji — trzymajcie rękę na pulsie!

Jak widać - firma się nie patyczkuje i zgodnie z wcześniejszymi plotkami - zaserwuje wersje na konsole obecnej oraz poprzedniej generacji, PC oraz Nintendo Switcha. Jestem bardzo ciekawy usprawnień graficznych i zmian, które zostaną wprowadzone - mam tylko nadzieję, że nie zmieni się playlista, bo to ona w dużej mierze odpowiadała za klimat. W przyszłym roku kompilacja ma ukazać się także na iOS i Androida.

Jest także zła wiadomość. Za kilka dni ze sklepów cyfrowych znikną dotychczasowe wydania gier, które wchodzą w skład trylogii

Wszystkie trzy gry zostały już wydane na bardziej współczesne platformy - dlatego można je bez większego problemu kupić w cyfrowych sklepikach. Ale jeszcze tylko przez kilka dni - pod koniec następnego tygodnia będą one usuwane z platform sprzedaży cyfrowej.