NVIDIA GeForce NOW to jedna z pierwszych i najbardziej uniwersalnych usług do grania w chmurze. Nowa oferta sprawia, że na graczy czekać będą mocniejsze serwery wyposażone w RTX-a 3080 oferujące rozgrywkę nawet w 4K HDR i do 120 fps.

GeForce NOW to usługa pozwalająca ogrywać już posiadane tytuły w wielu sklepach online na zdalnych maszynach PC. Niezależnie od tego, czy kupiliście grę na Steamie, GOG-u czy w Ubisoft Connect, możecie ją uruchomić w chmurze na niemal dowolnym urządzeniu od smartfona, przez tablet i PC oraz Mac, a na smart TV kończąc. O aktualnych możliwościach i wspieranych platformach pisaliśmy kilkukrotnie, więc odeślę Was do tych tekstów, a dziś skupmy się na nowej ofercie, która bazuje na powstających właśnie mocniejszych serwerach na całym świecie.

GeForce NOW z RTX 3080 w ofercie. Rozgrywka w 4K HDR lub 1440p z 120 fps

GeForce NOW będzie teraz posiadać nową najwyższą ofertę, która korzysta z mocy układu GeForce RTX 3080. Serwery będą oferować rozgrywkę w ponad 1100 gier w rozdzielczości do 1440p i do 120 fps na PC, komputerach Mac oraz urządzeniach z Androidem. Nowe serwery to nie tylko lepsza oprawa graficzna, ale także niższe opóźnienia. Struktura GeForce NOW SuperPOD wyposażona jest w ponad 1000 sztuk układów GPU dających w sumie moc 39 petaflopów, gdzie każda z in instancji oferuje ponad 35 teraflopów, więc trzykrotnie więcej niż Xbox Series X. w Przypadku aplikacji GeForce NOW na NVIDIA Shield TV można liczyć na wsparcie nawet do 4K z obsługą HDR. Warto przypomnieć, że takie gry jak Far Cry 6, New World, Marvel’s Guardian of the Galaxy, Dying Light 2 czy NARAKA: BLADEPOINT będą oferować rozgrywkę z włączonym RTX.

Nowe pakiety - cennik GeForce NOW

Dostęp do najwyższej oferty GeForce NOW będzie można wykupić jeszcze w tym miesiącu, ale nowe serwery będą uruchomione w listopadzie w USA, a w grudniu w Europie. Zainteresowani powinni się spieszyć, bo liczba miejsc z najwyższym abonamentem jest ograniczona. Poznaliśmy polskie ceny dostępu: 49 zł miesięcznie oraz 490 zł rocznie za najwyższy pakiet to koszty relatywnie nieduże, gdy zestawimy to z wydatkami potrzebnymi na odpowiedni sprzęt. Należy jednak pamiętać, że na GeForce NOW obowiązują pewne ograniczenia (np. sesji), a my musimy samodzielnie kupować gry w innych usługach.