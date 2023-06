Pierwsze informacje o GTA Online 2. Fani nie będą zachwyceni

GTA Online 2 staje się faktem

GTA Online stało się osobnym bytem. Produkcja zrobiła niezwykłą furorę, przyciąga do siebie miliony graczy i ludzie poświęcają setki, o ile nie tysiące godzin na konsolach, a mimo to największą popularnością tryb sieciowy cieszy się na komputerach osobistych, gdzie powstają serwery Roleplay i są jeszcze bardziej atrakcyjne dla graczy oraz streamerów. Popularność RP widać po ilości widzów na Twitchu, a sam Roleplay nie miał się tak dobrze chyba od San Andreas.

Źródło: Rockstar

Należy jednak pamiętać, że GTA Online wywodzi się z GTA 5. Czy w takim razie przy premierze Grand Theft Auto VI (na którą jeszcze trochę będziemy musieli poczekać) serwery trybu sieciowego zostaną wyłączone? Nowe informacje sprawiają, że… ciężko stwierdzić.

Twórcy Grand Theft Auto nie zaakceptowali pomysłu istotnej zmiany w GTA Online

Jak donosi Tez2, jeden z najbardziej zaufanych insiderów w kwestii gier Rockstar Games i Take-Two Interactive, twórcy zdecydowali się odrzucić pomysł wykorzystania dedykowanych serwerów w nowym GTA Online, które zadebiutuje razem z Grand Theft Auto VI. Co to oznacza dla graczy? Nie będzie żadnej rewolucji pod tym względem, a nowe GTA Online będzie korzystało z takich samych rozwiązań peer-to-peer, jak dotychczasowy tryb sieciowy w Grand Theft Auto V czy Red Dead Online.

Źródło: Rockstar

Nowy system miał wprowadzić jeden, centralny serwer, na którym kalkulowane byłyby wszystkie dane. W tej chwili sieciowa struktura jest rozproszona po wszystkich urządzeniach graczy — i tak właśnie ma zostać. To niestety wpływa negatywnie na jakość trybu sieciowego — i na forach poświęconych bezpośrednio Grand Theft Auto Online można zauważyć spore niezadowolenie z tego faktu.

Dlaczego Take-Two Interactive nie zaakceptowało tego pomysłu?

Skoro opcja centralnego serwera gwarantuje dużo lepszą jakość, to co sprawia, że Take-Two Interactive nie zdecydowało się zaakceptować takiego rozwiązania? Firma ma tłumaczyć to wysokimi kosztami, co jednak wzbudza spore kontrowersje wśród graczy — to, że GTA 5 sprzedaje się niesamowicie, nie jest żadną tajemnicą, a nowe doniesienia sugerują, że Grand Theft Auto VI ma być najdroższą grą w historii.

Cóż, na ten moment nadal musimy czekać na oficjalne informacje dotyczące daty premiery Grand Theft Auto VI — w końcu to dopiero wtedy wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródła: Tez2, GTAForums

Grafika wyróżniająca: Rockstar Games