GTA 6 - największy hit przyszłego roku? Raporty Take-Two sugerują premierę w 2024!

Kiedy zadebiutuje Grand Theft Auto VI? Oficjalnej odpowiedzi na to pytanie nie znamy — w końcu Rockstar Games milczy, podobnie jak we wszystkich innych kwestiach. O GTA 6 wiemy już sporo, lecz wszystkie te wieści pochodzą od insiderów lub ciekawskich fanów, którzy grzebią w plikach gry czy budują koncepcyjne wersje mapy gry. Jeśli chcecie poznać najważniejsze informacje na temat nadchodzącego hitu twórców Red Dead Redemption, zajrzyjcie pod ten link — zebraliśmy wszystkie najciekawsze doniesienia w jednym miejscu.

Okazuje się jednak, że chociaż mamy niemal połowę 2023 roku, to Grand Theft Auto VI może zadebiutować już w 2024 roku — czyli dokładnie tak, jak zakładał Microsoft. W związku z tym, że Sony usilnie stara się, aby transakcja na linii Microsoft - Activision Blizzard nie doszła do skutku, gigant z Redmond złożył potężny, 111-stronicowy dokument do Urzędu ds. Konkurencji i Rynków w Wielkiej Brytanii… a tam mogliśmy znaleźć domniemaną przez Microsoft datę premiery Grand Theft Auto VI:

Oczekuje się, że długo oczekiwana gra Grand Theft Auto VI zostanie wydana w 2024 roku.

Raporty Take-Two potwierdzają premierę w 2024 roku

Jak donosi IGN, Take-Two przewiduje, że w roku podatkowym 2025, który trwa od kwietnia 2024 do marca 2025, firma zanotuje łącznie 9 miliardów dolarów zysku. Dla porównania, w 2023 roku podatkowym zarobiła 5,3 miliarda dolarów, a w 2022 — 3,5 miliarda dolarów. Taki ogromny wzrost ma być spowodowany właśnie premierą GTA 6, czyli jak przyznaje Rockstar, „niewiarygodnie solidnego szeregu projektów”, nad którymi firma pracowała przez ostatnie kilka lat. Take-Two zapowiada:

W roku podatkowym 2025 spodziewamy się wejść w tę nową erę, wprowadzając kilka przełomowych tytułów, które naszym zdaniem wyznaczą nowe standardy w naszej branży.

Oczywiście Take-Two nie wspomniało bezpośrednio o Grand Theft Auto VI — ale jeśli mówimy o Rockstarze i wielkim projekcie, nad którym firma pracowała od wielu lat, to może być wyłącznie jedna opcja — i jest nią właśnie kolejny wpis w serii GTA. Jako, że produkcja ma mieć rekordowy budżet i deweloper oraz wydawca mają ogromne nadzieje związane z tym tytułem, to oczywistym jest, że firmy spodziewają się kolosalnych zysków. Mając na uwadze, że GTA V sprzedało się w ponad 180 milionach egzemplarzy i jest drugą najlepiej sprzedającą się grą w historii, zaraz po Minecrafcie, to Grand Theft Auto VI ma szansę pobić jeszcze ten rekord. Czy myślicie, że to realny cel?

