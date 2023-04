Szykuje się potężna zapowiedź GTA 6? Nowe doniesienia!

Rockstar milczy... publicznie. Niektórzy już widzieli coś więcej

Chociaż na Grand Theft Auto VI czekamy wszyscy i co chwile jesteśmy świadkami nowych doniesień w sprawie nadchodzącego hitu Rockstar Games, to wszystkie pochodzą od wnikliwych fanów, najczęściej z Reddita — deweloperzy oficjalnie potwierdzili jedynie, że pracują nad grą. Stało się to po gigantycznym wycieku danych, który obejmował mnóstwo materiału z wczesnej wersji gry, wliczając w to już faktyczny gameplay.

Okazuje się jednak, że Rockstar szykuje coś wielkiego. Hip Hop Gamer, YouTuber, streamer i influencer, opublikował ostatnio zdjęcie ze Straussem Zelnikiem, prezesem Take-Two. W tweecie możemy przeczytać, że Hip Hop Gamer widział sporo materiału z Grand Theft Auto VI, lecz nie mógł podzielić się żadnymi szczegółowymi informacjami ze względu na podpisaną klauzulę poufności. YouTuber nie krył jednak zachwytu i napisał, że wszyscy powinni mieć ogromne oczekiwania i jest to tytuł, który zostanie zapamiętany na zawsze.

Nie jest pewne, jaki charakter miało to spotkanie. Większość osób zakłada, że YouTuber dostał zaproszenie od Take-Two Interactive — jest jednak możliwe, że Hip Hop Gamer bierze udział w tworzeniu gry. Szczegóły zapewne poznamy już wkrótce, jednak sam fakt tego, że Rockstar zaczyna pokazywać Grand Theft Auto 6 osobom „z zewnątrz”, jest naprawdę ekscytujący. Wiele wskazuje na to, że oficjalna zapowiedź gry nadchodzi wielkimi krokami.

Projekt mapy GTA 6 na bazie wszystkich przecieków. Gra będzie gigantyczna!

To jednak nie wszystkie rewelacje dotyczące nadchodzącego hitu Rockstar Games. Użytkownik Reddita o pseudonimie EGNationnn opublikował w serwisie projekt mapy długo wyczekiwanej kontynuacji GTA 5, bazując na wszystkich dotychczasowych przeciekach — przede wszystkim na ogromnym ataku hakerskim, wspomnianym na samym początku tekstu.

Widać, że w projekt włożono naprawdę mnóstwo czasu — wygląda to jak screen z ekranu mapy z gry bez znaczników. Mapa jest naprawdę ogromna i niewykluczone, że GTA 6 ustanowi nowy rekord pod względem wielkości całego świata. Mamy tutaj słoneczne Vice City w towarzystwie Wyspy Weneckiej, w tym gigantyczne lotnisko, wielką plażę, a do tego dochodzą nawet galerie handlowe czy porty.

Bardzo możliwe, że to właśnie w portach będziemy mieli do czynienia z niedawno odkrytą nową mechaniką, czyli rabowaniem kontenerów. Do wszystkiego jest już przygotowana cała animacja oraz wszystkie modele, wliczając w to wygląd zewnętrzny i wewnętrzny kontenerów, modele przedmiotów, które możemy tam znaleźć i wiele więcej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w naszym artykule pod tym linkiem.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie na nadchodzący hit Rockstara?