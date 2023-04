W GTA VI będzie więcej niż jeden bohater — i to może okazać się kluczowe

Przede wszystkim: ponownie będzie więcej niż jeden bohater. W GTA 5 — jak wszyscy doskonale wiemy — mieliśmy do czynienia z trójką protagonistów: Franklinem, Michaelem oraz Trevorem. W Grand Theft Auto VI będzie dwójka głównych postaci: Lucia, pierwsza żeńska grywalna postać w historii serii, oraz Jason.

Wszyscy zakładali, że będzie to działało w taki sam sposób, jak w GTA 5; chociaż historia bohaterów ogólnie będzie się łączyć, tak misje będą rozgrywane w innych chwilach — i będziemy przełączać się między bohaterami, wykonując inne questy. Okazuje się jednak, że produkcja ta może przynieść pod tym względem sporą zmianę.

W GTA 6 będzie... kooperacja?

Jak zauważyła społeczność fanów Rockstar Games na Reddicie, w jednym z kawałków rozgrywki, które wyciekły, widać dwie grywalne postaci. Co więcej, nic nie wskazuje na to, żeby którakolwiek z nich była kierowana przez sztuczną inteligencję — a to oczywiście sugeruje, że możliwa jest... kooperacja. Użytkownik portalu o pseudonimie dlovan666 pisze:

Z materiałów, które widziałem, wynika, że tryb fabularny GTA VI będzie miał tryb kooperacji. Wnioskuję to stąd, że kiedy grasz jako Jason w klubie, postać Lucii nie porusza się jak sterowana przez sztuczną inteligencję, tylko tak jakby była sterowana przez innego gracza. To może również tłumaczyć funkcję udostępniania ekwipunku w grze.

Taka wizja oczywiście od razu przypadła do gustu graczom i głos społeczności jest jasny: wszyscy będą zachwyceni, jeśli Rockstar Games pozwoli na przechodzenie kampanii swojego nowego hitu w dwie osoby. Co-op, nawet jeśli byłby dostępny wyłącznie w niektórych, wybranych misjach, byłby doskonałym dodatkiem i ciekawym urozmaiceniem.

Zdaje się również, że jest to idealny kompromis między popularnością Grand Theft Auto Online a jakością misji i historii w kampanii. GTA 6 może jednak zaskoczyć również wieloma innymi elementami — od nowych rewolucyjnych technologii usprawniających działanie wody w świecie gry, aż po fenomenalną grafikę. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje o Grand Theft Auto VI, jakie poznaliśmy do tej pory, kliknijcie tutaj.

Źródło: Reddit u/dlovan666

Grafika wyróżniająca: Unsplash @saadchdhry