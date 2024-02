GTA 6 będzie miało coś, czego w Wiedźminie 4 nie zobaczymy. Twórcy gry mają inne zdania

Rockstar Games stawia na rewolucyjne rozwiązania w GTA 6

Jak informowaliśmy już jakiś czas temu, Aleix Venturas, czyli jeden z najbardziej zaufanych insiderów w kwestii nadchodzącej gry Rockstar Games, skupił się ostatnio na rewolucyjnej technologii, która ma zostać zaimplementowana w Grand Theft Auto VI. Według Venturasa, Rockstar San Diego otworzyło całkowicie nowy zespół, składający się z około 20 osób, skupiających się wyłącznie na systemie fizyki.

Najbardziej rewolucyjny ma okazać się system fizyki wody, który możecie zobaczyć w tweecie znajdującym się poniżej. Jest to technologia, która nigdy wcześniej nie została wykorzystana w branży gier wideo, prawdopodobnie ze względu na to, że wiąże się to z koniecznością posiadania zaawansowanych sprzętów ze strony graczy. NVIDIA miała już eksperymentować z WaveWorks 1.0 i 2.0, lecz stosunek realizmu do wydajności nigdy nie był satysfakcjonujący. Poza oszałamiającym wyglądem i fizyką ma to również otworzyć ścieżkę dla graczy do sportów wodnych, takich jak chociażby surfing.

To jednak nie wszystko

Teraz na Reddicie na kanale skupiającym się na GTA 6, Rockstar miał zgłosić kilka dosyć interesujących patentów związanych z technologią wdrażaną do GTA 6; i wszystkie opierają się na sztucznej inteligencji. Użytkownicy Reddita zainteresowali się wyjątkowo dwoma zmiennymi — jednej dotyczącej zachowywania się postaci NPC, co może sugerować, że te będą zdecydowanie mądrzejsze i bardziej naturalne pod względem swojego zachowania. Zaawansowane AI sterujące przechodniami w GTA 6 brzmi jak całkiem niezły pomysł, który może wnieść całą serię na jeszcze wyższy poziom.

Do tego gracze zwrócili uwagę na patent dotyczący nawigacji i przemieszczania się po mapie. Jak plotkuje się od dawna, mapa GTA 6 ma być przeogromna, a co za tym idzie wszystkie dzielnice czy osiedla mają się od siebie znacznie różnić. Wygląda na to, że firma z wielkim R i gwiazdką w logo ma co do tego większe plany i chce zrobić z tego coś potężnego — a przynajmniej tak twierdzą fani na bazie zgłoszonych patentów. Jak będzie naprawdę? O tym przekonamy się za około rok.

CD Projekt RED idzie w nieco innym kierunku

Co jednak ciekawe w kontekście patentów opartych na AI zgłaszanych przez Rockstara, to fakt, że dopiero niedawno informowaliśmy o tym, że CD Projekt RED nie planuje w ogóle korzystać ze sztucznej inteligencji w przypadku Wiedźmina 4. Adam Badowski w rozmowie z Forbes zdradził, że do połowy roku ma nad Wiedźminem 4 pracować kilkaset osób, a AI nie będzie decydujące w procesie tworzenia produkcji. Warto jednak zaznaczyć, że polski deweloper utworzył zespół, który miał sprawdzić, w jaki sposób można zastosować tę technologię w swojej pracy — mimo to CD Projekt nie postrzega jej jako zastępstwa dla swoich pracowników:

Chcielibyśmy, aby do połowy roku nad projektem pracowało około 400 osób. […] Uważamy, że sztuczna inteligencja to coś, co może pomóc ulepszyć pewne procesy w produkcji gier, ale nie zastąpi ludzi.

To więc dosyć interesujące, bo dwie ogromnie wyczekiwane gry różnią się z podejściem w dość — nie bójmy się tego stwierdzić — kluczowej kwestii. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: Reddit (r/GTA6, u/NoDevelopment894)